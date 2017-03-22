«Евровидение»: конкурс, в который вмешался скандал

От бойкота до запрета

Конкурсант «Евровидения-2017» из России стал известен в последний момент - 12 марта. До этого ходили слухи, что в Киев отправится бронзовая прирезка конкурса в 2007 году, экс-солистка группы Serebro Елена Темникова или уроженец Украины, финалист шоу «Народный Артист» и «Голос» Александр Панайотов.

В определенный момент могло показаться, что Россия и вовсе в этом году не поедет на «Евровидение» - о необходимости бойкотировать конкурс заявляли депутаты Госдумы. По информации СМИ, «Первый канал» планировал выпустить в эфир ток-шоу «Пусть говорят», темой которой стал бы возможный бойкот конкурса.

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Но в воскресной программе «Время», 12 марта, было объявлено, что в Киев отправится Юлия Самойлова с песней «Flame is burning» («Горит пламя»).

Ранее Самойлова была известна лишь как финалистка проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». Певица с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

По мнению политического обозревателя «Независимой газеты» Алексея Горбачева, таким образом было решено снизить агрессию в сторону России: «Все провокации, которые могут быть устроены украинскими фанатами против российской конкурсантки, в глазах европейцев теперь будут выглядеть ущемлением прав человека с ограниченными возможностями».

На следующий же день, 13 марта, последовала реакция Украины. Так, советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что конкурсантке из России будет запрещен въезд в страну, если она будет делать какие-то политические заявления.

Позже, 20 марта, стало известно, что Служба безопасности Украины уже подготовила документ о запрете на въезда в страну Самойловой из-за того, что девушка выступала в Крыму, который Украина и многие западные страны считают аннексированной частью Украины.

Фото, apostrophe.ua

В среду, 21 марта, СБУ официально запретила Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - написала она.

Поцелуи и брань

Впрочем, это далеко не первый скандал на «Евровидении», связанный с российскими участниками.

«Первопроходцем» стала Алсу, которая в 2000 году впервые принесла России второе место. Тогда российская делегация пыталась доказать, что датская группа Olsen Brothers заняла первое место, используя незаконные методы — компьютерную обработку голоса, которая на тот момент была запрещена правилами конкурса. Жалоба не была рассмотрена, и в 2001 году конкурс прошел в Копенгагене.

В 2003 году, когда конкурс проводился в Риге, «Первый канал» сразу был готов к скандалам, отправляя на конкурс популярный дуэт t.A.T.u. Тогда организаторы конкурса запретили девушкам целоваться на сцене, хотя обе конкурсантки на момент конкурса уже достигли совершеннолетия. В итоге девушки вели себя на сцене гораздо скромнее, чем обычно.

После окончания конкурса, на котором «татушки» заняли третье место, «Первый канал» подал в Европейский вещательный союз (EBU) жалобу на Ирландию, где голосование телезрителей по телефону в последний момент заменили на голосование национального жюри. По утверждению российского телеканала, изменение процедуры повлияло на результаты конкурса. EBU отказался пересмотреть его итоги.

Жалобы от России поступали и в 2006 году. Тогда первое место неожиданно для всех заняла финская рок-группа Lordi. Представитель России Дима Билан оказался на второй позиции. Российская сторона обвинила страны-участницы конкурса в протестном голосовании и «нежелании видеть российских исполнителей на международной сцене».

Непроясненностью для России оборачивался и успех конкурсанта. В 2011 году на полуфинале в Берлине Алексей Воробьев так обрадовался своему выходу в финал, что начал ругаться матом в прямом эфире. Как после оправдывался певец, он испытал эмоциональный шок, услышав от ведущего шоу слово «Россия», не совладал с эмоциями и нецензурно выругался, глядя в камеру.

Кто поедет

На данный момент известны все участники «Евровидения-2017» и букмекеры уже начали принимать ставки. По их оценкам, у Италии самые высокие шансы занять первое место. Страну в этом году представляет Франческо Габбани из Тосканы.

В своей композиции певец иронизирует по поводу пристрастия Запада к восточным духовным ценностям. Изюминкой номера итальянца станет участие в нем «гориллы» .

Второе место отдают Дании. Ее на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве представит Аня Ниссен, родившаяся и выросшая в Австралии.

В прошлом году на Национальном отборе Аня Ниссен заняла второе место.

Ей 21 год, она выиграла песенный конкурс «Голос» на австралийском ТВ в 2014 году, ее тренером был звезда группы Black Eyed Peas - Will.i.am.

От самой Украины в Киеве выступит рок-группа O.Torvald с песней «Time». Как сказал лидер группы Женя Галич, это песня о том, что время нельзя вернуть и нужно ценить каждое мгновение своей жизни.

Впервые на родном языке споют конкурсанты из Белоруссии - группа Naviband исполнит песню под названием «Гiсторыя майго жыцця».