Россиян обяжут получать временную регистрацию в городах ЧМ-2018

В России вступил в силу указ президента РФ, согласно которому жители страны должны регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили «Известия».

Новое правило будет действовать с 25 мая по 25 июля. Гражданам РФ придется оформлять временную регистрацию «не позднее трех дней со дня прибытия», в настоящее время на это отводится 90 суток. Сделать документ по почте или в электронной форме нельзя, это можно сделать только через МФЦ или территориальные органы МВД.

Исключение будет сделано для россиян, которые прописаны, например, в Московской области, а живут в столице (прописаны в Ленинградской области – живут в Санкт-Петербурге). Им не нужно будет получать временную регистрацию.

Для оформления документов необходимо заявление, паспорт и документ, который подтверждает временное проживание. Госпошлина при этом не взимается.

За пребывание или проживание россиян без регистрации свыше установленного срока грозит штраф – в Петербурге и Москве он составляет 3-5 тыс. рублей, в остальной России – 2-3 тыс. рублей.

Член московской коллегии адвокатов «На Малой Дмитровке» Евгений Черноусов считает, что меры необходимы для обеспечения безопасности на время ЧМ. Он добавил, что наказать незарегистрированных будет сложно, если они будут утверждать, что приехали в город на машине и уже собираются уехать.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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