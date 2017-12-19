Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

Новый год 2018 на Дворцовой площади

Петербуржцы знают, куда идти праздновать Новый год. В этот раз на Дворцовой площади, где установлена самая высокая елка города, празднования начнутся в 23:00.

Артисты будут приглашать горожан на ледовую сцену, чтобы поздравить и сказать теплые слова. Вместе со звездами петербуржцы смогут спеть караоке, поучаствовать в «Битве хоров» и подвигаться под зажигательные мотивы.

В 03:00 утра небо над городом на Неве расцветит праздничный салют, который обещают сделать продолжительным и очень ярким. Официальные гуляния завершатся в 04:00.

Где: Дворцовая площадь

Когда: с 31 декабря на 1 января

Стоимость: бесплатно



Фото: Youtube

Семейный парк развлечений «Мировой Новый год»

Любимые герои мультфильмов и сказок встретят вас на познавательных мастер-классах, станут проводниками квеста по новогодним традициям и удивят великолепным шоу «Лукоморье».

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Посетителей ждут лучшие артисты, оригинальные форматы развлечений, разнообразные мастер-классы, рождественская ярмарка и увлекательный квест. Выполнив задания и собрав печати со всех точек квеста, ребенок получит подарок.

Организаторы обещают неограниченное время посещения, возможность полноценного семейного отдыха и все мировые новогодние традиции под одной крышей. Добраться до «Экспофорума» можно на бесплатных автобусах, которые будут курсировать от станции метро «Московская».

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» - Петербургское шоссе, 64/1

Когда: 2-7 января с 11:00 до 19:00

Стоимость: от 300 рублей

Фото: vk.com/vse_na_elky

Рождественские встречи на Елагином

Развлекательные и интерактивные программы традиционно пройдут в Полуциркульном зале Конюшенного корпуса, где детей и родителей познакомят со старинными традициями празднования Рождества.

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Посетители праздника увидят красочные представления, новогодние сказки и народные кукольные спектакли. Юные зрители под руководством мастеров научатся расписывать пряники разноцветной глазурью и узнают секреты приготовления этого лакомства, которое затем можно взять с собой и съесть.

В стоимость билета входят посещение кукольного представления, участие в мастер-классе и интерактивной программе на открытом воздухе.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, Елагин остров (ЦПКиО) - Елагин остров, 4

Когда: с 5 по 8 января по два сеанса в день – в 13:00 и 15:00

Стоимость: от 100 до 500 рублей (самый дорогой билет включает посадочное место для ребенка и его участие в мастер-классе)

Фото: vk.com/elaginchristmas

Фестиваль бенгальских огней



Тысячи бенгальских огней под завораживающие рождественские мелодии разобьют искрами темноту волшебной ночи в парке имени Бабушкина.

Организаторы обещают огненно-пиротехническое, световое и лазерное шоу, веселые конкурсы и гастрономическая площадка с согревающими напиткам.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: парк имени Бабушкина - проспект Обуховской обороны, 149

Когда: 5, 6 и 7 января, начало в 19:00

Стоимость: взрослые - 200 рублей (бенгальские огни включены), дети до 14 лет - 100 рублей

Фото: vk.com/vmeza

Фестиваль цветного дыма

Третий год подряд парк имени Бабушкина накроет дымовая завеса из цветного дыма. По словам организаторов, все участники фестиваля смогут взорвать свои соцсети необычными фотографиями.

На территории обещают насыщенную развлечениями программу, гвоздем которой должны стать огненные шоу.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: парк имени Бабушкина - проспект Обуховской обороны, 149

Когда: 3 и 4 января, начало в 15:00

Стоимость: вход 100 рублей, цветной дым – 300 рублей

Фото: vk.com/soapfestival