Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года, его обязанности будет выполнять Алексей Сорокин, сообщает РИА «Новости».

«Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы в ФИФА», – сказал Мутко.

Два дня назад вице-премьер говорил, что готов покинуть свой пост и сосредоточиться на работе в правительстве. В тот же день он заявил, что временно приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС). По словам Мутко, он должен понести ответственность за свои ошибки.

В декабре этого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх. В комитете подчеркнули, что чиновник, на тот момент занимавший пост министра спорта, должен ответить за провалы в борьбе с допингом.

Скандал с допингом длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. Более того, в СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. До Игр в корейском Пхенчхане допустят только «чистых» спортсменов, которые пройдут соответствующую проверку. Выступать они будут под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.