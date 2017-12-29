Петербуржцы встретят Новый год со снегом и заморозками

Новый год петербуржцы встретят при минусовой температуре воздуха и снеге, следует из прогноза Северо-Западного Гидрометцентра.

В последний день года, 31 декабря, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, днем – с дождем. Ветер днем южный, юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов.

В новогоднюю ночь похолодает от 0 до -5 градусов. В большинстве районов будет небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. Ветер будет южный, юго-восточный 5-10 м/.

В первый день 2018 года днем будут осадки, местами небольшие в виде мокрого снега и дождя. Порывы ветра достигнут 12 м/c. Температура воздуха составит от -2 до +3 градусов. На дорогах ожидается гололедица.