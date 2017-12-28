Зарядка для ума, праздник для души: афиша музеев Петербурга на новогодние праздники

Подпольный Новый год

Музей имени Кирова на Каменноостровском проспекте приглашает на семейную программу «Новый год в подполье». В 1929 году Новый год и Рождество перестали быть выходными днями, а елки и елочные игрушки – под запретом на продажу, так что жителям СССР пришлось справлять праздники подпольно.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Музей подготовил квест, который перенесет участников в Советский союз на грани 1920-1930-х годов. Посетителям музея придется решить ребус и найти тайники с дореволюционными елочными украшениями, смастерить своими руками игрушки-самоделки, пронести елку в мешке через комсомольский патруль, притвориться настоящей агитбригадой – в общем, весело отпраздновать Новый год, не забывая о конспирации.

Где: Музей имени Кирова – Каменноостровский проспект, 26

Когда: до 31 января 2018 года

Сколько: 700 рублей

Новый год в Музее истории денег

Несколько мероприятий пройдут в новогодние праздники в Музее истории денег. Первое из них – семейная программа «Верю – не верю: легенды о деньгах».

В ее рамках посетители музея узнают, встречался ли Петр Первый с Исааком Ньютоном, чеканили ли собственные монеты уральские заводчики Демидовы и донской казак Емельян Пугачев, можно ли было купить на пять рублей корову до революции и использовали ли когда-то вместо денег марки. Гостям обещают не только знания, но и небольшие сувениры от музея.



Фото: museum.goznak.ru

Второе мероприятие – квест по экспозиции музея «Нумизматический задачник». Он посвящен истории российских денег – с древнейших времен до наших дней. Участникам квеста предложат трех уровней сложности, причем гости сами решат, отвечать ли на вопросы самого легкого уровня или попробовать задания посложнее. Итоги квеста подведут после окончания каникул, тогда же определят победителей всех категорий «нумизматической сложности».

Где: Музей истории денег – Петропавловская Крепость, 4

Когда: с 3 по 8 января

Сколько: от 200 рублей

Рождество в доходном доме

Музей печати на новогодних каникулах приглашает к себе на «Рождество в доходном доме». В его рамках пройдет экскурсия «Доходный дом. Музыкальный салон» и интерактивное занятие «Записка-приглашение».



Фото: предоставлено организаторами мероприятия

В ходе экскурсии посетителям расскажут об истории доходных домов Петербурга. Экспозиция музея располагается в квартире, в которой сохранилась историческая планировка, воссозданы две комнаты квартиры: кабинет и гостиная.

Гостей познакомят с коллекцией музыкальных инструментов середины ХIХ – начала ХХ веков, а также расскажут, какие записки-приглашения получали в то время на музыкальный вечер. На интерактивном занятии пришедшим предложат самим написать перьевыми ручками приглашение на музыкальный вечер в стиле конца ХIХ века.

Где: Музей печати – набережная Мойки, 32

Когда: 4, 5, 6 и 8 января

Сколько: 300 рублей

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Зимняя рапсодия в Новом выставочном зале

На интерактивной выставке для детей в Новом выставочном зале ГМГС расскажут о новогодних, рождественских и святочных традициях Петербурга. Для этого организаторы выставки объединили реальность и сказку, классическое искусство и современное.

Музей покажет инсталляцию «Панорама сказочного Петербурга», в которой можно будет ощутить единение знакомых видов города с причудливыми образами, фантазиями, легендами.



Фото: предоставлено организаторами мероприятия

В музее запланирован целый ряд мероприятий на новогодние каникулы. Посетителей научат плести рождественские венки, мастерить героев кукольных театров, а 13 января проведут костюмированный Святочный бал.

Где: Новый выставочный зал ГМГС – Невский проспект, 179

Когда: 18 декабря – 21 января

Сколько: от 150 рублей

«Новогодний остров» в Петропавловской крепости

В Иоанновском равелине Петропавловской крепости пройдет выставка «Новогодний остров», посвященная волшебным рождественским преданиям и «ёлочным» сказкам для детей.

На экспозиции представят новогодние и рождественские открытки XIX-XX века, оригинальные эскизы декораций к спектаклям и иллюстрации к книгам сказок, старинные ёлочные и детские игрушки, предметы декоративно-прикладного искусства, мебели и быта. Все предметы – из фондов музея истории Петербурга.



Фото: Галина Дитрих / kuda-spb.ru

С западными обычаями зимних праздников Россию познакомил Петр I: в 1699 году он изменил летоисчисление и перенес начало года на 1 января. Традиция украшать елки появилась позже, в XIX веке: после коронации Николая I в Зимнем дворце ежегодно стали проводиться праздники для детей и племянников императора с ёлками и подарками.

Посетители выставки узнают, какие подарки ждали под елкой маленьких гостей рождественского торжества в дореволюционную эпоху, увидят старинные немецкие фарфоровые куклы конца XIX – начала XX века, кукольный домик с мебельным гарнитуром, детские кубики, настольные игры и игрушечная железная дорога. Чаще всего тогда детям дарили сладости, так что на выставке представят коробки от конфет петербургских фабрик «Жорж Борман», «М. Конради», «Блигкен и Робинсон» конца XIX – начала XX века.

Где: Петропавловская крепость, Иоанновский равелин

Когда: 26 декабря – 27 февраля

Сколько: 100 рублей

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«Ледяная сказка» в парке ледовых скульптур

Целый музей раскинется в парке ледовых скульптур на Московской площади. Гостей этого фестиваля будут ждать самые разные скульптуры из молочного и кристального льда: герои советских мультфильмов, сказок Александра Пушкина.

Фото: vk.com/ledyanaya_skazka_spb

На фестивале «Ледяная сказка» можно будет не только полюбоваться скульптурами изо льда, но и предаться зимнему веселью – покататься с ледяной горки, затеряться в снежном лесу-лабиринте.

Для посетителей мероприятии устроят экскурсию в интерьеры охотничьего домика, темницу спящей принцессы, и в зеркальную гостиную Снежной королевы. Вся выставка – интерактивная, ограждений не будет, так что можно будет сделать много запоминающихся фотографий.

Где: Московская площадь

Когда: 25 декабря – 1 марта

Сколько: полный билет – 300 рублей

Детская елка в городе профессий «КидБург»

Музей-город профессий «КидБург» проведет для детей новогоднее представление. Для самых маленьких – от 2 до 5 лет – представят сказку «Елка для ежика», в которой дети помогут лесным обитателям подготовиться к Новому году и встретят Деда Мороза.

Фото: nn.ru

Ребята постарше – от 6 до 12 лет – смогут поучаствовать в «Похищении Нового года, или Тайне волшебного глобуса». Им придется пройти испытания ловкости, смелости и взаимовыручки и спасти зимний праздник от злого магистра Вредера.

Где: город профессий «КидБург» – проспект Энгельса, 154А

Когда: 15 декабря – 8 января

Сколько: от 950 рублей

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Зимние каникулы в «ЛабиринтУме»

Музей занимательной науки «ЛабиринтУм» предложит своим любознательным юным гостям целый ряд мероприятий на новогодних каникулах. В праздничные дни музей научит посетителей делать снег и разноцветный салют, познакомит с естественными науками в процессе игры, устроит встречу с Дедом Морозом и раздаст подарки.



Фото: newsdale.ru

Малыши от 3 до 5 лет смогут поучаствовать в опытах с профессором праздничных наук Серпантином. Они создадут новогоднюю елку, научатся играть на необычных музыкальных инструментах. Ребята от 6 лет отправятся в космическое приключение и побывают в сказке вместе с Алисой.

Для самых старших ребят – от 9 до 13 лет – устроят квест «Без четверти двенадцать». Им придется разгадывать детективные загадки вместе с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Победители докопаются до тайны сайта «Дедушка Мороз.ру».

Где: музей «ЛабиринтУм» – улица Льва Толстого, 9А

Когда: 16 декабря – 8 января

Сколько: от 1700 рублей