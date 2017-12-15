В Петербурге пройдет новогодняя ночь в стиле Ла-Ла-Лэнд

Петербуржцы смогут отметить Новый год на стилизованной вечерке по мотивам оскароносного голливудского мюзикла «Ла-Ла-Лэнд».

В ночь с 31 декабря на 1 января на Новой сцене Александринского театра горожане смогут окунуться в атмосферу фильма. Только в этот день будет открыто маленькое кафе Seb’s, где можно будет услышать завораживающие мелодии рояля и джаза. За музыкальную часть отвечают резиденты главного джазового клуба города «The Hat» — Real Jazz Quartet & Анастасия Радион.

Новогодняя программа включает в себя изысканный фуршет и фотосессии в декорированных зонах из «Ла-Ла-Лэнда». Все это под брызги шампанского и золотые конфетти. Развлекательную программу будет вести артист Александринского театра Александр Лушин. Количество билетов ограничено. Сбор гостей в 22.00 по мск.