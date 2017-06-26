Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду раскритиковал газон на "Зенит-арене". Он заявил об этом после матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии, пишет "Спорт-Экспресс".

"Хороший матч! Я помог команде, забил первый гол, кроме пенальти у меня были и другие голевые моменты. Нам было важно победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и вышло: забили два гола. Кстати, поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли, и вышли в полуфинал", - сказал Роналду.

По его словам, в полуфинале чемпионата у Португалии будет сложный соперник. "И Чили, и Германия – сильные сборные. Однако и мы очень сильны. Верим в себя, верим в то, что победим, - резюмировал Роналду.

Португалия 24 июня разгромила Новую Зеландию со счетом 4:0, матч на "Зенит-арене" посетило рекордное количество зрителей – 56 тыс. 290 человек. Финал Кубка конфедераций также пройдет на новом петербургском стадионе - 2 июля в 21 час.

Первым, еще в апреле, раскритиковал газон на "Зенит-арене" генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Из-за плохого состояния газона на новом стадионе игра "Зенита" с "Краснодаром" 17 мая была перенесена на "Петровский".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что на поле арены можно получить травму. В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.