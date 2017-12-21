За кулисами сказки: Новый год глазами Деда Мороза и Снегурочки

Как становятся Дедами Морозами и Снегурочками

Дедами Морозами рождаются или становятся? Именно такой вопрос появляется, когда узнаешь историю Михаила Турчина и Марины Бересневой. Будущие Дед Мороз и Снегурочка зимой 2011-го играли в самодеятельном театре «Тесные связи» и не подозревали, что с ними произойдет настоящее чудо: в каждый новый год они с удовольствием станут перевоплощаться в сказочных персонажей и дарить детям праздник.

Шесть лет назад молодые люди искали возможность заработать. В одном из агентств им предложили подработать в качестве Деда Мороза и Снегурочки. Дебют стал решающим: новоиспеченные дед и внучка не только понравились заказчикам праздника, но и сами ощутили радость от новых ролей.

«У нас была хорошая программа: она «выстрелила» на 100%. Мне помог мой отец. Он по образованию режиссер, и уже в течение 40 зим перевоплощается в Деда Мороза на корпоративных праздниках. От отца мне достались костюм и борода, которые были старше меня в два с половиной раза», – рассказал потомственный Дед Мороз Михаил Турчин.

За шесть лет пара провела около 200 праздников, но ни одного одинакового сценария не было. «Репетировать нет смысла, потому что каждый раз все по-разному. Нужно лишь знать свой текст, а далее подстраиваться под ситуацию. Если тема не зашла, то мы ее сразу меняем. У нас есть варианты программ и конкурсов на любой возраст», – поделился секретами молодой, но уже опытный Дед Мороз.

Пара призналась, что кроме актерского опыта важно иметь минимальные познания детской психологии. В одной из программ они предлагают ребенку нарисовать Бабу-Ягу, но такую, чтобы она стала доброй и отдала заколдованные подарки. Таким образом ребенок учится понимать, что добро побеждает зло.

Необходимо подстроиться не только под детей, но и под родителей. Здесь важно поработать над образом, не торопиться и войти в роль, считает пара. Дедушка Мороз должен быть именно сказочным персонажем и именно дедушкой. Родители часто просят его сказать ребенку, чтобы тот хорошо ел, хорошо учился и так далее, поэтому важно, чтобы Дед Мороз был авторитетом, а не странным парнем в костюме Деда Мороза. Снегурочка, напротив, должна вести себя как девочка, не забывать, что является внучкой Деда Мороза, а не невестой, сестрой или женой.

Как встречают Новый год сами Дед Мороз со Снегурочкой? «Мы не празднуем Новый год дома уже шесть лет. Праздник застает нас либо в чужом доме, либо в дороге, либо во дворе. Если Новый год застал нас в пути, мы останавливаемся и включаем радио в машине, слушаем поздравление президента, открываем шампанское. Здорово наблюдать за тем, как в окнах сверкают гирлянды, и после боя курантов через несколько минут все начинают выходить и запускать салюты», – рассказал Михаил Турчин.

Фото: vk.com/morozimspb

В поисках идеальных сказочных персонажей

Позвать главных персонажей новогоднего праздника можно либо через агентство, либо отыскать сказочную пару в социальной сети и договориться с ними лично. Однако не все Деды Морозы и Снегурочки создают группы в интернете, многие предпочитают сотрудничать с агентствами. Тем более в агентстве могут подобрать и пару для одиноких Снегурочки или Деда Мороза.

Желающих поработать обычно много, в Дедов Морозов чаще всего превращаются студенты актерских факультетов и ведущие праздников. Но и работы немало. Маршрут высылается каждой паре заранее. Дедов Морозов и Снегурочек приглашают не только домой, но и для проведения уличных мероприятий во дворы новых жилых комплексов.

Например, в «Лигу волшебников» попасть не просто, так как директор агентства сам тщательно отбирает Дедов Морозов и Снегурочек. Иногда это происходит по скайпу, однако в основном назначаются личные встречи.

«Я должна на интуитивном уровне понять, что человек хороший, открытый, общительный, надежный. Конечно, у него должны гореть глаза, он должен «заряжать» новогодним настроением», – убеждена директор праздничного агентства Карина Шевцова.

Набирая телефонный номер компании Марка Горонка, вы также попадаете на главного менеджера, директора, режиссера и знаменитого актера в одном лице. Марк рассказал «Санкт-Петербург.ру», что не доверяет своих потенциальных клиентов никому. Через агентство можно позвать Деда Мороза и Снегурочку от 10 тыс. рублей, а можно лишь одного Деда Мороза – это будет дешевле. Время выступления оговаривается, но, как правило, это полчаса.

Эксперты новогодних торжеств советуют заранее решить, какой именно Дед Мороз придет на ваш праздник, к вашему ребенку. Не всегда агентства, особенно крупные, обеспокоены тем, чтобы в точности угодить клиенту. Лучше всего найти пару самим, договориться лично с Дедом Морозом, заранее встретиться, познакомиться, обговорить программу, костюм и время выступления.

Марк Горонок, напротив, считает, что важно доверить праздник профессионалам, то есть агентствам. «Нужно понимать, что, делая заказ у непрофессионала, клиент рискует вовсе сорвать свой праздник. У него нет никаких гарантий, и защиты у государства он получить не может. За небольшую сумму ведущий даже не будет заключать договор. Ему все равно, как пройдет ваше торжество. Он может вообще на него не прийти, или прийти, но вовсе не проводить мероприятие, – объяснил актер. –Поэтому хорошо, когда праздничная компания – это юридическое лицо, которая за все несет ответственность и дорожит собственным именем». Горонок, получая предложение о проведении большой новогодней елки, лично приезжает и заранее осматривает место.

Марк признает, что с конкурентами-непрофессионалами трудно бороться. «С 2008-го большая конкуренция, и это даже не из-за кризиса в стране. Я думаю, что она появилась оттого, что на рынок хлынул поток дилетантов: я купил фотоаппарат – я фотограф, я купил микрофон – я ведущий. Стало много студентов, которые подрабатывают, заканчивая театральные вузы. Много всевозможных курсов. Люди думают, что не надо учиться. Зачем учиться, когда мне и так все объяснили? Можно заработать деньги, ведь много не просят», – объясняет Горонок ситуацию на праздничном рынке.

В компании разработали такую систему оплаты для клиента: сначала заключается договор о намерениях (он стоит в районе 10 тыс. рублей), после этого специалисты начинают разработку индивидуального сценария торжества. Когда выходят на определенную стоимость заказа, заключают основной договор. Согласно договору, клиент сразу оплачивает 50% стоимости заказа, а в день мероприятия – еще 50%.

Четкой тарификации на стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки нет. Сумма гонорара зависит от даты и времени суток, репертуара, а также дополнительных услуг, например, фотографий или видеосъемки.

С 20 декабря до 31 декабря – горячий сезон, затем спад и некоторый подъем заказов в Рождество. В канун Нового года цена за поздравление вырастает минимум в три раза. Если утром 31 декабря заказ может стоить около трех тыс. рублей, то к вечеру его стоимость увеличится до 15 тыс. рублей.

Фото: vk.com/zakaz_moroza

Дед Мороз с африканскими барабанами

Найти хороший костюм – большая проблема, признаются профессиональные Деды Морозы и Снегурочки. Его невозможно купить, но можно сшить на заказ. Аналогичная история с бородой. «У нас дорогие костюмы, мы не надеваем их в машине, не ездим в них и не ходим в них по улице, поэтому всегда переодеваемся на лестнице перед квартирой», – рассказали Марина Береснева и Михаил Турчин.

Руководитель агентства Марк Горонок убежден, что к работе Деда Мороза нужно относиться творчески, отходить от привычных стереотипов. И даже если внешне ты не похож на типичного Дедушку, нужно быть смелее и создать свой новогодний образ. «Попробовать, к примеру, стать не традиционным Дедом Морозом, а молодым начинающим «отморозком». Фантазируйте! Возьмите, например, и не побрейтесь три недели, окрасьте свою бороду в белый цвет. Поработайте над ролью», – советует Горонок.

Немаловажная деталь – это наличие «волшебный саней». Машина – залог трезвого Деда Мороза, а заказчики требуют именно трезвого дедушку. Обучение в музыкальной школе тоже будет не лишним, умение играть на одном из музыкальных инструментов или петь является прекрасным дополнением для создания праздничного настроения.

В «Лиге волшебников» многие дедушки отлично играют на музыкальных инструментах. В зависимости от предпочтений заказчика новогоднее поздравление Деда Мороза может сопровождаться звуками флейты, гитары, балалайки, скрипки, варгана, классического баяна и даже боем африканских барабанов.

«Уже три года мы ездим с балалайкой и специальной программой в русском народном стиле, – рассказывает Михаил Турчин. – Дед Мороз достает из мешка волшебный инструмент, играет на нем, исполняя праздничные частушки. Снегурочка вместе с детьми поет и показывает, как нужно танцевать. Дети вообще очень любят учиться».

У каждой пары есть несколько своих «фишек». Это может быть волшебный посох с зажигающейся звездой на наконечнике, который исполняет желания, или даже брат-близнец. «Одинаковые Деды Морозы – очень удобно. Это тот случай, когда Дед Мороз может разделиться. Ведь у нас есть свои заказы, а есть полученные от агентства, и иногда они поступают на одно и то же время», – раскрыл секрет успешной работы Деда Мороза Михаил Турчин.

Предпочтения клиентов могут быть самые разные. Одним, например, важно, чтобы Дед Мороз пришел именно в красном наряде. Другие ищут такого, который бы влез в окно, то есть владел навыками промышленного альпинизма. Иногда клиенты просят пригласить Деда Мороза со знанием английского языка, ведь зачастую родители хотят подарить ребенку не только праздник, но и выполнить какую-то образовательную или воспитательную задачу.

Фото: vk.com/zakaz_moroza

Праздник с настоящими звездами

Взрослые могут пригласить Деда Мороза и Снегурочку на корпоративную вечеринку, прямо в офис, на производство или даже в банк, сделав сотрудникам приятный сюрприз. На корпоративные мероприятия часто зовут именно Деда Мороза-ведущего, который бы смог провести праздник, подстроившись под специфику компании и учитывая ее историю.

«Депутаты ждут одного Деда Мороза, бандиты – другого, дети – третьего», – делится Марк Горонок. Также и с новогодними парами: одни предпочитают организовывать праздники для взрослых, другие – для детей.

На официальном сайте компании Марка Горонка среди актеров, которые бы могли посетить ваш праздник, числятся звезды первой величины. Среди ведущих отмечены Дмитрий Нагиев, Андрей и Иван Ургант, Борис Смолкин и многие другие.

«Легче пригласить кого-то из Comedy Club, они менее популярны, а у артистов первой величины очень плотный график. Например, я лично работал в двух спектаклях («Кыся», «Эротикон») вместе с Дмитрием Нагиевым. Он настоящий трудяга и профессионал! Сейчас он очень востребован в кино, в рекламе, на эстраде», – резюмировал Марк Горонок.

В праздничном агентстве не удивятся, если вы решите пригласить Деда Мороза за полгода, летом. Поэтому, если вы не успели заказать артистов на празднование 2018 года, то смело начинайте выбирать идеального Деда Мороза с внучкой на следующий год. Или сами возьмите в руки посох, наденьте бороду и отправьтесь раздавать подарки.