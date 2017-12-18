Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

Экскурсия от музей-макета «Петровская Акватория»

Музей-макет «Петровская Акватория» подготовил для детей насыщенные новогодние экскурсии, которые объединят развлекательные и образовательные программы. В финале любой из них ребенок встретится с новогодним героем — Дедом Морозом и Снегурочкой.

Одна из программ называется «Заяц — хозяин Заячьего острова». Во время сказочного путешествия юные гости познакомятся с прошлым Петербурга, узнают об истории Нового года в России, примут участие в конкурсах, решат загадки и не останутся без награды.

В программе «Эксклюзивный Новый год» дети постарше познакомятся с элегантным графом и прекрасной фрейлиной, которые расскажут ребятам о светской жизни Северной столицы. Помимо множества занимательных фактов, юные посетители смогут проявить себя в конкурсах и получать сладкие призы.

Официальный сайт

Где: Малая Морская, 4, ТРК «Адмирал», шестой этаж

Когда: с 1 декабря по 1 января с 10:00 до 22:00

Сколько: 650 рублей

Телефон: +7 (812) 933-41-52

Фото: vk.com/peteraqua

Музыкальная сказка «Чудо-Юдо»

Удивительное «Чудо-Юдо» - это мир на грани сказки и были, анимации и театра, за гранью времени и пространства. Сюжет, основанный на известном киношедевре «Варвара-краса, длинная коса», позволит юным зрителям и их родителям перемещаться из облачных далей в Заподводье, а оттуда – в Русь царя Берендея. Во время каждого шоу один маленький счастливчик из числа зрителей окажется на сцене и станет частью сказки. Возможно, именно ваш ребенок сможет спасти героев, поиграть в «Гоняло-мяч», спеть «Указ о моде на Руси» или проявить милость к коварным злодеям.

Над трехмерной сценографией, а также конструкцией карусели-карамели и хитрых аттракционов, левитацией и фокусами, волшебными сценическими эффектами работали французы из компании CubicPrint. Автором музыки стал Антон Танонов – победитель международных конкурсов, автор симфонических произведений к мюзиклам «Демон Онегина» и «Мастер и Маргарита». Организаторы мероприятия отмечают, что всех зрителей мюзикла ожидает захватывающая феерия и полное погружение в театрально-мультипликационное действие.

Официальный сайт

Где: Профессора Попова, 47, Театр «ЛДМ. Новая сцена»

Когда: с 23 по 29 декабря

Сколько: от 800 до 1200 рублей

Телефон: +7 (911) 726-75-05

Фото: официальный сайт спектакля «Чудо-Юдо»

Музыкальный спектакль «Вредные советы на 2018 год»

Этот спектакль подарит детям прививку от вредности. Есть шанс, что они проведут наступающий гол воспитанными и тихими детьми.

Организаторы обещают, что веселый музыкальный спектакль на стихи мэтра российской вредности не только вылечит ребенка, но и станет для него кавардаком веселья, музыки, танцев, фокусов и игры.

Помимо «вредных советов» будут стрельба конфетами из рогатки, подарки, конкурсы, песни, танцы, хороводы, а главное – Елка, Дед Мороз и Снегурочка.

Официальный сайт

Где: Российский проспект, дом 6, комплекс «Хоккейный город»

Когда: 3, 4 и 5 января

Сколько: от 500 до 2500 рублей

Телефон: +7 (812) 245-15-29

Фото: vk.com/vredsoveti

Сладкий музей и Сухой Бассейн

Корпорации развлечений Big Funny открыла сразу три интересных пространства в ТРК «Адмирал», предназначенные для всей семьи.

В Сладком музее, насчитывающем 12 тематических зон, все сделано из сладостей. Каждая локация посвящена тому или иному лакомству – пончикам, леденцам, мороженому. Здесь можно гладить сладких розовых коров, наблюдать за летающими бананами и качаться на качелях, подвешенных к облакам сладкой ваты. Создатели пространства рекомендуют брать с собой фотоаппарат, чтобы ребенок, как и взрослый, смогли поверить в сказку и запечатлеть ее.

После Сладкого музея можно искупаться в Сухом бассейне, который состоит из 400 тысяч шариков. По словам организаторов, сюда не ходят плавать брасом. Здесь царит безудержное веселье с тарзанками, паутиной для прыжков, гамаками и качелями. Если же ваш ребенок чуть старше 7 лет, то можно отправиться в следующую локацию – музей «Веришь или нет», коллекцию которого собирали 17 лет по всему свету.

Здесь можно увидеть экспонаты из разных уголков планеты – самого маленького динозавра, самое большое мороженое, самый быстрый автомобиль и самую тонкую талию. Также можно изучить атомные часы, совершить путешествие на Марс и встретиться с русалками и чупакаброй.

Официальный сайт

Где: Малая Морская, 4, ТРК «Адмирал»

Когда: с 30 ноября по 7 января с 10:00 до 20:00

Сколько: от 400 до 500 рублей

Телефон: +7 (921) 938-55-06

Фото: официальный сайт компании Big Funny

Спектакль-иллюзия «Дом с привидениями»

Новогоднее шоу для всей взрослых и детей окунет Вас в неизведанный мир. В канун Нового года семья получает неожиданное известие — дядюшка, который много лет жил в затворничестве, таинственным образом исчез и оставил в наследство огромный дом.

Герои отправляются увидеть, как жил их дальний родственник, однако выясняется, что в доме есть другие обитатели, которые ждут встречи с новоиспеченными владельцами. Создатели спектакля рассказывают, что в их шоу будут фантастические фокусы и превращения, загадки и секреты и, конечно, самые настоящие привидения. Все это откроется только самым отважным зрителям.

Официальный сайт

Где: «Ледовый дворец», Проспект Пятилеток, 1

Когда: со 2 по 6 января

Сколько: от 500 до 5000 рублей

Телефон: +7 (921) 302-53-53

ФОто: официальный сайт компании Matreshka Concerts

Программа-квест «Новый год в подполье»

Музей имени Сергея Кирова предлагает детям и их родителям окунуться в Советский Союз конца 1920 начала 1930 годов. Увлекательная программа-квест рассказывает о том, что Новый год отменен и вы обязаны идти на работу или в школу. Запрещены даже елки и елочные игрушки. Все это теперь находится в «подполье».

Перед вами будут непростые задачи – решить ребус и найти тайники с дореволюционными елочными украшениями, смастерить своими руками игрушки-самоделки, пронести елку в мешке через комсомольский патруль, притвориться настоящей агитбригадой, а главное - весело отпраздновать Новый Год и не забывать о конспирации!

Официальный сайт

Где: Каменноостровский пр., дом 26-28, Музей имени Сергея Кирова

Когда: с 19 по 31 декабря

Сколько: 700 рублей ― экскурсионное обслуживание с группы и оплата входных билетов (взрослые ― 150 рублей, учащиеся и пенсионеры ― 100 рублей)

Телефон: +7 (812) 346-02-89 для групп от 2 до 15 человек. Программа проводится по предварительной записи.

Фото: vk.com/kirovmuseum