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И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

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© Фото: Olga / Flickr.com

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Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

В этом году в Петербурге откроются свыше 30 самых разных новогодних ярмарок: от больших международных до самых оригинальных. Здесь можно будет закупить подарки в канун праздника, согреться в танцах, выиграть в конкурсах и научиться новому в мастер-классах.

Самые взыскательные петербуржцы найдут на некоторых из ярмарок эксклюзивные вещи, которые больше нигде не попадутся. «Санкт-Петербург.ру» собрал интересные новогодние ярмарки, на которых есть все, и даже больше. 

Рождественская ярмарка на Пионерской площади

 

Традиционно главная новогодняя ярмарка Петербурга раскинется перед Театром юных зрителей на Пионерской площади. Откроется она 23 декабря: в этот же день ее посетит Дед Мороз из Великого Устюга. 

Вплоть до конца рождественских каникул петербуржцев будут ждать торговцы из разных стран: Чехии, Кореи, Израиля, Индии, Кубы, Вьетнама и многих других. Они расскажут, как отмечают Новый год в их странах, а заодно угостят гостей ярмарки национальными вкусностями. Будут на ярмарке и разнообразные стенды представителей России из Псковской, Тульской  областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Карелия, Крым, Коми и других регионов.

Не обойдется и без уже привычного открытого катка и мастер-классов по созданию сувениров своими руками. И все это – под зажигательную музыку и выступления артистов.

Где: Пионерская площадь (около ТЮЗа)

Когда: с 23 декабря по 8 января

Сколько: вход свободный


Фото: Андрей Разумов / amacumara.ru

 

Новогодняя ярмарка на площади Островского

 

Еще одна большая новогодняя ярмарка откроется на площади Островского 21 декабря. Здесь петербуржцам не даст заскучать обширная музыкальная программа: песни под балалайку и гармошки, танцы артистов. И, как и в прошлые годы, в одном из домиков можно будет сфотографироваться с Дедом Морозом и загадать желание.

Десятки стендов с товарами из разных стран предложат самые разные новогодние подарки и угощения. На ярмарке можно будет полакомиться сытными пирожками, аппетитными блинчиками и ароматным глинтвейном. А размяться и повеселиться петербуржцы смогут на открытом катке.

Где: площадь Островского

Когда: с 21 декабря по 14 января

Сколько: вход свободный


Фото: ready4trip.blogspot.ru

 

Рождественская ярмарка в торговом центре «Пассаж»

 

Свою ярмарку в канун Нового года открыл и петербургский «Пассаж»: ее называют одной из красивейших в городе. В 2017 году ее оформят в стиле зимнего сада. Эта ярмарка – одна из самых длинных: она стартовала 1 декабря и проработает больше месяца.

В «Пассаже» можно будет закупиться новогодними подарками ручной работы, оригинальными аксессуарами, разнообразными сладостями и предметами интерьера. По выходным для взрослых и детей будут проводиться открытые мастер-классы: на них любой желающий научится расписывать елочные шары, валять ангелочков из шерсти, мастерить сувениры из шишек и головы, свитеры для кружек и многое другое.

Где: ТЦ «Пассаж», Невский проспект, 48

Когда: с 1 декабря по 10 января

Сколько: вход свободный


Фото: vk.com/passagefair

 

Рождественские книжные аллеи на Малой Конюшенной

 

Маленький новогодний рай для поклонников чтения открылся 1 декабря на Малой Конюшенной улице. Здесь среди тридцати киосков можно найти самые разные издания – и в подарок близким, и себе для души. Огромный книжный магазин под открытым небом работает каждый день с 10:00 до 22:00.

Каждую неделю в рамках ярмарки проводятся различные мероприятия: это и литературные чтения, и выступления музыкантов, и встречи с творческими людьми. 17 декабря, к примеру, на Малой Конюшенной выступит победительница детской Новой волны, финалистка шоу «Голос. Дети» София Кварацхелия.

Обещают организаторы и интерактивные программы, а по вечерам ярмарку подсветит красивейшая новогодняя иллюминация.

Где: Малая Конюшенная улица

Когда: с 1 по 30 декабря

Сколько: вход свободный


Фото: piterzavtra.ru

 

Интеллигентная барахолка

 

В пространстве «Порт Севкабель» 16-17 декабря пройдет ярмарка с непростым характером – Интеллигентная барахолка. Этот разношерстный праздник – находка для экстравагантных дам, петербургских модников и денди.

Проникнуться праздником здесь можно будет, любуясь зимним морем, вдыхая запах имбирных пряников и щуря глаза от ярких огоньков гирлянд. На этой барахолке найдутся вещи, которые в других местах так просто на глаза не попадутся: винтажные наряды, шаманские украшения, необычная канцелярия, деревянные игрушки. 

Подкрепиться посетители ярмарки смогут на фудкорте – гиросами с индейкой, врэпами с фалафелем, датским рождественским глегом и старым добрым пряным глинтвейном. В рамках музыкальной программы выступят Алексей Яковец из Interdeer, Алексей Онацко (Kotizm), Никита Логинов и Изабелла Мавлеева и многие другие.

Где: «Порт Севкабель» - Кожевенная линия, 40

Когда: 16-17 декабря

Сколько: вход свободный


Фото: vk.com/intelligent_flea_market 

 

Хендмейд-ярмарка ArtFlection

 

Для тех, кто предпочитает уникальные подарки ручной работы, 16-17 декабря в пространстве «Ткачи» будет работать ярмарка рукоделия ArtFlection. Чтобы представить на ней свои работы, мастерам пришлось пройти серьезный конкурсный отбор, чтобы войти в число 100 участников мероприятия.

Своих покупателей будут ждать изготовленные вручную украшения, авторская керамика, предметы интерьера, игрушки, аксессуары, одежда – вплоть до духов. Многие вещи мастера изготавливают эксклюзивно к ярмарке. Для желающих обучиться новому рукоделию откроются творческие мастер-классы.

Где: креативное пространство «Ткачи» - набережная Обводного канала, 60

Когда: 16-17 декабря

Сколько: вход свободный


Фото: Instagram / @_h_o_m_y

 

Новогодний базар на Новой Голландии

 

Праздничное настроение придет на остров Новая Голландия 17 декабря, когда там откроется новогодний базар. В 14 киосков у здания «Бутылки» гостей ярмарки будут завлекать новогодними подарками, уличной едой и живыми елями. 

В дни открытия 17-18 декабря остров превратится в большой танцпол, на котором зажгут петербургские диджеи - Kimbar, Kito Jempere и другие. Под светом зеркальных шаров можно будет не только согреться в движении, но и посоревноваться в танцевальных конкурсах с кинетической приставкой на большом экране.

В Павильоне Новой Голландии откроются «Мастерские Деда Мороза». В них детей научат мастерить елочные игрушки, календари, новогодние декорации. Там же пройдут спектакли-утренники: чтобы попасть на них, нужно будет записаться предварительно.

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: с 17 декабря по 8 января

Сколько: вход свободный


Фото: vk.com/newhollandsp

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