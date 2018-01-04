"Мартов хлеб" и лекарство: История и легенды марципана

Марципан представляет собой эластичную смесь сахарной пудры с перетертым в порошок миндалем. Многие историки склоняются к тому, что эта сладость пришла с востока: сохранились исторические свидетельства, что подобное блюдо любили калифы еще в VIII веке. Затем по торговым путям прообраз марципана попал в Венецию, а оттуда распространился по Европе. Первые записи о марципане сделал французский врач Арно де Вейнев в XIV веке: в то время деликатес считался лекарством.

Столицей марципана считается город Любек в Германии. По легенде, во время осады города в XV веке запасов еды оставалось все меньше, когда жители нашли мешки с миндалем и сахаром и стали готовить из них хлеб. На самом деле, скорее всего, там марципан распространился иначе.

Долгое время марципан в Европе был любимой сладостью богачей и стоил недешево. Со временем после открытия Америки сахар подешевел, во Франции появились кондитеры, некоторые из которых перебрались в Германию. В XIX веке сахар стали получать из сахарной свеклы, и города с подходящими почвами начали стремительно развиваться. Любек был одним из таких городов.

Претендует на звание родины марципана и Эстония. Там распространена легенда об ученике аптекаря по имени Март. Якобы в Средние века к аптекарю обратился ратман, который занемог, по одной из версий, от несчастной любви. Аптекарь был простужен и поручил изготовить лекарство своему ученику. В те времена снадобье нужно было пробовать в присутствии ратмана, чтобы оно не оказалось ядовитым, и молодой человек понимал, что клиент быстро по лицу догадается о противном вкусе лекарства. Тогда он собрал ингредиенты повкуснее и получил марципан. Ратман, уплетая «лекарство», забыл о своей душевной ране, так что с тех пор марципан продавался в аптеке как средство от расстройств.

В других странах тоже уверены, что именно они изобрели марципан. В Италии утверждают, что впервые создали сладость в ужасно засушливый год, когда кроме миндаля ничего не выросло. Французы говорят о находчивом кондитере, которому надо было чем-то встретить гостей. В Сицилии уверены, что марципан первым попал на их остров от сарацин, любивших всякие арабские сладости. В Испании и вовсе марципан делали в уже VIII веке, в разных регионах добавляя то кедровые орешки, то лимонную цедру, то засахаренные фрукты.

Еще один «город марципана» – Кенигсберг, нынешний Калининград. Считается, что впервые марципан там появился в XVI веке, когда его преподнесли в подарок на свадьбу первого герцога Пруссии Альберта. Оттуда марципан добрался уже до России. Моду на него как на новогоднюю сладость ввела прусская принцесса Луиза-Шарлотта – она же императрица Александра Федоровна, супруга Николая I. Кроме марципана, прусская принцесса ввела моду и на елку, и на рождественские торжества.

Правда, в царской России марципан был редким лакомством, доступным лишь состоятельным людям. Его знали скорее по сказкам Андерсена и Гофмана. В Советском Союзе марципан объявили «буржуйским», утратив секреты приготовления. Его именем стали называть плюшки по 13 копеек, а единственным кондитерским предприятием в СССР, знающим истинный рецепт, была эстонская фабрика «Калев».

Сегодня марципан – традиционный подарок на Рождество и День Святого Валентина. Из него изготавливают самые разные фигурки с разнообразными вкусами. В европейских странах продают свыше 500 видов марципана, об одном только Любеке говорят, что там их более 200. В разных странах есть музеи, посвященные лакомству: в Венгрии, Эстонии, Германии, Израиле и многих других.

Приготовить марципан можно и дома. Для этого понадобятся 350 гр очищенного сладкого миндаля, 180 гр сахарной пудры, 2 яйца, 4 капли ванильной эссенции и чайная ложка лимонного сока. Яйца надо слегка взбить, затем к ним добавить смешанный с сахарной пудрой сахар. Смесь ставят на кастрюлю с кипящей водой (она же водяная баня) и варят до кремообразного состояния.

Затем в миску с готовой массой добавляют перемолотый в блендере миндаль без кожицы, ванильную эссенцию, лимонный сок и слегка взбивают ложкой. Полученную смесь выкладывают на посыпанную пудрой поверхность и месят, как тесто. Использовать ее стоит, пока она теплая, позже марципан потеряет эластичность.