Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев начал отбывать наказание в колонии строгого режима, расположенной в Тверской области. Суд приговорил экс-главу Минэкономразвития к восьми годам лишения свободы за получение взятки.

«ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области», – цитирует RT председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

Она добавила, что сейчас экс-министр находится на карантине, однако чуть позже его переведут в обычную камеру.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Как утверждает Следственный комитет, с поличным при получении взятки в двух млн долларов, которую он вымогал у нефтяной компании за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти».

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В середине ноября того же года президент России Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия. В апреле 2018 года Мосгорсуд подтвердил Улюкаеву 8-летний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. В начале июня защита экс-министра подала кассационную жалобу на приговор.

Сам Улюкаев свою вину не признал. В последнем слове он подчеркнул, что в отношении него была совершена чудовищная провокация, а дело не содержит никаких доказательств его причастности к взятке.

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