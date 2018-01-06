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Вкус Рождества: история и секреты приготовления имбирного пряника

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© Фото: Instagram / @golossova

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Где впервые начали создавать необычных пряничных человечков, каких размеров самый большой в мире пряничный дом и как сделать вкус пряника по-настоящему праздничным.

Имбирные домики и фигурки человечков – непременные атрибуты европейского и американского Рождества, однако последние несколько лет сладости стали популярны и в России.

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Украшенные художественной росписью, мармеладом и леденцами, пряничные скульптурки становятся не только традиционными подарками к зимним праздникам, но и причиной настоящего семейного веселья на кухне.

«Санкт-Петербург.ру» выяснил, где впервые начали создавать необычных пряничных человечков, каких размеров самый большой в мире пряничный дом и как сделать вкус пряника по-настоящему праздничным.

От Египта к Англии, Европе и России

 

Слово «пряник» происходит от слова «пряный». Изначально процесс приготовления пряника предполагал добавление различных ароматных пряностей, специй. Практически в одно время с появлением на столе хлеба человек стал готовить пряники. Первой пряностью, которую добавили в лепешку, был мед. Первые упоминания о медовых пряниках датируются 350 годом до н.э.

Сегодня к торжествам пекут и дарят имбирные пряники на 8 Марта, Рождество, Новый год. На Руси пряник с медом стал известен лишь в IX столетии. Специи стали добавлять в это лакомство позже – в XII веке, когда из государств Ближнего Востока и Индии караваны стали привозить различные приправы и специи.

Что касается выпечки с добавлением молотого имбиря, то принято считать, что это традиционное блюдо английской кухни, однако это не совсем так. Все началось гораздо раньше: имбирный пряник появился в Древнем Египте, именно там пекари впервые стали добавлять в тесто всяческие пряности для аромата.

Позже имбирь, действительно, прижился в Великобритании. Согласно легенде, первым добавлять имбирь в выпечку стал некой монах по имени Патрик. Специи в монастырь попали после одного из крестовых походов. Настоятель монастыря и другие служители по достоинству оценили лакомство, и оно быстро распространилось среди других обителей, а со временем рецепт попал и на кухни мирян.
Фото: Instagram / @sovajflu, @golossova
 

Впервые имбирный пряник по классическому рецепту был приготовлен в городе Макет Дрейтон района Шропшир, это произошло в начале XVII века. Сейчас въезд в этот маленький английский городок до сих пор украшает табличка с пряником. Выпечка стала популярной во всей Европе уже через 100 лет.

Пишут, что имбирные пряники стали продавать практически везде, в том числе на ярмарках, в монастырях и аптеках. Однако только в XIX веке тесту, приготовленному по рецепту для имбирно-медовых пряников, кондитеры стали придавать затейливые формы: елочки, звезды и т. п. Целые домики из пряников впервые стали делать в Германии, их скрепляли их глазурью, а украшали конфетами и леденцами.

Сейчас традиция строить пряничные домики достигла небывалых масштабов. Самый большой в мире сделали в 2012 году в Техасе. Он достигал 18 метров в длину, и для его постройки даже потребовалось специальное разрешение. В этом пряничном доме содержалось 35 млн калорий.

Сказочная популярность имбирных пряников

 

Немецкие писатели братья Гримм в своей сказке «Гензель и Гретель» про братца и сестру, попавших в лапы ведьмы-людоедки, с аппетитом описывают съедобный домик колдуньи, крыша которого сделана из имбирных пряников. После этой сказки на пряничные избушки начался настоящий бум, они готовились дома и в пекарнях, после чего проводились конкурсы на самый лучший домик, а рождественские ярмарки стали похожи на строительные рынки сказочных гномов.

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Еще один сказочник, Ганс Христиан Андерсен, тоже «приложил руку» к имбирным пряникам. В книге «В Швеции» о путешествии по этой стране писатель рассказывает такой случай: как-то он остановился перекусить в небольшом трактире и в ожидании заказа вырезал для внучки трактирщика бумажную мечеть, с минаретами и окошками, после чего к нему обратилась хозяйка: «Господин так хорошо вырезает, не мог бы он вырезать новый фасон для моих имбирных пряников?». Тогда Андерсен вырезал щелкунчика в сапогах со шпорами и несколько изящных танцовщиц.

Пряничный человечек стал настоящей звездой благодаря серии мультфильмов «Шрек», в Музее Мадам Тюссо даже появилась его восковая копия.
Фото: Instagram / @golossova
 

Сегодня пряники готовятся исключительно из натуральных ингредиентов, рецептов приготовления данного лакомства множество, их можно найти в интернете, а мы лишь собрали несколько советов, которые пригодятся при любом рецепте:

– Тесто нужно приготовить заранее. После чего ему дают отдохнуть один-два дня, завернув в пленку и положив в холодильник, но не в морозилку.

– Для выпечки нельзя брать растительное масло, маргарин или спред – только натуральные молочные продукты: сливочное масло, сливки, сметана.

– Удивительно, но пишут, что чем ниже сорт муки, тем лучше получится выпечка.

– Мед должен быть душистым, лучше выбирать темные сорта: гречишный, вересковый, лесной и др.

– Тесто нужно очень тщательно вымесить. Опытные кондитеры делают это непрерывно от 20 до 40 минут.

– Имбирь в тесто добавляется только в сухом молотом виде.

– Готовый пряник должен быть хрустящим. Мягкую выпечку возвращают в духовку.

– Украшать пряник можно только охлажденным. В противном случае глазурь будет таять и растекаться.

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