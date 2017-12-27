Выставка занимательных наук «Биоэкспериментаниум» приглашает на «БиоЁлку»

В дни школьных каникул, со 2 по 9 января, выставка Биоэкспериментаниум приглашает отправиться в увлекательное путешествие за новыми знаниями.

На новогодних интерактивных программах посетители выставки смогут узнать, как устроены мы и все живое вокруг, принять участие в увлекательных экспериментах и удивительных опытах. А самым смелым предстоит не только разглядывать экспонаты, но и выполнять множество действий – кричать, прыгать, кататься на велосипеде, удерживать равновесие и даже влезать в панцирь черепахи.

Выставка для всей семьи «Биоэкспериментаниум» расположена на Конюшенной площади, 2, литера В, в арт-пространстве «Конюшенная, 2». Уникальный интерактивный проект для детей и их родителей привезли из Москвы создатели одного из первых в России музеев занимательных наук «Экспериментаниум».

Со 2 по 8 января музей работает с 10:00 до 20:00 (касса с 10:00 до 19:00). В остальные дни музей работает по стандартному расписанию: с понедельника по пятницу c 9:30 до 19:00 (касса работает до 18:00), в выходные с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:00).