Директор Исаакиевского собора Мудров: Музей должен быть и музей будет

– Чего-то принципиально нового мы пока не придумали. Сейчас мы хотим создать музей реставрации на Большой Морской, 40. Почему именного его? Петербург, Ленинград — это город, в котором была создана лучшая в стране и даже во всем мире школа реставрации. Именно у Петербурга есть огромный опыт по восстановлению объектов, разрушенных во время Великой Отечественной войны. Мы хотим доступным современным языком все это подать и показать, и также собирать архивные данные: сведения о людях, методах и методиках. Для посетителей мы предложим современную интерактивную экспозиционную часть. Мы хотим открыто выставлять образцы - кирпич, кусок малахита или другой материал, из которого сделаны шедевры петербургской архитектуры. Задумываемся над тем, чтобы попросить реставраторов заниматься своей работой прямо в музее - оборудовать там рабочее место. Хочется, чтобы посетителям показали, как это все делается, а самое главное, чтобы они сами могли поучаствовать в процессах. Мы уже активно работаем над этим проектом, есть рабочая группа.



Есть специальный человек, которые занимается новыми технологиями в ранге заместителя директора - Виктор Александрович Веселов. У меня есть дети и внук (показывает фотографию голубоглазого малыша – прим. авт.), я знаю, как иногда традиционные музейные формы навевают скуку на молодых людей. А если музей не для молодых людей, то для кого? Хочу добавить, что я не люблю гламур как таковой. Мне очень нравится креативность, новые технологии, я с большим интересом спускаюсь на крыльцо дирекции - здесь постоянно играют какие-то группы. Креатив и творчество – это прекрасно. И необязательно все должно быть абсолютно интеллектуальным. Но обязательно все нужно делать доступным и привычным для следующих поколений, шагать в ногу со временем. И мы очень хотим использовать новые технологии в музее реставрации.



Еще у нас замечательно работает детский центр, мы набираем детей на следующий учебный год. Также делаем выставку «200 лет с начала строительства Исаакиевского собора», и сейчас ей очень увлечены. Не только потому, что это часть нашей научной работы очень интересная, но еще и потому что это позволит показать очень занимательные документы, артефакты, чтобы снять вопрос интерпретаций, кому в какое время принадлежал собор, кто им управлял. Каждый желающий сам сможет сделать для себя выводы.

