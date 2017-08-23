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СКР рассказал о мошеннической схеме Кирилла Серебренникова

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© Фото: Антон Кардашов / Агентство городских новостей «Москва»

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Сегодня следствие попросит суд о домашнем аресте знаменитого режиссера.

Следственный комитет России рассказал о мошеннической схеме режиссера Кирилла Серебренникова. Художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Министерством культуры России было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета.

Для реализации проекта Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия». К работе в организации он привлек ранее ему знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других.

Выполняя указания Серебренникова, все они ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. Затем они представляли данные планы в Минкультуры в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования.

После этого они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная АНО «Седьмая студия» субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.

Также Серебренников, пишет СКР, поручал подчиненным обеспечивать заключение «Седьмой студией» фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями. Деньги, полученные из бюджета, они распределяли между собой - всего было похищено не менее 68 млн рублей. Сегодня следствие попросит суд о домашнем аресте знаменитого режиссера, заседание начнется ровно в 12:00.

Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге вечером 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться, пишет «Дождь». Задержание произошло около полуночи - его везли в Москву на микроавтобусе девять часов, и около девяти утра 22 августа он был в СКР; там он провел еще восемь часов.

Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов». Режиссер рассказал, что поражен обвинением и считает его «удивительным». Он отметил, что не пропускал ни одной встречи со следователем по делу «Седьмой студии», по которому ранее он проходил в качестве свидетеля, и исправно исполнял все поручения СКР.

«Коммерсантъ» также пишут, что Серебренников заявил следователям, что не занимался финансовыми вопросами «Седьмой студии». Из показаний Серебренникова следует, что все финансово-хозяйственные решения в компании принимали Юрий Итин, Алексей Малобродский и Нина Масляева.

Занимая пост худрука «Седьмой студии», сообщил режиссер следователям, он не имел отношения к деньгам, не готовил финансовую отчетность и не контролировал расходы. «Я вообще в этом плохо разбираюсь», - отметил он. Серебренников также подчеркнул, что с его точки зрения совершить какие-либо финансовые махинации в тех условиях, в которых работала «Седьмая студия», было затруднительно.

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