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«Это больно, но нужно жить»: истории трех выживших в теракте Самозанятым россиянам хотят запретить выезд за рубеж Навальный обжалует повторный приговор по делу "Кировлеса" Россия простит Киргизии долг на 240 млн долларов
МИХАИЛ ГРАЧЕВ
«Это больно, но нужно жить»: истории трех выживших в теракте
Жертвы теракта со всего мира поделились с
«Санкт-Петербург.ру» тем, как сложилась их жизнь после трагедии.
Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
В солнечный день 3 мая сложно поверить, что прошел всего месяц после теракта в петербургском метро. В тот страшный для Петербурга и всей России день я был в числе первых журналистов, которые оказались на месте событий. Помню, как бежал к станции «Технологический институт» и вообще не думал о работе: молился, чтобы в этом вагоне не оказалось моей девушки и других близких, которые регулярно ездят на метро и которые в тот момент не снимали трубку. Первое, что я увидел на месте, как люди в гражданской одежде вместе со спасателями бегут с носилками к машинам cкорой. Хотелось помочь, но сотрудник полиции отрезал: «Нечем» - в метро нельзя ни для помощи пострадавшим, ни по работе.

Я навсегда запомню первых выживших, которых увидел, - трое парней буквально на пару лет моложе меня. Все в крови и пыли, с обожженными и пустыми от шока лицами, еще непонимающие, что они выжили. Тогда и я еще не понимал, как этот день изменит наш город и меня лично. Не знал, что вечером в ушах будет стоять крик чьей-то мамы: «Пустите, там моя дочь». Не знал, что на следующий день буду отчаянно пытаться спрятать слезы скорби по незнакомым мне людям, оказавшись на «Техноложке». Не знал, что через несколько дней моя коллега будет стоять перед входом в метро и плакать, потому что боится зайти. И представить себе не мог, чем лично для меня станут слова: «В результате взрыва, признанного терактом, пострадало более 100 человек, 16 человек, включая смертника, погибло».

Как изменилась жизнь людей, которые однажды посмотрели в лицо смерти, представить и вовсе невозможно. В поисках жертв терактов мне пришлось пообщаться с более чем тремя десятками людей разных национальностей, из которых лишь трое согласились рассказать хоть что-то о своей сегодняшней жизни.

Двадцатилетний Артур Еникеев был одним из тех трех выживших, которых я увидел первыми после теракта в петербургской подземке. Он с одногруппниками ехал с «Сенной» в спортзал на «Балтийской». «Оглянулся вокруг — света нет, люди в крови, трупы. Я такого в кино не видел, даже в самых страшных фильмах. Все было в крови, куски людей, крики, стоны, паника, непонимание случившегося и ощущение дикого страха», — так он описывал случившееся сразу после взрыва.
Артур Еникеев. Фото: vk.com\wutur
Артур Еникеев, спустя месяц после теракта:
Иногда размышляю, что могло бы случиться, если бы…
«Чувствую себя более-менее нормально, сейчас нахожусь на амбулаторном лечении: есть небольшие проблемы с ушами. Если честно, стал немного пугаться стуков, тресков и других резких звуков. Иногда вдруг начинаю размышлять о произошедшем, что могло бы случиться, если бы… В психологическом плане все в порядке. Что бы я сказал другим пострадавшим? Я сожалею, что с нами все это случилось. Надеюсь, никто никогда больше не станет участником таких событий».
Георгию Ильину так же, как и Артуру, 20 лет. Только жертвой теракта он стал на 12 лет раньше – 1 сентября 2004 года. Три дня восьмилетний мальчик находился в школе, захваченной террористами. Фотография с ним, полная отчаяния, стала одним из символов Беслана, в Сан-Марино по ней сделали статую – «Плач Георгия». В Беслане погибло 333 человека, из которых 186 детей, свыше 800 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.
Георгий Ильин, спустя 12 лет после теракта:
Нужно жить дальше и любить своих близких, беречь и свою, и чужую жизни
«Я по-прежнему живу в Беслане, учусь в медицинской академии. У меня ушло немало времени, чтобы прийти в себя и хоть как-то радоваться жизни. Нужно жить дальше и любить своих близких, беречь и свою, и чужую жизни. И все же считаю, что после таких событий человек никогда не сможет полностью прийти в себя. Знать, что твои родные никогда не вернутся из этого спортивного зала…

Я, как и весь мир, сожалею о случившемся в Петербурге и соболезную всем тем, кто пострадал от этого взрыва и желаю им счастья и здоровья. Дай Бог, чтобы такого больше не повторялось нигде в мире».
Фото: tanjand.livejournal.com, vk.com/id143483625
Чуть менее чем 12 лет прошло с момента теракта в Лондоне 7 июля 2005 года. Тогда произошла серия из четырех взрывов, в ходе которых погибло 52 человека, пострадало более 700. Все четыре взрыва произвели террористы-смертники, а ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Аль-Каида». Одной из жертв был 31-летний Даниэль Биддл. Он оказался в паре шагов от смертника - и вследствие взрыва лишился обеих ног.
Дэниэль Биддл, спустя 11 лет после теракта:
Я никогда не забуду этот день и эту боль
«Ты изо всех сил стараешься смириться с последствиями того, что произошло, но получается не очень хорошо. Я пытался смириться со своей инвалидностью, новой формой тела и новым образом жизни, но было очень тяжело. Да, нам, пострадавшим, выплатили компенсацию, но никакие деньги не стоят любой из частей тела. Я никогда не забуду этот день и эту боль. В моей жизни не случалось ничего хуже. Я знаю, что предстоит пройти жертвам и их семьям, это будет очень сложно. Поддержите их так, как только можете».
Фото: walesonline.co.uk, ytimg.com
Последствия для тех, кто однажды стал участником столь страшной трагедии, могут быть очень разными. Кто-то не решается спускаться в метро или вовсе посещать людные места, другие начинают излишне опекать своих родных и близких, третьи могут глобализировать проблему, перенося ее на другие контексты жизни или усиливая изначально имеющиеся травмы.
«Нередко случается так, что люди не могут полноценно жить, они испытывают постоянную тревогу и физический дискомфорт. Из чего вытекает следствие второго уровня - человек в стрессе принимает более резкие решения, менее здраво, объективно и конструктивно рассуждает, так как его тело и бессознательное находится в состоянии «защиты и боеготовности». Это неминуемо ведет к истощению, ослаблению иммунитета и, возможно, к психосоматике, симптомы которой могут быть похожи на типичные физические заболевания, такие как вегетососудистая дистония, гипертония, гипотония (в случае восприятия себя как «жертвы») и тому подобное, - пояснил «Санкт-Петербург.ру» психолог Павел Кальченко. - Если вы столкнулись с этим происшествием лично, пожалуйста, ради своего и всеобщего блага, примите помощь психолога. Я еще раз выражаю искренние соболезнования всем, кого затронуло это событие. Это больно, но нужно жить».

Павел Кальченко
психолог
За этот месяц были найдены исполнители теракта в петербургской подземке, сказано много правильных слов и сделано много правильных дел. А меня все никак не оставит в покое та страшная тишина, которая накрыла город 3 апреля 2017 года. Обычно гудящая, как рой, Сенная вдруг замолчала прямо в середине рабочего дня. Тихо было и на Технологической площади, несмотря на сотни спасателей, журналистов и просто прохожих. Лучше бы я так и не узнал, каким тихим бывает Петербург, когда теряет своих.
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