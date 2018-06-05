Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

В России 14 июня начинается Чемпионат мира по футболу. Один из крупнейших спортивных турниров планеты пройдет в 11 городах страны, в том числе в Петербурге, где состоятся семь матчей – четыре встречи группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.
Чемпионат всегда привлекает большое количество любителей футбола, поэтому властям приходится усиливать меры безопасности. «Санкт-Петербург.ру» собрал всю информацию о запретах и изменениях, которые коснутся Северной столицы в июне и июле.
Обязательная временная регистрация
С 25 мая по 25 июля все болельщики, как из России, так и из-за рубежа, должны по прибытии в города, где проводят матчи ЧМ-2018, получать временную регистрацию. Для обращения в МВД или МФЦ отводится три дня.
Для оформления временной регистрации требуются соответствующее заявление, паспорт и документ, который подтверждает временное проживание в городе, например, договор аренды жилья. Штраф за отсутствие регистрации составляет до 3 тыс. рублей, а для собственников жилья – до 5 тыс. рублей.
Ограничение на проведение митингов
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в период с 25 мая по 25 июля в городах, где состоятся матчи, действуют ограничения на проведение любых массовых мероприятий, не связанных со спортом. Это в том числе касается и митингов.
Устраивать акции можно лишь в местах, согласованных с ФСБ и МВД. Организаторы также должны утвердить количество участников и продолжительность мероприятий.
Фото: Instagram / @votrebrioche
Запрет на продажу алкоголя
В центральной части Петербурга, а также на территории около стадиона «Зенит-арена» будет действовать запрет на продажу алкоголя. Купить спиртное не получится возле Конюшенной площади, где пройдет Фестиваль болельщиков, на Крестовском, Каменном и Елагином островах и в парке 300-летия Петербурга. Алкоголь не будет продавать за день до проведения матчей и в день игр. Запрет не распространяется на бары.
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Запрет на полеты беспилотников
В Северной столице с 1 июня введен запрет на полеты гражданских беспилотников. Их нельзя будет использовать без специального разрешения до 17 июля включительно. Полеты запрещены в радиусе 110 км, центральной точкой отсчета выбран Главпочтамт, расположенный на Почтамтской улице.
Запрет гидроциклов
С 4 июня по 1 августа по распоряжению главного управления МЧС РФ по Петербургу частично запрещено движение гидроциклов. Ограничения касаются участка Невы между Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами. В ведомстве пояснили, что запрет связан со скоростью аквабайков, их маневренностью и мощностью двигателей, которые мешают преследовать нарушителей закона.
Запрет на продажу оружия
В Петербурге действует запрет на продажу и оборот гражданского оружия – нельзя купить охотничье ружье или травматический пистолет, а также патроны. Это не единственное ограничение – на время Чемпионата мира сотрудники Росгвардии получили право забирать ружье у охотников, а вернуть его они смогут только после окончания турнира.
Фото: pixabay.com
Запрет шашлыков и фейерверков
МЧС в мае 2017 года рекомендовало регионам, где проводят матчи ЧМ-2018, ввести особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, сжигание травы и даже запуск фейерверков. Запрещено и готовить шашлыки на природе, но в Петербурге нет мест, где официально разрешено жарить мясо.
Запрет на движение по каналу Грибоедова
С 12 июня по 17 июля в Северной столице ограничат движение речного транспорта по каналу Грибоедова. Речь идет лишь об отрезке от Мойки до Невского проспекта. Судам нельзя будет пройти и по водным путям, которые прилегают к «Зенит-арене».
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Ограничение экскурсий
С 1 июня по 17 июля в города, где состоятся матчи ЧМ-2018, запрещен въезд туристических и экскурсионных автобусов, которые не перевозят пассажиров на матчи турнира. Ограничение не распространяется на регулярные маршруты в границах городов, автобусов со спецразрешениями МВД и транспорта, оборудованного навигационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Фото: Instagram / @citytourspb
Дорожные ограничения
Чемпионат мира серьезно затронет транспортную систему Северной столицы. С 8 июня в городе на Неве введут одностороннее движение на нескольких улицах, на других – запретят парковку, некоторые дороги перекроют, а на Крестовский остров будут пускать только водителей, получивших разрешение.
Одностороннее движение с 00:00 8 июня по 00:00 20 июля будет действовать на следующих дорогах:
- улица Даля в направлении от Песочной набережной до улицы Профессора Попова;
- Кронверкская набережная от Кронверкского проспекта до Каменноостровского проспекта;
- Беговая улица от Приморского проспекта к улице Савушкина;
- Приморский проспект от Туристской улицы к улице Савушкина;
- Вязовая улица от Спортивной улицы до Морского проспекта.
В дни проведения матчей движение по Яхтенной улице будет закрыто, а попасть в ЖК «Золотая Гавань» можно будет по новому проезду со стороны гипермаркета «Лента». Помимо этого, в дни игр запрещен проезд по набережной Макарова от проспекта КИМа до моста Бетанкура и по мосту Бетанкура. По Ждановской набережной в направлении от моста Красного Курсанта к Офицерскому переулку 19 и 26 июня, а также 10 июля запрещено движение транспорта. Проехать по набережной Макарова, мосту Бетанкура и Ждановской набережной смогут лишь клиентские группы.
Движение на дорогах 15, 22 и 26 июня, а также 3 и 14 июля перекрывают с 00:00 до 24:00, 19, 26 июня и 10 июля ограничение продлится до 02:00.
Фото: Instagram / @nniikkiittaa1604
На ряде улиц на время ЧМ будет введен запрет на остановку транспортных средств. В случае нарушения правил их будут эвакуировать. Посмотреть подробный список магистралей, где будут действовать ограничения, можно на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Попасть на Крестовский остров в дни проведения матчей Чемпионата мира смогут только водители, имеющие пропуска. Проверять их будут на специальных пунктах контроля, которые установят на Петровской площади, на пересечении Петроградской и Вязовой улиц, Спортивной и Вязовой улиц, Морского проспекта, проспекта Динамо и Вязовой улицы, Северной дороги и переулка Бодрова, а также на пересечении Крестовского проспекта и Южной дороги.
Водителей предупреждают, что возле «Зенит-арены» нет парковочных мест. Автовладельцев просят прибывать на общественном транспорте, но если такой возможности нет, то оставить автомобиль можно у ТРК «Меркурий» на улице Савушкина, 141, где находится парковка на 350 мест. Маломобильные группы граждан могут припарковаться у БЦ «Петровский» на Петровской косе, 2. Стоянка рассчитана на 60 машин. С Петровской площади до стадиона будет курсировать специально оборудованный автобус.
Instagram / @igorkhisamiev
Ориентироваться в городе болельщики смогут при помощи специальных указателей, расположенных в различных частях Северной столицы. Некоторые из них были установлены с ошибками. Например, указатель на углу набережной Обводного канала и Лиговского проспекта неправильно показывал направление к станции метро «Обводный канал».
Проще всего добраться до «Зенит-арены» с помощью станций метро «Новокрестовская» и «Беговая». Болельщики для перемещений по городу при предъявлении билета на матч и Fan-ID также могут воспользоваться бесплатными шаттлами.
Список маршрутов:
- S1 – от выхода из аэропорта Пулково до площади Восстания (с 05:00 до 05:00 следующего дня после матча);
- S2 – от площади Восстания до автобусной станции «Крестовский остров» (только в одну сторону, автобусы курсируют за 3 часа до начала матча);
- S3 – от станции метро «Петроградская» до автобусной станции «Крестовский остров» (в направлении к стадиону – за 3 часа до начала матча, в обратном – 3 часа после матча);
- S4 – от станции метро «Выборгская» автобусной станции «Крестовский остров» (в направлении к стадиону – за 3 часа до начала матча, в обратном – 3 часа после матча);
- S6 – от станции метро «Чкаловская» до остановки на пересечении Спортивной улицы и Морского проспекта (в направлении к стадиону – за 3 часа до начала матча, в обратном – 3 часа после
- матча);
- S10 – от выхода из аэропорта Пулково до автобусного кольца на пересечении улицы Рюхина и Северной дороги (в направлении к стадиону – за 3 часа до начала матча, в обратном – 3 часа после
- матча);
- S11 от Пулково-2 до Лиговского проспекта, 30 (в соответствии с расписанием прибытия чартерных рейсов);
- S12 – от Пулково-1 до Пулково-2;
- Трамвай №19 – от Лахтинского разлива до улицы Савушкина, 118 (ежедневно);
- Трамвай №48 (48а) – от Лахтинского разлива до железнодорожной станции Кушелевка (ежедневно).