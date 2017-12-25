В новогоднюю ночь движение троллейбусов на Невском проспекте ограничат

В новогоднюю ночь будет ограничено движение троллейбусов по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

С 21:00 31 декабря до 5:00 1 января изменятся маршруты пяти троллейбусов. Схема движения буде выглядеть так: