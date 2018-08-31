Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева госпитализировали в колонии

Экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии в Тверской области, госпитализировали, сообщает «Медуза» со ссылкой на зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

«Я уже говорила, что 8 лет колонии для человека его возраста могут оказаться смертельными. И даже по первым двум месяцам можно понять, насколько Улюкаев сдал в своем здоровье», – сказала Меркачева.

Она добавила, что с июня, когда Улюкаев прибыл в колонию, он попадает в больницу во второй раз. Диагноз бывшего министра правозащитникам неизвестен.

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Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Как утверждает Следственный комитет, с поличным при получении взятки в двух млн долларов, которую он вымогал у нефтяной компании за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти».

В середине ноября того же года президент России Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия. В апреле 2018 года Мосгорсуд подтвердил Улюкаеву 8-летний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. В начале июня защита экс-министра подала кассационную жалобу на приговор.

Сам Улюкаев свою вину не признал. В последнем слове он подчеркнул, что в отношении него была совершена чудовищная провокация, а дело не содержит никаких доказательств его причастности к взятке.