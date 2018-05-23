ЗакС окончательно запретил продавать спиртное во время ЧМ-2018

Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении законопроект, ограничивающий продажу алкоголя во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило АБН.

Запрет будет действовать в центральной части города с 14 июня по 15 июля в дни проведения матчей, а также за сутки до них. «Сухой закон» распространяется на территорию возле стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, частично на Приморский район, Елагин остров, а также территорию возле Конюшенной площади, где пройдет Фестиваль болельщиков.

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Торговать алкоголем нельзя будет только в розницу. Организации общественного питания под запрет не попадут.

Ранее в Северной столице ограничили продажу алкоголя во время праздника выпускников «Алые паруса», который в 2018 году пройдет 23 июня.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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