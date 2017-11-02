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Бабий бунт: пять россиянок с претензией на президентство

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© Фото: Артем Коротаев / ТАСС

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На выборах президента в марте 2018 года нас могут ждать две телеведущие, одна радиоведущая, одна порноактриса и женщина-политик. Портал «Санкт-Петербург.ру» разобрался, что избирателям могут предложить женщины-кандидатки.

В середине октября в России начался настоящий «бабий бунт» в политике, который запустила телеведущая и журналист Ксения Собчак. Она официально объявила, что намерена принять участие в выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года. Спустя две недели решение о возможном «президентстве» созрело и у радиоведущей Екатерины Гордон, которая ни в чем не хочет уступать Собчак. Между девушками уже несколько лет происходит вражда, которая выливалась в публичную ругань между ними еще в 2008 году.

Вслед за двумя светскими львицами о желании баллотироваться в президенты заявила депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии Роста» Оксана Дмитриева. Пока что она не выпустила предвыборного видео, в отличие от первых двух претенденток, но политик надеется, что партийцы выдвинут на выборы именно ее.

В последние два дня, вероятно, раззодоренные колегами по «звездному» цеху, на пост президента РФ захотели еще две известные дамы: телеведущая Анфиса Чеховова и даже порноактриса Елена Беркова. После такого бума «Левада-центр» решил провести опрос об участии женщин в политике. Около 60% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы женщины занимали высшие государственные посты наравне с мужчинами, негативно по данному вопросу высказался 31% опрошенных. Только 34% поучаствовавших в опросе отметили, что хотели бы видеть женщину президентом страны в ближайшие 10-15 лет, против высказались 53%.

При этом, если бы президентом России все же стала одна из современных женщин-политиков, государственных и общественных деятелей, то, по мнению респондентов, это могла бы быть спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, российский политик, экс-сопредседатель «Союза правых сил» Ирина Хакамада или официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В списке также присутствуют депутат Оксана Дмитриева, первая в мире женщина-космонавт, зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, телеведущая Ксения Собчак и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Портал «Санкт-Петербург.ру» разобрался, что избирателям могут предложить пять кандидаток, которые уже объявили, что готовы баллотироваться в президенты. Пока что это лишь желание - ни одна из них официально не зарегистрирована на выборы.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак

 

О Собчак как о кандидате в президенты начали говорить еще 1 сентября 2017 года, когда газета «Ведомости» сообщила, что Ксения Собчак может стать соперницей Владимира Путина, так как Кремль хочет сделать женщину главным спарринг-партнером нынешнего лидера. После этого Собчак опровергла информацию, что она будет выдвигаться в президенты, и назвала политику в России «унылым гавном».

«Я человек независимый, и ни с какой «апешечкой» и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один - унылое гавно ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко», - написала тогда Собчак на своей официальной странице в Instagram.

Однако спустя полтора месяца планы и отношение к политике у Ксении Собчак кардинально изменились - 18 октября она объявила об участии в выборах президента России. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости», кроме того, на YouTube появилось официальное обращение.

По словам Собчак, на выборах она намерена выступить в роли «кандидата «Против всех». «В еще более драматические октябрьские дни 93-го года в России появился легальный способ «активного бойкота» выборов, к какому и призывает часть нашей оппозиции – был принят президентский указ о введении графы «Против всех» на выборах всех уровней в России», - объяснила свою позицию Собчак.

Сейчас такой графы нет. «Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать «Хватит! Достали!» - сказано в письме.
Фото: Instagram / @xenia_sobchak

 

Радиоведущая Екатерина Гордон

 

Следом за Собчак свою кандидатуру на выборы президента выдвинула радиоведущая Екатерина Гордон. Страница ее предвыборной кампании открывается словами «Екатерина Гордон - кандидат за права женщин и детей». При этом домен называется «gordonzabab».

Екатерине Гордон 37 лет, она является учредителем юридической компании «Гордон и сыновья». Журналистка отмечает, что она на практике знает, как работает судебная система, как женщины «тянут детей, а мужчины уходят от ответственности». Она подчеркивает, что в ее позиции «нет ничего мужененавистнического, просто, по статистике, дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены».

Главным предвыборным тезисом Гордон стали слова: «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента». При этом она, намекая на Собчак, утверждает, что не является «представителем гламура и не родилась с серебряной ложкой во рту», а выросла в простой семье.
Фото: Instagram / @katyagordon

 

Депутат петербргского ЗакСа Оксана Дмитриева

 

Пока что единственным серьезным кандидатом в президенты является депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии Роста» Оксана Дмитриева. По ее мнению, «Партия Роста» без проблем сможет собрать 100 тыс. подписей для выдвижения кандидата в президенты, и надеется, что партийцы выдвинут на выборы именно ее.

«Вопрос о выдвижении кандидатов в президенты обсуждался еще в июне. Если партия утвердит мою кандидатуру, я готова участвовать. Что касается подписей, то у нас есть опыт сбора и техническая возможность. Помимо Петербурга, партия смогла зарегистрировать свои списки на выборах в региональные парламенты, но не смогла провести», - рассказала Дмитриева.

Во время президентской кампании Дмитриева намерена популяризовать взгляды партии на развитие экономики и свои труды по составлению альтернативного бюджета. Еще одним плюсом для нее стало попадание в список возможных лидеров-женщин в опросе «Левада-центра».

Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

 

Телеведущая Анфиса Чеховова

 

Идею выдвинуть кандидатуру в президенты телеведущей Анфисе Чехововой подкинула Партия добрых дел. По мнению партии, Чехова сможет «отстаивать интересы народа на главных каналах российского телевидения». Текст обращения ведущая опубликовала на своей официальной странице в Instagram, добавив, что готова баллотироваться, если ее пост наберет 200 тыс. лайков.

Партия уверила Чехову в том, что она способна набрать от 20% до 30% голосов избирателей. Ведущая решила проверить гипотезу через свой аккаунт. «20% от миллиона - это 200 тыс. Так вот, если этот пост наберет 200 тыс. ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от Партии добрых дел», - заключила она.

Чехова заявила, что узнала о Партии добрых дел впервые и разделяет «их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров». «Но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц сложно удержать такую большую и своенравную страну в узде», - отметила Чехова.

На момент публикации пост Чеховой набрал 67 тыс. лайков. Всего у телеведущей 1,1 млн подписчиков.
Фото: Instagram / @achekhova

 

Порноактриса Елена Беркова

 

Полной неожиданностью стало желание участвовать в выборах известной порноактрисы Елены Берковой. При этом ее совсем не смущает тот факт, что, согласно Конституции РФ, баллотироваться в президенты можно только с 35 лет - Берковой сейчас 32 года.

На своей официальной странице в Instagram Беркова в нижнем белье раскрыла детали программы, с которой она намерена баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Программа кандидата сводится к серьезным реформам в вопросах секса и отношений. И первые изменения, по словам Берковой, произойдут в одежде.

Беркова намерена ввести штрафы за ношение слишком коротких юбок и слишком прозрачных блузок. Все это будет приравниваться к нарушениям общественного порядка. Актриса также планирует нововведения и в системе образования. Например, в школах будет введено сексуальное и правовое воспитание. В финале учебы школьников будет ждать обязательный секс-экзамен.

Финальным аккордом программы Берковой станет возвращение срока за тунеядство, налог на бедность, беспроцентная рассрочка малому бизнесу, а также смертная казнь за сексуальные домогательства.
Фото: Instagram / @berkova

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