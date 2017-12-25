В Новый год в Петербурге запустят 11 ночных автобусов

В новогоднюю ночь будут курсировать автобусы по 11 маршрутам, сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

В ночь с 31 на 1 января, а также в рождественскую ночь с 6 на 7 января автобусы будут доставлять пассажиров к станциям метро с 00:00 до 06:00. Будут действовать 11 автобусных маршрутов:

№8 «Уткина заводь» – станция метро «площадь Александра Невского»

№12 « улица Подвойского » – Рощинская улица»

» – №56 «улица М. Балканская» – станция метро «Ломоносовская»

№77 « Белорусская улица – станция метро «Ладожская»

№80 « улица Жени Егоровой » – ж/д «Пискаревка»

» – ж/д «Пискаревка» №93 АС «Лахтинский разлив» – Суздальский проспект»

№106 АС «Пискаревка» – Финляндский вокзал »

» №114 « Счастливая улица – станция метро «Елизаровская»

№130 ж/д «Лигово» – станция метро «Московская»

№142 « улица Счастливая » – улица Доблести »

» – » №154 «станция метро «Старая деревня» – Камышовая улица»

Интервал на маршрутах составит 30 минут. Оплатить проезд можно как купив разовый билет, так и электронным проездным.

В Новый год метро будет работать круглосуточно.