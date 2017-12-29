«Яндекс» назвал самое популярное новогоднее блюдо

«Селедка» под шубой» стала самым популярным новогодним блюдом по версии «Яндекса». Аналитики компании исследовали поисковые запросы россиян и назвали лидера.

Больше всего искали салат «Селедка под шубой». Далее идут «Оливье», Цезарь» и «Мимоза». Пятерку востребованных блюд замкнул холодец. Помимо салатов россияне искали рецепты тарталеток, бутербродов и рулетов.

Особое внимание исследователей привлекли следующие факты: в Москве и Петербурге салат «Мимоза» в полтора раза популярнее, чем в целом по стране. «Селедку под шубой» же больше всего любят на Дальнем Востоке.

В прошлом году за три предпраздничных дня «Яндекс» ответил почти на 7 млн запросов со словом «салат». В компании предположили, что если каждый такой запрос приводит к приготовлению 2-3 килограммов салата, получится больше 15 тыс. тонн.