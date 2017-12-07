Улюкаев извинился перед россиянами в последнем слове

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил на заседании суда с последним словом, сообщает "Медуза". В своей речи Улюкаев в очередной раз заявил о своей невиновности, а также извинился перед россиянами за то, что сделал на своей работе недостаточно для их благополучия.

"Дело не содержит никаких доказательств моей причастности к взятке. Более того, они свидетельствуют, что против меня совершена чудовищная провокация. Я виновен в другом. На протяжении многих лет я служил гражданам России, кое-что удалось сделать на благо людей. Но сделано недостаточно", — сказал Улюкаев.

"Только сам попадая в беду, начинаешь понимать, как тяжело живут люди. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами", — извинился министр, пообещав посвятить остаток жизни "отстаиванию интересов людей".

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". Как утверждает Следственный комитет, с поличным при получении взятки в двух млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти".

Своей вины Улюкаев не признает. Ожидается, что суд вынесет вердикт по этому делу 15 декабря.