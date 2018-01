Вечеринка Noize MC: Дед Мороз в черном костюме с мешком подарков

Вечером 3 января у входа в клуб «Космонавт» выстроилась огромная и максимально разнородная очередь на Noize MC, в которой дружелюбно соседствовали девочки-студентки и уже взрослые офисные модницы, обычного вида мужчины лет 30 и татуированные с ног до головы бородатые парни.

Эта очередь – наглядная иллюстрация того факта, что на творчестве группы выросло уже несколько поколений российских слушателей, несмотря на то, что широкую известность Noize MC получил чуть менее десяти лет назад.

К началу концерта зал, вместимостью около 1500 человек, был забит полностью. Noize MC проявил пунктуальность и опоздал всего на полчаса. Он вышел на сцену под крики толпы в черной кожаной шубе, с колпаком и бородой Деда Мороза и продемонстрировал, что значит быть «рок-н-рольным» рэпером. Концерт начался с песни «Марафон», которая уже традиционно открывает выступления группы.

Во время исполнения одного из главных хитов, трека «Иордан», в центре зала началось запланированное файер-шоу. Зал дружно пел не только припев, но и читал довольно непростые строки куплета. Едва ли в зале можно было найти человека, который не почувствовал мурашек во время исполнения.

Практически каждый трек исполнялся коллективно, всеми пришедшими, будь то старейшая композиция 2008 года «Ниже нуля» или «Коррозия хип-хопа», вышедшая пару месяцев назад. За весь концерт не было ни одной песни, которой бы не подпевали, но при этом в трек-лист не вошло очень много хитов.

Народ дружно зажигал под «Устрой дестрой», коллективно грустил под «Мое море» и вместе кайфовал под «Из окна», которую Noize выдал в стиле регги. Ближе к концу концерта артист в честь умершей мамы спел трек «Жвачка», и зал разделил печаль вместе с ним.

Не обошлось и без знаменитого фирменного фристайла. Noize вспомнил легендарную песню Show Must Go On, где вместо каноничных куплетов выдавал речитатив, сочиненный в режиме «онлайн». Отдельных похвал заслуживает работа рэпера со слушателями. Он в прямом смысле раскачал зал и заставил синхронно двигаться почти всех пришедших.

Новогодняя елка от Noize MC – это два часа веселой музыкальной вакханалии, где драйв и рок-н-рольное веселье, творческий протест против общественной несправедливости и невероятно трогательные и лиричные композиции перемешались в один коктейль. Рэпер сделал отличный подарок для своих поклонников в Петербурге в виде горячего и очень атмосферного концерта.