Албин: Последний строитель покинет «Зенит-арену» 2 июня

Последний строитель покинет «Зенит-арену» 2 июня. Об этом в ходе пресс-тура для российских и иностранных СМИ заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

«Вы смогли своими глазами убедиться в строительной готовности стадиона, видите, что идут еще работы по адаптации, но последний строитель, по нашим расчетам, покинет пределы стадиона 2 июня 2017 года», - сказал он.

По его словам, Смольный готовится ко 2 июня передать стадион под управление Оргкомитета «Россия-2018» и Международной федерации футбола, и к этому времени завершит все работы по адаптации объекта под требования ФИФА. Сформирован операционный штаб по управлению ареной в период проведения матчей.

Также Албин рассказал журналистам, что газон на «Зенит-арене» могут заменить на рулонный. Окончательное решение будет принято 31 мая, это точка невозврата. К началу матчей кубка 17 июня будет шанс сыграть на хорошем поле, сказал Албин.

Название стадиона на Крестовском острове выберут после Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Албин пояснил, что решение будет принято после голосования на референдуме.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Петербургская «Зенит-арена» примет четыре матча чемпионата: 17 июня: Россия – Новая Зеландия, 22 июня: Камерун - Австралия, 24 июня: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля: финал.