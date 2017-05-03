«Это больно, но нужно жить»: истории трех выживших в теракте

«Я по-прежнему живу в Беслане, учусь в медицинской академии. У меня ушло немало времени, чтобы прийти в себя и хоть как-то радоваться жизни. Нужно жить дальше и любить своих близких, беречь и свою, и чужую жизни. И все же считаю, что после таких событий человек никогда не сможет полностью прийти в себя. Знать, что твои родные никогда не вернутся из этого спортивного зала…



Я, как и весь мир, сожалею о случившемся в Петербурге и соболезную всем тем, кто пострадал от этого взрыва и желаю им счастья и здоровья. Дай Бог, чтобы такого больше не повторялось нигде в мире».

