Мутко на полгода приостановил свою работу на посту главы РФС

Вице-премьер Виталий Мутко приостановил свою работу на посту главы РФС сроком на полгода. Исполнять обязанности президента в это время будет гендиректор организации Александр Алаев.

«Может быть, вернусь раньше, чем через полгода. Для меня в приоритете спортсмены. Нам же не по 16 лет. Я персонально несу ответственность за ошибки. Но нести ответственность за ложь нельзя и предсказать предательство невозможно», – сказал Мутко.

О том, что президент РФС может покинуть свой пост на прошлой неделе сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, добровольная отставка спортивного функционера связана с допинговым кризисом, который, возможно, может коснуться футбола.

Мутко возглавлял РФС со 2 апреля 2005 года по 24 ноября 2009 года. В этот период российские ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, а национальная команда стала бронзовым призером Евро-2008. Второе пришествие Мутко в РФС случилось в сентябре 2015 года. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на должность.