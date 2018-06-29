Суд вернул генералу ФСБ Феоктистову 2 млн долларов по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы решил вернуть генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов наличными, которые были переданы в качестве взятки Алексею Улюкаеву, занимавшему пост министра экономического развития. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Вернуть денежные средства, изъятые при проведении оперативного эксперимента у Улюкаева, по принадлежности», – сказала судья Лариса Семенова.

Адвокат Улюкаева заявил, что будет обжаловать решение суда.

Деньги для оперативного эксперимента Феоктистов взял у своего знакомого, «частного инвестора», чье имя официально не называется. По данным РБК, средства предоставил предприниматель Валерий Михайлов, косвенно связанный с «Роснефтью». В июне 2018 года генерал ФСБ обратился в суд с заявлением о возврате 2 млн долларов.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Как утверждает Следственный комитет, он вымогал 2 млн долларов у нефтяной компании за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти».

В середине ноября того же года президент России Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия. В апреле 2018 года Мосгорсуд подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. В начале июня защита экс-министра подала кассационную жалобу на приговор.

Сам Улюкаев свою вину не признал. В последнем слове он подчеркнул, что в отношении него была совершена чудовищная провокация, а дело не содержит никаких доказательств его причастности к взятке.

В начале июня Улюкаева доставили в колонию строгого режима в Тверской области, где он будет отбывать наказание.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.