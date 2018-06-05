Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

В России 14 июня начинается Чемпионат мира по футболу. Один из крупнейших спортивных турниров планеты пройдет в 11 городах страны, в том числе в Петербурге, где состоятся семь матчей – четыре встречи группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Чемпионат всегда привлекает большое количество любителей футбола, поэтому властям приходится усиливать меры безопасности. «Санкт-Петербург.ру» собрал всю информацию о запретах и изменениях, которые коснутся Северной столицы в июне и июле.

Обязательная временная регистрация

С 25 мая по 25 июля все болельщики, как из России, так и из-за рубежа, должны по прибытии в города, где проводят матчи ЧМ-2018, получать временную регистрацию. Для обращения в МВД или МФЦ отводится три дня.

Для оформления временной регистрации требуются соответствующее заявление, паспорт и документ, который подтверждает временное проживание в городе, например, договор аренды жилья. Штраф за отсутствие регистрации составляет до 3 тыс. рублей, а для собственников жилья – до 5 тыс. рублей.

Ограничение на проведение митингов

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в период с 25 мая по 25 июля в городах, где состоятся матчи, действуют ограничения на проведение любых массовых мероприятий, не связанных со спортом. Это в том числе касается и митингов.

Устраивать акции можно лишь в местах, согласованных с ФСБ и МВД. Организаторы также должны утвердить количество участников и продолжительность мероприятий.

Фото: Instagram / @votrebrioche

Запрет на продажу алкоголя

В центральной части Петербурга, а также на территории около стадиона «Зенит-арена» будет действовать запрет на продажу алкоголя. Купить спиртное не получится возле Конюшенной площади, где пройдет Фестиваль болельщиков, на Крестовском, Каменном и Елагином островах и в парке 300-летия Петербурга. Алкоголь не будет продавать за день до проведения матчей и в день игр. Запрет не распространяется на бары.

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Запрет на полеты беспилотников

В Северной столице с 1 июня введен запрет на полеты гражданских беспилотников. Их нельзя будет использовать без специального разрешения до 17 июля включительно. Полеты запрещены в радиусе 110 км, центральной точкой отсчета выбран Главпочтамт, расположенный на Почтамтской улице.

Запрет гидроциклов

С 4 июня по 1 августа по распоряжению главного управления МЧС РФ по Петербургу частично запрещено движение гидроциклов. Ограничения касаются участка Невы между Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами. В ведомстве пояснили, что запрет связан со скоростью аквабайков, их маневренностью и мощностью двигателей, которые мешают преследовать нарушителей закона.

Запрет на продажу оружия

В Петербурге действует запрет на продажу и оборот гражданского оружия – нельзя купить охотничье ружье или травматический пистолет, а также патроны. Это не единственное ограничение – на время Чемпионата мира сотрудники Росгвардии получили право забирать ружье у охотников, а вернуть его они смогут только после окончания турнира.

Фото: pixabay.com

Запрет шашлыков и фейерверков

МЧС в мае 2017 года рекомендовало регионам, где проводят матчи ЧМ-2018, ввести особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, сжигание травы и даже запуск фейерверков. Запрещено и готовить шашлыки на природе, но в Петербурге нет мест, где официально разрешено жарить мясо.

Запрет на движение по каналу Грибоедова

С 12 июня по 17 июля в Северной столице ограничат движение речного транспорта по каналу Грибоедова. Речь идет лишь об отрезке от Мойки до Невского проспекта. Судам нельзя будет пройти и по водным путям, которые прилегают к «Зенит-арене».

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Ограничение экскурсий

С 1 июня по 17 июля в города, где состоятся матчи ЧМ-2018, запрещен въезд туристических и экскурсионных автобусов, которые не перевозят пассажиров на матчи турнира. Ограничение не распространяется на регулярные маршруты в границах городов, автобусов со спецразрешениями МВД и транспорта, оборудованного навигационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Фото: Instagram / @citytourspb

Дорожные ограничения

Чемпионат мира серьезно затронет транспортную систему Северной столицы. С 8 июня в городе на Неве введут одностороннее движение на нескольких улицах, на других – запретят парковку, некоторые дороги перекроют, а на Крестовский остров будут пускать только водителей, получивших разрешение.

Одностороннее движение с 00:00 8 июня по 00:00 20 июля будет действовать на следующих дорогах:

улица Даля в направлении от Песочной набережной до улицы Профессора Попова;

Кронверкская набережная от Кронверкского проспекта до Каменноостровского проспекта;

Беговая улица от Приморского проспекта к улице Савушкина;

Приморский проспект от Туристской улицы к улице Савушкина;

Вязовая улица от Спортивной улицы до Морского проспекта.

В дни проведения матчей движение по Яхтенной улице будет закрыто, а попасть в ЖК «Золотая Гавань» можно будет по новому проезду со стороны гипермаркета «Лента». Помимо этого, в дни игр запрещен проезд по набережной Макарова от проспекта КИМа до моста Бетанкура и по мосту Бетанкура. По Ждановской набережной в направлении от моста Красного Курсанта к Офицерскому переулку 19 и 26 июня, а также 10 июля запрещено движение транспорта. Проехать по набережной Макарова, мосту Бетанкура и Ждановской набережной смогут лишь клиентские группы.

Движение на дорогах 15, 22 и 26 июня, а также 3 и 14 июля перекрывают с 00:00 до 24:00, 19, 26 июня и 10 июля ограничение продлится до 02:00.

Фото: Instagram / @nniikkiittaa1604

На ряде улиц на время ЧМ будет введен запрет на остановку транспортных средств. В случае нарушения правил их будут эвакуировать. Посмотреть подробный список магистралей, где будут действовать ограничения, можно на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Попасть на Крестовский остров в дни проведения матчей Чемпионата мира смогут только водители, имеющие пропуска. Проверять их будут на специальных пунктах контроля, которые установят на Петровской площади, на пересечении Петроградской и Вязовой улиц, Спортивной и Вязовой улиц, Морского проспекта, проспекта Динамо и Вязовой улицы, Северной дороги и переулка Бодрова, а также на пересечении Крестовского проспекта и Южной дороги.

Водителей предупреждают, что возле «Зенит-арены» нет парковочных мест. Автовладельцев просят прибывать на общественном транспорте, но если такой возможности нет, то оставить автомобиль можно у ТРК «Меркурий» на улице Савушкина, 141, где находится парковка на 350 мест. Маломобильные группы граждан могут припарковаться у БЦ «Петровский» на Петровской косе, 2. Стоянка рассчитана на 60 машин. С Петровской площади до стадиона будет курсировать специально оборудованный автобус.

Instagram / @igorkhisamiev

Ориентироваться в городе болельщики смогут при помощи специальных указателей, расположенных в различных частях Северной столицы. Некоторые из них были установлены с ошибками. Например, указатель на углу набережной Обводного канала и Лиговского проспекта неправильно показывал направление к станции метро «Обводный канал».

Проще всего добраться до «Зенит-арены» с помощью станций метро «Новокрестовская» и «Беговая». Болельщики для перемещений по городу при предъявлении билета на матч и Fan-ID также могут воспользоваться бесплатными шаттлами.

Список маршрутов: