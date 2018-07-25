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Никита Белых получил должность библиотекаря в колонии

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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Бывший губернатор начнет с инвентаризации фонда, который насчитывает около 3 тыс. книг.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взятки, получил должность библиотекаря в исправительной колонии № 5 Рязанской области, сообщает «Фонтанка». По словам адвоката Андрея Грохотова, его подзащитного перевели из карантина в обычный отряд.

«В колонии работа – это обязанность. С учетом пожелания Никиты Юрьевича ему определили должность библиотекаря. Он начнет с инвентаризации фонда. Месяц еще не отработал, поэтому о размере зарплаты сказать затрудняюсь», – уточнил Грохотов. 

Он добавил, что в следственном изоляторе экс-губернатор активно читал, предпочитая историческую и политическую литературу.

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ИК №5 находится в селе Клекотки, в 200 км от Москвы. Тюрьма была открыта 60 лет назад как исправительно-трудовое учреждение, заключенные в советские времена помогали распахивать колхозам поля.

Сейчас основное производство – швейное, развиты металло- и деревообработка. Осужденные могут получить специальность столяра, плотника, сварщика, швеи. Библиотечный фон колонии, согласно данным УФСИН, составляет более 3000 книг.

Никита Белых в феврале 2018 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму в 600 тыс. евро. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 48,2 млн рублей. Бывший глава Кировской области свою вину не признал.

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