Директор Исаакиевского собора Мудров: Музей должен быть и музей будет

Прошло уже больше полугода с того момента, когда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на вопрос, есть ли возможность, чтобы Исаакиевский собор остался в собственности города, отрезал: «Вопрос решен».
Тем не менее государственный музей-памятник все еще сохранил статус-кво, а заявка от РПЦ до сих пор не пришла в Смольный. За эти полгода прозвучали десятки аргументов за и против передачи собора, прошло несколько митингов, сменилось три времени года. Последним ключевым событием в этой истории стало назначение на пост директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова, которого петербургская пресса охарактеризовала как религиозного искусствоведа.
Назначение Мудрова многими воспринялось как то, что городские власти нашли человека, готового спокойно «похоронить» музей, однако такой вывод поспешен. Мы встречаемся с новым директором музея в том же кабинете, где проходила беседа с его предшественником Николаем Буровым
. Кабинет не успел кардинально измениться, исчез один из двух огромных макетов Исаакиевского собора и еще несколько интересных вещиц. Мудров неплохой оратор, но с актером Буровым, у которого во всех отношениях великолепно поставлена речь, соревноваться ему было бы тяжело. Новый директор с первого взгляда производит впечатление человека, знающего свое дело, а в ходе разговора убеждаешься в том, что он музейщик до мозга костей. Подкупает и его обходительность, а также спокойное восприятие отличной от его точки зрения. Мудров старается перевести разногласия в дискуссионную плоскость и найти подходящее для всех решение. Вероятно, именно поэтому он и занял должность директора ставшего причиной спора музея.