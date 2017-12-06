"Как мы дальше будем жить?": как мир отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018



Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России по итогам антидопингового расследования. Таким образом, российская сборная лишается возможности участвовать в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. К играм будут допущены только те спортсмены, которых не уличили в приеме допинга, и только под нейтральным флагом. Эта новость вызвала бурные обсуждения как в России, так и за рубежом.

Как отреагировали в России?



Президент ОКР Александр Жуков в комментарии заявил, что подобное решение "абсолютно неприемлемо и совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину". "Российским спортсменам придется выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без национального гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня турнира. Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми", — приводит слова Жукова RT.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала решение МОК "убийством" российского спорта. "Мы постараемся, переживем. Не такое переживали. Решение несправедливо, оно принято, опираясь на показания человека, которого должен судить международный суд. Как можно признавать политикой государства факт выдачи допинга одним человеком? Все это неправда. С 1968 года я участвовала со своими спортсменами в Олимпийских играх и ни разу не сталкивалась с этим", — цитирует Тарасову RT.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина считает, что российским спортсменам "вообще невозможно" выступать под нейтральным флагом. "Я сегодня слушала вердикт МОК и удивлялась. Сегодня треснул фундамент всего международного олимпийского движения… Как мы дальше будем жить?", - сказала она в разговоре с "Газетой.Ru".

Фото: AFP

Российские политики на отстранение спортсменов от игр отреагировали еще жестче. Некоторые из них считают, что следует бойкотировать предстоящую зимнюю Олимпиаду - например, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

"Я считаю, что подобное решение - это унижение для нашей страны, и необходимо принять очень серьезное, взвешенное решение, и, на мой взгляд, самым оптимальным выходом из сложившейся ситуации будет полный отказ от участия в Олимпийских играх", - цитирует Лебедева "Р-Спорт".

Прокомментировал решение МОК и глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram. "Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!" - заявил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей "очень больно" от решения МОК. "Нам все время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь еще и спорта. Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да", - написала она в Facebook.

Что говорят за рубежом?



На Украине итоги заседания МОК восприняли положительно. Министр спорта Украины Игорь Жданов в Facebook заявил, что считает отстранение российских спортсменов от Олимпиады "справедливым накананием".

"Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам, которые изнасиловали олимпийские ценности, не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очищения международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений", - написал Жданов.

Сдержаннее прокомментировал ситуацию президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в разговоре с RT. "Для меня главное, что спортсмены смогут выступать на Олимпиаде. Они готовились четыре года, и труд не пропадет даром. Кто решит принять участие под нейтральным флагом с представлением, что он спортсмен из России, это уже будет хорошо. Остальное не хочу комментировать, я не знаком с докладом. Главное, что спортсмены имеют право выступить на Олимпийских играх", - сказал он.

Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт решение МОК назвал "знаменательной победой" для "чистых" спортсменов. "Последние три года года соперничество проходило между спортсменами, готовыми пожертвовать олимпийскими идеалами ради достижения целей и побед, и теми, кому оставалось только мечтать о золоте. Решение МОК отстранить Россию было принято в пользу чистых спортсменов, которые сегодня одержали важную победу. Надеюсь, что мошенничество, подобное тому, что произошло на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, не состоится в будущем", - приводит RT его слова.

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Президент МОК Томас Бах заявил, что не видит причин для бойкота игр со стороны российских спортсменов. "Потому что мы допускаем к участию чистых атлетов. Это может продемонстрировать наличие чистых атлетов в России. Мы считаем, что они могут навести мосты с будущим чистого спорта", - цитируют Баха "Известия".

По его словам, МОК сможет снять дисквалификацию ОКР только после церемонии закрытия Игр-2018 и только в том случае, если "все решения будут выполнены ОКР, атлетами и официальными лицами".

Что решат спортсмены?

Мнения спортсменов по поводу участия в Олимпиаде разделились. Часть из них хочет выступать на играх даже под нейтральным флагом - например, конькобежец корейского происхождения Виктор Ан.

"Я готовился к этому четыре года, нельзя просто бросить все", - цитирует его слова "Медуза". Что спортсмен будет делать, если Россия решит бойкотировать соревнования, он пока не знает.

За участие в играх под нейтральным флагом выступила и сборная России по хоккею. Как передает "Чемпионат.com", игроки команды в полном составе обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить им поехать на соревнования.

Форвард хоккейной сборной Илья Ковальчук заявил, что на Олимпиаду спортсменам надо ехать обязательно. "Отказаться – значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК – чистая политика, и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение. Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все "чистые" спортсмены должны ехать", - приводит его слова "Р-Спорт".

Фото: РИА "Новости"

С ним не согласен хоккеист Александр Овечкин. В разговоре с агентством городских новостей "Москва" он назвал решение МОК унизительным.

"Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом - я не понимаю этого совсем", - сказал Овечкин.

Сам Овечкин выступает за команду НХЛ "Вашингтон Кэпиталс". В Олимпийских играх он не сможет участвовать в любом случае: НХЛ не отпустила своих спортсменов на соревнования.

На исполкоме МОК от российских спортсменов присутствовала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Текст ее речи опубликован на сайте ОКР. "Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на играх", - сказала Медведева.

Что можно сделать?

Кроме того, что российская сборная не сможет участвовать в Олимпиаде, МОК лишил аккредитации ряд чиновников. Экс-министр спорта Виталия Мутко и его бывший заместитель Юрия Нагорного отстранены от Олимпийских игр пожизненно, президент ОКР Александр Жуков лишен членства в МОК, а возглавлявший оргкомитет Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко исключен из координационной комиссии зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Также МОК обязал Россию выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов, которые были потрачены на антидопинговое исследование.

При расследовании МОК опирался на показания информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, который обвинял российских спортсменов в употреблении допинга. Как передает "Лента.ру", его адвокат заявил, что Родченков горд решением о недопуске России на Олимпиаду. Вместе с тем, сказал юрист, Родченков "до конца жизни вынужден будет оглядываться через плечо".

Накануне выяснилось, что Родченков страдает психиатрическим расстройством. Согласно опубликованной журналистом Олегом Лурье медкарте, он пытался покончить с собой в 2011 году, в НИИ имени Склифосовского ему поставили психический диагноз: «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».

Россия имеет право оспорить решение МОК в Спортивном арбитражном суде, который находится в Лозанне, пишет ТАСС. Срок рассмотрения исков в нем не ограничен во времени, но CAS принимает в расчет пожелания истцов. Для слушаний в ускоренном порядке истцу нужно заручиться предварительным согласием ответчика на эту процедуру. Окончательный состав олимпийской сборной команды по квалификационной системе отбора Олимпийских игр в Южной Корее должен быть сформирован к 15 января 2018 года.

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Пока неясно, намерена ли Россия обращаться в CAS. Глава ОКР Александр Жуков ответил лишь "посмотрим". В суде будет оспариваться пожизненное отстранение ряда спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи, но с решением МОК это не связано.

В МОК уже дали понять, что снять дисквалификацию ОКР будет возможно только после закрытия игр в Пхенчхане. Таким образом, все, что остается решить - это будут ли допущенные российские спортсмены участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, или Россия решит бойкотировать соревнования. Ожидается, что о решении 6 декабря президент Владимир Путин объявит на Форуме добровольцев.

Вместе с тем в Госдуме к 8 декабря депутаты подготовят заявление в связи с ситуацией, передает "Интерфакс". Сами олимпийцы примут окончательное решение 12 декабря на собрании. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в эфире Первого канала подчеркнул, что этот вопрос решат сами спортсмены, а не политики.