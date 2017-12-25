В Новый год в Петербурге запустят 11 ночных автобусов

В новогоднюю ночь будут курсировать автобусы по 11 маршрутам, сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».
В ночь с 31 на 1 января, а также в рождественскую ночь с 6 на 7 января автобусы будут доставлять пассажиров к станциям метро с 00:00 до 06:00. Будут действовать 11 автобусных маршрутов:
- №8 «Уткина заводь» – станция метро «площадь Александра Невского»
- №12 «улица Подвойского» – Рощинская улица»
- №56 «улица М. Балканская» – станция метро «Ломоносовская»
- №77 «Белорусская улица – станция метро «Ладожская»
- №80 «улица Жени Егоровой» – ж/д «Пискаревка»
- №93 АС «Лахтинский разлив» – Суздальский проспект»
- №106 АС «Пискаревка» – Финляндский вокзал»
- №114 «Счастливая улица – станция метро «Елизаровская»
- №130 ж/д «Лигово» – станция метро «Московская»
- №142 «улица Счастливая» – улица Доблести»
- №154 «станция метро «Старая деревня» – Камышовая улица»
Интервал на маршрутах составит 30 минут. Оплатить проезд можно как купив разовый билет, так и электронным проездным.
В Новый год метро будет работать круглосуточно.