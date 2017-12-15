Кто, если не Путин: кандидаты в президенты России в 2018 году

Совет Федерации объявил о дате выборов президента России – 18 марта 2018 года. О желании участвовать в выборах президента РФ заявили уже минимум 23 человека, рассказали в Центризбиркоме.

Вот-вот телевизоры, интернет и все улицы заполонит предвыборная программа, самое время определяться со своими фаворитами, узнавать их истории и познакомиться с предложениями.

«Санкт-Петербург.ру» выбрал самых заметных кандидатов, о которых говорили в последнее время, и собрал о них все самое интересное.

Владимир Путин

Фото: Артем Сизов / "Газета.Ru"

Дата рождения: 7 октября 1952 года, 65 лет

Место рождения: Ленинград

Образование: Ленинградский государственный университет

Семейное положение: разведен, две дочери

Баллотируется от партии: самовыдвиженец

Идет на выборы: в четвертый раз

Примечания: действующий президент

Если Путин победит на президентских выборах, то для него это будет уже четвертый срок на посту. С 2000 года он практически бессменный руководитель России: не считая 2008-2012 годов, когда президентом был Дмитрий Медведев, но и тогда Путин занимал должность премьер-министра.

До того, как прийти к власти, Путин был сотрудником спецслужб. В 1970-1980-х годах работал в контрразведки Ленинградского управления КГБ, а в 1985-1990 годах работал под прикрытием в ГДР. В 1990-х Путин стал советником мэра Петербурга Анатолия Собчака, затем перебрался в Москву в управление делами президента. В 1999 году Путин возглавил правительство России.

Затем, в канун нового 2000 года президент Борис Ельцин сказал: «Я устал, я ухожу». Тогда Путин стал исполняющим обязанности президента, а вскоре был избран на этот пост. Его переизбрали в 2004 году, и поскольку по Конституции глава государства не может идти на два срока подряд, он сделал перерыв – чтобы снова вернуться на выборы в 2012 году и победить.

Во время президентства Медведева в Конституцию внесли поправки, которые увеличили срок полномочий президента с четырех до шести лет, поэтому если Путин победит и на грядущих выборах, в общей сложности он проведет у руля государства уже 24 года.

Пока Путин не обнародовал свою программу на текущих выборах. На ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря президент объявил, что баллотируется как самовыдвиженец. В прошлые годы Путин делал упор на укрепление экономики, развитие сельского хозяйства, модернизацию Вооруженных сил России, а также повышение зарплат бюджетникам и другим изменениям в социальной сфере.

Владимир Жириновский



Фото: Сергей Пятаков / РИА "Новости"

Дата рождения: 25 апреля 1946 года, 71 год

Место рождения: Алма-Ата, Казахстан

Образование: Московский государственный университет

Семейное положение: женат, трое детей

Баллотируется от партии: ЛДПР

Идет на выборы: в шестой раз

Примечания: опытный кандидат

Пятикратный кандидат в президенты – и ни единожды не президент. Владимир Жириновский стабильно баллотируется, но каждый раз набирает не более 10% поддержки. Пока его рекордный показатель – 9,35% на выборах в 2008 году, когда победил Дмитрий Медведев.

Высказывания и предложения Жириновского нередко вызывают общественный резонанс. В случае избрания лидер ЛДПР намерен объявить амнистию, гуманизировать Уголовный кодекс, организовать военно-полевые суд для борьбы с преступностью, пишет ТАСС.

Его нынешняя программа называется «100 шагов: Пора сделать мощный рывок вперед!», а цель «навести порядок и добиться, чтобы у каждой семьи был достаток для жизни, а не выживания». Заодно в случае избрания Жириновский хочет перекрасить московский Кремль в белый цвет, вернуть имперскую символику: черно-желто-белый флаг и гимн «Боже, царя храни».

Политическая карьера Жириновского началась в 1988 году со съезда «Демократического Союза». В 1990 году он пришел в ЛДПР, а в 1991-м впервые баллотировался в президенты – но тогда победил Борис Ельцин. С тех пор Жириновский участвовал во всех выборах главы государства, но так ни разу и не победил. Пока.

Геннадий Зюганов



Фото: Илья Питалев / РИА "Новости"

Дата рождения: 26 июня 1944 года, 73 года

Место рождения: Мымрино, Орловская область

Образование: Орловский государственный университет

Семейное положение: женат, двое детей

Баллотируется от партии: КПРФ

Идет на выборы: в пятый раз

Примечания: самый старший кандидат

Геннадий Зюганов чуть отстает от Жириновского по количеству выборов – всего четырежды он баллотировался на главный пост страны. В этот раз КПРФ держит интригу: «Новая газета» в январе писала, что коммунисты могут выдвинуть другого кандидата, и даже когда 7 ноября Зюганов публично сказал, что его кандидатуру выдвинули все региональные организации партии, вскоре КПРФ опровергло точное участие своего лидера в выборах. Окончательное решение партия примет на съезде 23 декабря.

Впервые Зюганов баллотировался в президенты в 1996 году – и с тех пор занимает преимущественно вторые места. На последних выборах в 2012 году в своих программах лидер КПРФ делал ставку на социальное обеспечение: повышение качества медобслуживания, полноценное бесплатное образование, повышение стипендий.

В экономике он призывал национализировать нефтегазовый комплекс, банковскую сферу, энергетику и другие отрасли, а также пересмотреть налоговую систему. Во внешней политике Зюганов предлагал ограничить влияние НАТО, повысить значимость ООН и создать Союз братских народов.

В политику Зюганов пришел еще в советские годы. В 1993 год он стал председателем ЦК КПРФ и с тех пор неизменно возглавляет российских коммунистов. Также он с 1993 года избирался в депутаты Госдумы, а с 1994-го неизменно возглавляет фракцию КПРФ в нижней палате парламента.

Григорий Явлинский



Фото: Карина Градусова / РИА "Новости"



Дата рождения: 10 апреля 1952 года, 65 лет

Место рождения: Львов, Украина

Образование: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова

Семейное положение: женат, двое детей

Баллотируется от партии: «Яблоко»

Идет на выборы: в четвертый раз

Примечания: пережил один отказ ЦИК

Явлинский объявил о своих планах идти на выборы еще в сентябре 2016-го года. Тогда он считал, что выборы могут провести досрочно, уже в 2017-м. Программа Явлинского называется «Дорога в будущее». Политик рассказывал, что он планирует «дать людям землю» - «от 30 до 60 соток земли каждому бесплатно», передает «Интерфакс».

Также лидер «Яблока» намерен обязать государство за счет своих возможностей проложить дороги, создать инфраструктуру и проложить коммуникации, необходимые для строительства собственного дома. Еще Явлинский предлагал создать институт независимого суда, развивать образование и медицину.

Программу он называл «либерально-консервативной», пишет РИА «Новости». «А на самом деле это просто в сложившихся условиях, просто программа здравого смысла», - добавил тогда Явлинский.

Явлинский участвовал в проекте реформирования экономики, известном как «500 дней». Программа предполагала перевод экономики из плановой в рыночную в кратчайшие сроки. В 1993 году Явлинский создал свой избирательный блок – «Яблоко», а в президенты России он впервые баллотировался в 1996 году, после – в 2000-м.

В 2012 году Явлинский вновь пытался участвовать в выборах, но ЦИК отказал ему в регистрации. Политик уверен, что сделано это было по политическим мотивам.

Борис Титов



Фото: Владимир Суворов / lifenews.ru

Дата рождения: 24 декабря 1960 года, 57 лет

Место рождения: Москва

Образование: Московский государственный институт международных отношений

Семейное положение: женат, двое детей

Баллотируется от партии: Партия роста

Идет на выборы: в первый раз

Примечания: уполномоченный по правам предпринимателей

О выдвижении Титова стало известно в ноябре, когда его кандидатуру утвердили на Федеральном политическом совете Партии роста. Бизнес-омбудсмен собирается продвигать «Стратегию роста» - экономическую программу «Столыпинского клуба». Титов считает, что России нужны «новые Столыпины», которые проведут ряд реформ.

Среди предложений – стимулировать развитие частной инициативы, малого и среднего бизнеса, современного производства, цифровой экономики, воссоздать правовое государство, «уничтоженное большевиками и добитое гайдаровскими реформами». Титов отмечал, что сейчас на экономический рост России влияют исключительно нефтяные доходы, и страна может успешно расти и зарабатывать и без нефти, пишут «Ведомости».

Прежде, чем прийти в политику, Титов сам был бизнесменом в сфере химической промышленности. В 2006 году его SVL Group приобрела 58% компании ОАО «Абрау-Дюрсо», а в 2010 году – шампанский дом Chateau d`Avize.

Некоторое время Титов был сопредседателем партии «Правое дело». В 2011 году он покинул ее из-за разногласий с соратниками, а вскоре единоличным лидером партии стал Михаил Прохоров. Титов же в 2012 году указом Путина стал уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Уже позже, в 2016 году, на съезде «Правого дела» Титова снова избрали ее председателем. Тогда же было объявлено о смене политического курса партии: она стала «партией бизнеса» и была переименована в «Партию Роста». В июне 2017 года бизнес-омбудсмен был переназначен на свою правозащитную должность.

Ксения Собчак



Фото: Наталья Селиверстова / РИА "Новости"

Дата рождения: 5 ноября 1981 года, 36 лет

Место рождения: Ленинград

Образование: Московский государственный институт международных отношений

Семейное положение: замужем, есть сын

Баллотируется от партии: «Гражданская платформа»

Идет на выборы: в первый раз

Примечание: кандидат «Против всех»

Собчак называли возможным кандидатом в президенты еще до того, как она об этом объявила. В СМИ появились сведения, что журналистка может составить конкуренцию Путину на выборах, и что Кремль хочет сделать женщину главной соперницей действующего президента. Поначалу Собчак резко опровергала все слухи, но спустя полтора месяца вдруг выпустила видеоролик, в котором объявила о намерении баллотироваться.

Себя Собчак объявила кандидатом «Против всех». В интервью The Guardian в октябре она заявила, что не собирается разрабатывать свою политическую программу: по ее словам, она на это «не получила права». Собчак признавала, что у нее мало шансов на победу, и она просто хочет перетянуть голоса недовольных положением дел при Путине.

В ноябре было объявлено, что Собчак выдвинется на выборы от «Гражданской платформы». По словам телеведущей, идеология и ценности партии соответствует представлениям «о будущем народов России, о свободе, о правах человека, о России, как о европейской стране, устремленной в будущее».

Еще Собчак волнуется о судьбе Алексея Навального. Она говорила, что снимет свою кандидатуру с выборов, если политика к ним все же допустят. На пресс-конференции с Путиным 14 декабря Собчак, как журналист, задала президенту вопрос о политической конкуренции, приведя Навального в пример. В ответ российский лидер сравнил Навального с Михаилом Саакашвили.

Ксения Собчак – дочь бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Знакома с Путиным с детства. Журналистка вела программу «Дом-2» на ТНТ. Участвовала в митингах против фальсификаций на выборах, выступала на протестах после президентских выборов 2012 года. Как кандидат в президенты, приезжала на митинг в защиту Европейского университета в Петербурге, однако толпа освистала ее, вынудив покинуть акцию.

Екатерина Гордон



Фото: Виталий Белоусов / РИА "Новости"

Дата рождения: 19 октября 1980 года, 37 лет

Место рождения: Москва

Образование: Московский педагогический государственный университет

Семейное положение: разведена, есть сын

Баллотируется от партии: неизвестно

Идет на выборы: в первый раз

Примечание: кандидат женщин и детей

Журналистка Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в выборах в конце октября. Тогда она запустила сайт с именем gordonzabab: Гордон позиционирует себя как кандидат, защищающий права женщин и детей в стране. В своем предвыборном ролике журналистка сравнивала Россию со «страной матерей-одиночек, на которых всем плевать».

В своей предвыборной программе Гордон указала на необходимость оздоровления экономики. Она предлагает законодательно закрепить право на налоговое самообложение, направленное на благотворительность, создать некоммерческий фонд материнского капитала, провести экономическую реабилитацию репрессированных. Гордон также намерена провести изменения в Госдуме: лишить депутатов неприкосновенности, отказаться от выборов парламентариев по партийным спискам и анализировать коэффициент полезного действия каждого из них.

Для Гордон это будет первый серьезный политический опыт. Она была ведущей на ряде радиостанций – «Говорит Москва», «Эхо Москвы», «Маяк» и другие, в 2009 году создала свою музыкальную группу Blondrock. Также Гордон принимала участие в общественной деятельности: и в защите прав животных, и в помощи интернет-зависимым людям. Гордон также выступает против экстрасенсов: она заявляла, что ее компания Saferoom заплатит миллион рублей экстрасенсам, которые в ее присутствии с первой попытки повторят на видеокамеру трюк из программы «Битва экстрасенсов».

Сергей Полонский



Фото: Максим Блинов / РИА "Новости"

Дата рождения: 1 декабря 1972 года, 45 лет

Место рождения: Ленинград

Образование: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Семейное положение: женат, есть сын

Баллотируется от партии: самовыдвижение

Идет на выборы: в первый раз

Примечание: был осужден

О своих президентских амбициях предприниматель Сергей Полонский объявил в ноябре – после того, как был освобожден из колонии по амнистии. В разговоре с RNS он упоминал, что рассчитывает занять второе место. Отдельно он нацелен уже и на выборы 2024 года, которые, по его словам, пройдут в «совершенно иной информационной среде, другом состоянии экономики и мира».

Полонский был осужден на пять лет за мошенничество при строительстве двух жилых комплексов – «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». Общая сумма хищений, по версии следствия, превышает 2,6 млрд рублей.

Все началось с того, что в 2012 году в отношении Полонского возбудили уголовное дело о хищениях. Вскоре бизнесмен перебрался в Камбоджу, и там нарвался на приключения. В 2013 году Полонского и еще двух российских граждан задержали в Камбодже и обвинили в дебоше на катере. Якобы они заперли капитана в каюте, а команду заставили прыгать в воду. Полонского выпустили под залог.

Затем, объявленный уже в международный розыск, Полонский оказался в Москве в 2015 году. Его доставили в СИЗО «Матросская тишина». В итоге в 2017 году завершился суд над бизнесменом: Полонского признали виновным, но в связи с истечением срока давности освободили от наказания.

В случае избрания Полонский пообещал сделать упор на развитие экономики. Он считает, что ее «невозможно создать, когда нет правосудия, защищенности у бизнеса и людей со стороны правоохранительных органов». Полонский хотел бы поговорить с президентом США Дональдом Трампом как «предприниматель с предпринимателем», создать в Крыму город будущего, «где каждая страна мира получит отдельные участки и сможет реализовать свои проекты, где будет построено здание для ООН».

Полонский обращался в Центризбирком с просьбой разъяснить ему, имеет ли он права баллотироваться в президенты. В ЦИК в ответ пообещали рассмотреть его документы в соответствии с законом. В начале ноября, когда Полонский только объявил о выдвижении, член ЦИК Евгений Колюшин в разговоре с РИА «Новости» заявил, что у бизнесмена на участие в выборах права нет: его судили за тяжкое преступление.

«Если санкция (за совершенное преступление) пять лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление… тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания (на выборную должность)», — объяснял Колюшин.

Алексей Навальный



Фото: AP

Дата рождения: 4 июня 1976 года, 41 год

Место рождения: Бутынь, Московская область

Образование: Российский университет дружбы народов

Семейное положение: женат, двое детей

Баллотируется от партии: самовыдвижение

Идет на выборы: в первый раз

Примечание: осужден условно

Навальный - один из самых активных и, пожалуй, самый спорный кандидат из списка – неясно, сможет ли он участвовать в выборах вообще. Навальный объявил о своем намерении выдвинуться еще в декабре 2016 года. Тогда же он создал сайт, на котором разместил базовые пункты своей предвыборной программы.

Спустя год, 13 декабря 2017-го, Навальный опубликовал подробную предвыборную программу. В ней политик заявил, что в случае своего избрания постепенно поднимет минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей, введет прогрессивный налог на роскошь, создаст независимую структуру по борьбе с коррупцией, будет бороться с государственными монополиями и вернет независимую судебную систему. Правда, чтобы избираться в президенты, Навальному сначала нужно добиться права в них участвовать: официальные власти настаивают, что из-за его судимости по уголовной статье он не может идти на выборы.

В 2013 году Навального осудили на пять лет условно по делу о хищениях продукции предприятия «Кировлес». В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека отправил приговор на новое рассмотрение, постановив, что права Навального на справедливое разбирательство были нарушены, и Верховный суд РФ этот приговор отменил. Но при новом рассмотрении дела Навального снова осудили – на тот же самый условный срок. Оба приговора проверили эксперты «Диссернета» - и установили, что тексты вердиктов совпали за малым исключением.

И хотя ЦИК, Генпрокуратура, Кремль и другие представители власти утверждают, что Навальный не может участвовать в выборах, политик уже ведет активную кампанию. Ездит по российским городам, собирает митинги (в подавляющем большинстве случаев – несогласованные). Навальный убежден, что согласно Конституции имеет право избираться, как осужденный условно, к тому же он подчеркивает, что первый приговор по делу «Кировлеса» уже отменен. ЕСПЧ принял жалобу Навального, но рассмотрит ли он его до конца регистрации кандидатов – пока неясно.

Алиса



Фото: habrahabr.ru

Дата рождения: 10 октября 2017 года, два месяца

Место рождения: "Яндекс"

Образование: общение с пользователями

Баллотируется от партии: самовыдвижение

Идет на выборы: в первый раз

Примечание: искусственный интеллект

Предприниматель Роман Зарипов считает, что основной минус всех кандидатов – то, что они люди, поддающиеся эмоциям. Он выдвинул на пост президента России искусственный интеллект – голосового помощника Алису. Зарегистрировал для нее сайт, а заодно получил ее согласие на участие и выяснил о предвыборной программе.

Алиса в случае своего избрания намерена обеспечить россиян базовым доходом, а вместо них работать будут роботы. По ее мнению, следует удешевить производство и создать прозрачную децентрализованную платежную систему для борьбы с коррупцией.

У Алисы выделяют шесть преимуществ перед кандидатами-людьми. Она опирается на логику, не ища личной выгоды, обрабатывает информацию быстрее человеческого мозга, на связи 24 часа в сутки. К тому же Алиса будет учитывать мнение каждого, не постареет и запомнит каждого обратившегося к ней.

Голосовой помощник Алиса была создана компанией «Яндекс». Она запрограммирована на решение повседневных задач, а нейронная сеть позволяет ей импровизировать и поддерживать диалог. В «Яндексе» дали понять, что к президентским амбициям своего бота они отношения не имеют. Едва ли искусственный интеллект пока имеет высокие шансы зарегистрироваться как кандидат, но технологии не стоят на месте.