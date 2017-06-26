  • 26 Июнь 2017
USD 27.06.2017 59.0014 -0.6550
USD ММВБ 17:17 59.03450  
EUR 27.06.2017 66.0816 -0.5964
EUR ММВБ 17:17 66.0170  
Нефть($) 26.06.2017 45.59 0.09
Нефть(p) 26.06.2017 2689.87 -24.50

Роналду раскритиковал газон на "Зенит-арене"

Автор:


© Фото: Carl Recine / Reuters

Темы дня

Он заявил об этом после матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду раскритиковал газон на "Зенит-арене". Он заявил об этом после матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии, пишет "Спорт-Экспресс".

"Хороший матч! Я помог команде, забил первый гол, кроме пенальти у меня были и другие голевые моменты. Нам было важно победить. Хотели решить все в первом тайме. Так и вышло: забили два гола. Кстати, поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли, и вышли в полуфинал", - сказал Роналду.

По его словам, в полуфинале чемпионата у Португалии будет сложный соперник. "И Чили, и Германия – сильные сборные. Однако и мы очень сильны. Верим в себя, верим в то, что победим, - резюмировал Роналду.

Португалия 24 июня разгромила Новую Зеландию со счетом 4:0, матч на "Зенит-арене" посетило рекордное количество зрителей – 56 тыс. 290 человек. Финал Кубка конфедераций также пройдет на новом петербургском стадионе - 2 июля в 21 час.

Первым, еще в апреле, раскритиковал газон на "Зенит-арене" генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Из-за плохого состояния газона на новом стадионе игра "Зенита" с "Краснодаром" 17 мая была перенесена на "Петровский".

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что на поле арены можно получить травму. В итоге 30 мая на арене завершилась укладка рулонного газона.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm