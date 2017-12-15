Суд приговорил Улюкаева к восьми годам строгого режима

Суд приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам строгого режима. Прямую трансляцию с оглашения приговора, которое длилось около двух часов, вел РБК.

Улюкаев признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его задержали 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» с поличным при получении взятки в размере двух млн долларов, которую он вымогал у «Роснефти» за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти».

Сегодня, 15 декабря, суд признал, что показания Улюкаева не соответствуют действительности. «Довод о том, что он думал, что в сумке вино, суд рассматривает как способ защиты. Улюкаев лично получил два млн долларов, поставил сумку в багажник и попытался скрыться, но был остановлен», - говорится в приговоре.

При этом суд учел смягчающие обстоятельства: возраст, малолетних детей, престарелых родителей, хронические заболевания, положительные характеристики, награды, ордена, а также почетные грамоты.

Экс-министр своей вины не признавал. В последнем слове он заявил, что против него совершена «чудовищная провокация», а само он виновен в том, что сделал недостаточно для российских граждан, будучи министром.