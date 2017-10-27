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В чем заключаются преимущества биткоина

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28 Ноября 2017, 16:52

Среди большого перечня электронных валют особое внимание к себе привлекает биткоин.

История биткоина началась в 2009 году. Разработкой занимался японский программист. Сначала валюта не вызывала доверия у потенциальных покупателей. Но сегодня она по праву удерживает звание самой популярной в мире. Ее используют в различных странах, в том числе в России. Секрет растущего интереса обусловлен многочисленными преимуществами, о которых позаботился создатель биткоина.

Чтобы владельцы криптовалюты могли без проблем ею пользоваться, Сатоси Накомото создал специальное приложение. Оно представляет собой кошелек, который можно установить на любой персональный компьютер. С его помощью можно хранить средства, производить расчеты или обмен биткоинов. Причем возможности транзакций практически не имеют границ. Оценить удобство и простоту обмена, продажи криптовалюты могут все пользователи электронного обменника Exchanger1.com. Он оказывает свои услуги на протяжении семи лет. Среди партнеров крупнейшие сервисы - Obmenka.ua и Smartwm.ru.

Способы хранения криптовалюты

 

На данный момент известно два способа хранения электронных денег, которые гарантируют их сохранность и безопасность:

  1. Кошелек оффлайн. Он устанавливается на определенном персональном компьютере. В целях безопасности и сохранности денежных средств применяется специальный шифр. Недостатки данного способа в том, что доступ к деньгам можно получить только с определенного устройства;
  2. Кошелек Онлайн. Это более удобный и практичный вариант. Его преимущество – возможность доступа к средствам с любого электронного устройства: планшет, смартфон, ноутбук.
 

Каждый из перечисленных вариантов отличается простотой и удобством. Функционируют кошельки с криптовалютой по такому же принципу, как кошельки с вебмани. При выборе второго варианта – создание онлайн приложения – стоит помнить о том, что личные данные пользователя хранятся на сервере. Исключить на все 100% вероятность взлома нельзя.

Но хранение криптовалюты с помощью специального кошелька – это очевидное преимущество. Если проводить аналогию с традиционными деньгами, то в данном случае сведена к минимуму вероятность потери денег, их кражи. Не нужно с собой носить большую сумму наличных. Достаточно войти в систему, чтобы произвести оплату, вывести деньги на карту или обменять.

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