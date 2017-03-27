«Димон, выйди вон»: подростковая война и рекордные задержания

Самый молодой митинг

После многотысячной всероссийской акции «Он вам не Димон», организованной Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, прошли ровно сутки. Протестующий от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера.

Сразу же после окончания акции главной темой рунета, несомненно, стали подростки – впервые во время протестов на улицы вышло такое огромное количество молодых людей от 13 до 17 лет. Среди многочисленных видео из разных городов России, включая Петербург, можно заметить, что именно школьники кричат: «Мы – власть!», «Требуем ответов!» и другие лозунги.

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В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. Часть из них, по некоторым данным, даже провели ночь в СИЗО. В отношении большинства из задержанных составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В основном, школьники получают штрафы по 20 тыс. рублей, некоторые из них даже собирают деньги на Facebook для оплаты штрафа.

Одной из главных шуток антикоррупционных митингов стали слова: «Судя по возрасту большинства протестующих, средства на «патриотическое воспитание молодежи» тоже украли». Что же двигало молодежью? Большое число предположений и экспертных мнений можно смело разделить на два лагеря: советь и деньги.

Фото: Николай Хижняк / Югополис

О деньгах впервые высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка подсчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», - заявил он журналистам сегодня, 27 февраля.

После его речи на официальном сайте Следственного комитета России также появилась информация, что в данный момент ведется проверка о подкупе на акции, причем, подкупе не только школьников. Пока что никаких доказанных фактов нет. В сообщении СК говорится, что следствие идет в рамках уголовного дела, возбужденного по трем статьям Уголовного кодекса - о посягательстве на жизнь полицейского, применении насилия к сотруднику полиции и хулиганстве.

Также о деньгах можно говорить и в другом ключе – современные школьники заявили, что их главной мотивацией выхода на протесты стали 10 тыс. евро, которые они могут получить через несколько лет в качестве компенсации по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за незаконное задержание. Об этом на своей странице в Facebook рассказал редактор отдела быстрого реагирования «Медузы» Андрей Козенко, приводя в пример опрос издания, в котором поучаствовали задержанные подростки.

Сам Алексей Навальный также упомянул школьников во время своей речи в сегодняшнем суде после ареста на 15 суток. «Хочу сказать спасибо студентам и школьникам. Я очень рад, что в стране выросло поколение, которое не готово терпеть такое отношение властей, которое ощущает себя гражданами, которое не запугаешь. Это удивило многих вчера, - заявил Навальный, видео его выступления опубликовал канал «Дождь».

Ну и конечно, главной звездой прошедших протестов также стал школьник - пятиклассник Глеб Токмаков поразил рунет своей небольшой, но пронзительной речью на акции в Томске:

Видео: Meduza

Эксперты сходятся во мнении, что акция наиболее сильно затронула подрастающее поколение именно потому, что они вне телевизионной пропаганды, а ведущий канала «Россия» Дмитрий Киселев стал лишь источником для многочисленных мемов. Кроме того, политолог Екатерина Шульман рассказала «Фонтанке.ру» еще об одной причине – молодежь пошла именно за Навальным. «В нашем безрыбье политической несвободы Навальный – единственная точка концентрации, магнит, к которому притягивается любое недовольство. Кроме того, стилистически Навальный умеет разговаривать с молодежью, быть для них точкой «сборки», - объяснила она.

В группе «Мониторинг актуального фольклора» Института общественных наук при РАНХиГС также отметили важную роль и самого оппозиционера, и его умение современно подавать информацию. «То, что Навальный воспользовался форматом видеоблога, тоже важно. В своих исследованиях про «группы смерти» и феномен Дианы Шурыгиной мы, в частности, столкнулись с тем, что популярные блогеры переводят язык телеканалов, официальных новостей на язык людей, которым 10–12 лет, - излагают все таким голливудски-примитивным стилем. Это невероятно популярно среди школьников. Там миллионы просмотров. В этом смысле, конечно, Навальный попал в формат», - отмечают эксперты.

При этом также идет речь в том числе и о совестливости нынешнего молодого поколения: «Те подростки, которых мы опрашиваем, тоже в первую очередь говорят о морали, о справедливости и честности. Один, например, привел такой типичный достаточно аргумент: я хочу, чтобы через 20 лет мне не было стыдно перед моими детьми за то, что я сделал сегодня. Вот этот концепт стыда часто звучит в интервью, которые мы обрабатываем. Они выступают за будущее достоинство и против того стыда, который они испытывают сейчас».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Массовые задержания и жестокость

Согласно официальным данным, на несанкционированном митинге в Москве вчера были задержаны 1030 человек, в Петербурге – 131, в остальных регионах РФ - еще сотни. Это самые высокие цифры задержаний на подобных акциях в постсоветской России. Количество «схваченных» ОМОНом протестующих даже превысило знаменитую «Болотную площадь» в 2012 году, где прошел «Марш миллионов», в ходе которого были задержаны, согласно данным МВД, 436 человек, и по данным активистов оппозиции, которые составили свой список задержанных, - около 650 человек. В итоге беспорядки на Болотной стали поводом для резонансного уголовного дела с десятками осужденных.

Многие очевидцы и фотографии свидетельствуют о том, что полицейские зачастую действовали без всяких оснований, хватая и отводя в автозаки людей, не предпринимавших вообще ничего и не имевших никакой символики. Большинство задержанных отпустили без составления протоколов и без объяснений, почему их задержали. Журналист Даниил Туровский после посещения митинга в Мосвке 26 марта написал на своей странице в Facebook: «Бывал на сотнях митингов, но никогда не видел, чтобы полицейские так с удовольствием и одновременно со злостью избивали лежащих на земле людей».

Показательной также стала фотография Максима Шипенкова, на которой полицейские несут девушку в белом пальто. Вовремя сделанный кадр стал еще одним «лицом митинга» наряду с выступившим на сцене пятиклассником в Томске. Опять же «Медуза», которая стала главным рупором происходящего на протестных акциях в России, нашла девушку с фотографии, ею оказалась Ольга Лозина, представившаяся как «выпускница физтеха», ее историю задержания можно прочесть по этой ссылке. Несмотря на неоспоримую жестокость, глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что «полиция проявила себя безукоризненно» во время массовой акции против коррупции.

Фото: Максим Шипенков / EPA

Задержание сотен протестующих в России осудили как в Евросоюзе, так и в США. «Народ России, как и любой другой, заслуживает правительство, которое поддерживает открытый рынок идей, прозрачное и подотчетное управление, равенство перед законом и возможность пользоваться своими правами без страха наказания», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Он также добавил, что Вашингтон «обеспокоен», узнав о задержании российского оппозиционера Алексея Навального. «Мы призываем правительство России незамедлительно освободить всех мирных демонстрантов», - резюмировал Тонер.

Евросоюз сразу после акции, еще вечером 26 марта, призвал российские власти освободить всех задержанных на митингах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД). «Мы призываем российские власти полностью придерживаться взятых ими международных обязательств, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, соблюдать эти права на свободу собраний, митингов и демонстраций», - говорится в заявлении.

Реакцию Запада прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Когда одни и те же события вызывают разную реакцию, наверное, опять на ум приходят те самые двойные стандарты. Я не помню, чтобы кто-то переживал по поводу решений, которые были приняты не так давно в Германии, Нидерландах, Австрии, власти которых запретили проводить определённые митинги», - заявил Лавров.

Он также напомнил, как в европейских странах и США полиция обращается с нарушителями, которые идут по несогласованным маршрутам. По его словам, там применяются дубинки и слезоточивый газ. «Наши журналисты тоже попадали в такие ситуации, как это было со съемочной группой RT прошлой осенью в США, когда они пытались освещать беспорядки в связи с какими-то демонстрациями», - резюмировал Лавров.

Фото: Николай Хижняк / Югополис

Молчание федеральных каналов и «Яндекса»

Митинги по всей России 26 марта закончились ровно к вечерним выпускам новостей, однако почти ни один из федеральных каналов не затронул эту тему в своих сюжетах. Вопрос о возможном запрете освещения акции оппозиции на федеральных каналах был задан официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову. «Мы не формируем редакционную политику телеканалов, телеканалы показывают то, что считают важным и значимым», - ответил он.

Вместе с тем, Песков добавил, «что бы телеканалы ни показывали, это никоим образом не ограничивает возможности людей получать любую информацию, потому что настолько широкий спектр альтернативных каналов получения информации самых разных, настолько их много, что говорить о том, что кем-то она ограничивается, кем-то квази-закрывается, совершенно неправомерно».

«Информация обильна, она абсолютно свободна в своем хождении и распространении, потому в данном случае здесь никаких ни опасений и ни озабоченностей быть не может», - резюмировал Песков.

Фото: Вадим Фролов / novayagazeta.spb.ru

К «молчанию» федеральных каналов также присоединился и топ новостей «Яндекса» - сообщения о происходящем на улицах также почти не появлялись. Во время антикоррупционной акции в топе «Яндекса» было сообщение о статье министра иностранных дел Украины Павла Климкина с обвинениями в адрес России. Сообщение протестах появилось в топе только в около 17 часов, хотя митинги начались на три часа раньше.

Сегодня днем, спустя сутки, «Яндекс» все же признал, что сервис «Яндекс.Новости» 26 марта «отставал от картины дня». Как заявили в компании, новости про всероссийскую акцию протеста против коррупции появились с опозданием по трем причинам: 1) ее мало освещали крупные СМИ, в итоге «веса» сообщений не хватало для топа; 2) алгоритм сервиса не понимал, что речь идет об одном событии: митинг во Владивостоке и задержания в Москве - это разные события для робота; 3) с января 2017 года сервис имеет право показывать только СМИ с лицензиями.

«Пока неточная работа алгоритма кластеризации - всего лишь гипотеза; мы по-прежнему разбираемся, как 26 марта сообщения в «Яндекс.Новостях» собирались в сюжеты и в темы. Если ошибки и правда были, мы будем на них учиться. Однако ситуация в целом непростая - мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем», - заявили в «Яндексе».

Фото: yandex.ru