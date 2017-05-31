Николай Буров: Все еще надеюсь, что эпитафия Исаакиевскому собору не потребуется

Про Исаакиевский собор Николай Буров говорит с настоящей мужской любовью и гордостью: без сантиментов, но трепетно и горячо. Его решение уйти в отставку с поста директора музея за четыре дня до окончания контракта со Смольным кто-то может счесть проявлением слабости, кто-то - акцией протеста.
Буров, лично написавший в Смольный заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года, возглавлял музей «Исаакиевский собор» девять лет. За день до его ухода, 31 мая, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.
Буров собирался уйти в отставку еще в 2015 году, однако тогда впервые зазвучали сообщения о желании Русской православной церкви стать собственником собора, поэтому директор музея-памятника счел своим долгом не покидать пост. Сложно сказать насколько в конечном итоге это решение поможет собору остаться музеем, тем не менее заявки от РПЦ на передачу Исаакиевского собора нет до сих пор
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