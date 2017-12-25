В новогоднюю ночь движение троллейбусов на Невском проспекте ограничат

В новогоднюю ночь будет ограничено движение троллейбусов по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, сообщили в ГУП «Горэлектротранс».
С 21:00 31 декабря до 5:00 1 января изменятся маршруты пяти троллейбусов. Схема движения буде выглядеть так:
- Троллейбус №5: поедет от Тульской улице по действующей трассе до Невского проспекта, затем свернет к мосту Александра Невского и проедет до Таллинской улицы.
- Троллейбус №7: направится от Таллинской улице по своей трассе до Невского проспекта, затем к проспекту Бакунина, Мытнинской улицы до Новгородской улицы.
- Троллейбусы №10 и №11: будет двигаться по действующей трассе от улицы Кораблестроителей до 1-й линии Васильевского острова, затем к Тучкову мосту, к проспекту Добролюбова, по переулку Талалихина и Большой Пушкарской улице до Ординарной улице.
- Троллейбус №22: проедет от Хасанской улицы по своему маршруту до Суворовского проспекта, затем пойдет до Тульской улицы.