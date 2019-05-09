«Если не было еды, то мы просто ничего не ели»: как питались на войне

Какой была дневная норма еды

В мае 1941 года советское правительство утвердило первые приказы о суточном довольствии военнослужащих. Они были сделаны наспех и не продуманы, поэтому через несколько месяцев их переделали. Государственный комитет обороны (ГКО) утвердил нормы 12 сентября 1941 года, Народный комиссариат обороны СССР – 22 сентября.

Военнослужащие делились на категории и питались по-разному. Например, красноармейцы и начальствующий состав боевых частей действующей армии в день должны были получать 800 грамм ржаного хлеба (в зимнее время – 900 грамм), 820 грамм овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, лук, зелень), 170 грамм круп и макарон, 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 50 грамм жиров, 35 грамм сахара, 30 грамм соли, 30 грамм сала, 20 грамм растительного масла, немного чая, лаврового листа, перца, уксуса.

В суточное довольствие также входили: 20 грамм махорки, спички (3 коробка в месяц) и курительная бумага (7 книжек в месяц). Женщинам-военным какое-то время выдавали дополнительно по 200 грамм шоколада или 300 грамм конфет в месяц, если они не курили.

Ближе к тылу для солдат организовывали двух- или трехразовое горячее питание. В особо опасных местах питались один раз в день. Туда горячую пищу доставляли в термосах ночью. По документам было так. По факту же люди ели реже, меньше и иногда спасались остатками воды.

Фото: pravoslavie.ru

Было хорошее

Основой питания людей был хлеб (80 % рациона). Приоритетом для тылочных хлебопекарен была армия. Если поставки хлеба задерживались, его выпекали прямо на передовой в напольных жаровнях.

Ржаная мука была дефицитом, поэтому для приготовления хлеба часто использовали ячменную муку. Такой хлеб получался вкусным, если приготавливался на закваске. Для выпечки также использовали обойную муку, которую смешивали с ячменной. Такой хлеб готовился дольше и был тверже.

Если муки не хватало, то хлеб пекли из картофеля и отрубей – назывался такой хлеб «ржевским». Картошка многим солдатам заменяла хлеб. «Наберем на первом попавшемся огороде картофеля и варим прямо в ведре, а потом садимся вокруг, как цыгане, и кушаем, кто руками, ножом, ложкой, а кто и просто палочкой», – вспоминал один из военнослужащих Красной армии.

На фронте часто варили похлебки из ингредиентов, оказавшихся под рукой. Популярным был гороховый суп с перловкой, поджаркой из лука и моркови, картофелем и тушенкой (если удавалось).

Нередко красноармейцы получали посылки от гражданских, в том числе незнакомцев. Люди отправляли на передовую ягоды, орехи, сушеные грибы, моченые яблоки, мед, варенье. Казахи отправляли на фронт кумыс и хурунгу, узбеки – курагу, изюм и вяленые дыни, жители Закавказья – лимоны и мандарины. В деревнях солдат угощали колбасой и выпечкой.

Березовая прослойка и сухой мох

Летчик-бомбардировщик Алексей Рапота рассказывал: «Кормили нас просто отлично. Отбивных в нашем рационе, конечно, не наблюдалось, но каши и супы были всегда. И там, и там мясо. Я вам больше скажу, мы за каждый вылет еще и деньги получали. И знаю, что и танкистов, и пехоту тоже кормили отменно.

Да, иногда случались перебои с подвозом пищи, но они ведь постоянно в движении. Бывало, и не успевала полевая кухня за ними, да и во время боя нет времени на кормежку. У нас в этом отношении было лучше».

Николай Васильев в интервью «Звезде» вспоминал, что после вторжения немецких войск его родная деревня была разрушена, как и мост, который соединял ее с большой землей. Чтобы выжить, люди рыли окопы и землянки. Он рассказывал: «Многие вспоминают, что во время войны питались по карточкам, а вот мы... Если не было еды, то мы просто ничего не ели. Порой удавалось найти березу, тогда мы питались березовой прослойкой, которая находится между деревом и его корой. Сушили, дробили и ели. Еще находили сухой мох, поливали его березовым соком, и у нас получались березовые конфетки.

Иногда немцы привозили боеприпасы на лошадях. И если лошадь задевало пулей, то они ее бросали. Это были те редкие моменты, когда нам удавалось урвать кусок мяса и сварить в ведре мясной бульон. Просто праздник! А когда не было лошадей, то мы вновь возвращались к березовой прослойке.

Так мы жили с 1941 по 1943 год. В 43-ем всю деревню выселили. Напихали в товарные вагоны людей, как селедку в бочки, и увезли в Латвию. В Риге сказали, что лагерь переполнен, и нас повезли дальше. Довезли до Литвы, там мы были переправлены в какой-то концлагерь.

Сколько мы пробыли в этом лагере, я не помню, но, в отличие от других лагерей, где нас держали, в этом нас хоть кормили. Я помню, что еду приносили в алюминиевых кружках. Как мне сказал мой сосед, это был бульон из вареного тунца. Самого тунца там, конечно же, не было. Но это все-таки была еда!»

Фото: Константин Долгановский / «Звезда»

100 грамм

В январе 1940 года во время Советско-финской войны нарком обороны СССР Климент Ворошилов пришел к Иосифу Сталину с предложением – выдавать бойцам и командирам по 100 грамм водки и 50 грамм сала в день. Причина – морозы до -40 градусов. Предложение было утверждено, но с поправками: танкистам решили выдавать двойной паек, а летчикам, как элите вооруженных сил, – коньяк вместо водки.

С 10 января по март 1940 года военнослужащими РККА было выпито более 10 тонн водки и 8,8 тонны коньяка. В войсках появились термины: «наркомовские 100 грамм» (о водке) и «ворошиловский паек» (о сале).

Во время Великой Отечественной войны нормы выдачи алкоголя менялись несколько раз. Первое постановление ГКО вышло 22 августа 1941 года: «Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40-градусной водки в количестве 100 грамм в день на человека красноармейцу и начальствующему составу войск первой линии действующей армии». Через пару дней вышел уточняющий приказ «О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день». В нем говорилось, что боевые летчики и инженерно-технический состав аэродромов должны получать водку в тех же объемах, что и бойцы Красной армии, сражавшиеся на передовой.

С 6 июня 1942 года новым постановлением Сталина массовая выдача водки в Красной армии была прекращена. Ее получали лишь военнослужащие, участвующие в наступательных операциях. Остальные – по праздникам.

С ноября 1942 года 100 грамм водки снова начали выдавать тем, кто участвовал в боевых действиях на передовой. 50 грамм водки выдавали резервным войскам и бойцам военно-строительных частей (стройбата), работавшим под огнем противника, и раненым. На Закавказском фронте вместо 100 грамм водки выдавали по 200 грамм портвейна или по 300 грамм сухого вина.

30 апреля 1943 года вышло новое постановление ГКО «О порядке выдачи водки войскам действующей армии». Согласно документу, 1 мая выдача водки личному составку была прекращена. 100 грамм полагались только бойцам передовой, участвующим в наступательных операциях, остальным – в дни праздников. После Курской битвы, в конце августа 1943 года, водку впервые стали получать части НКВД и железнодорожные войска.

Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы над Германией. Кстати, на фронт обычно привозили спирт, а не водку. Старшины сами доводили его до нужных процентов.

Фото: diary.ru

«Для храбрости, как полагается»

Федор Ильченко, арестовавший фельдмаршала Фридриха Паулюса, во время Сталинградской битвы был в звании старшего лейтенанта. Он вспоминал: «Без спиртного невозможно было победить... мороз. Фронтовые 100 грамм стали дороже снарядов и спасали солдат от обморожения, так как многие ночи они проводили в чистом поле на голой земле...»

Некоторые ветераны рассказывали, что употребление алкоголя в боевой обстановке несло лишь негативные последствия. Режиссер Петр Тодоровский на войне был командиром взвода. Он вспоминал: «Конечно, перед боем ходили и раздавали бойцам водочку. Для храбрости, как полагается. На передовой появлялся бак со спиртом, и кому – сто грамм, кому – сто пятьдесят. Те бойцы, кто постарше, не пили. Молодые и необстрелянные пили. Они-то в первую очередь и погибали. „Старики“ знали, что от водки добра ждать не приходится».

Режиссер Григорий Чухрай, награжденный орденом Отечественной войны 2-й степени, рассказывал: «Нам в десанте давали эти пресловутые „сто грамм“, но я их не пил, а отдавал своим друзьям. Однажды в самом начале войны мы крепко выпили, и из-за этого были большие потери. Тогда я и дал себе зарок не пить до конца войны».

Гвардии сержант Владимир Трунин, прошедший всю войну, вспоминал, что экипажи танковых частей никогда не пили и не курили. Он пояснял: «На днище танка два слоя кассет со снарядами, справа стоят двадцать бронебойных, в башне справа – пять шрапнельных, слева – пять подкалиберных. Когда работает дизель и температура масляных баков +130 градусов, он парит. Вот если ты там закуришь и этот масляный туман хлопнет, то ведь никого в живых не останется. Поэтому мы привыкли с первого дня, что никто не курил, потому что и люки открыть нельзя было часов по 12. Так что курить – никто не курил. И никогда никто не пил.

Если ты выпьешь сто грамм, наступает чувство бодрости, легкости, расторможенности. Но зато уже перекрестие прицела ты не наведешь, он у тебя ездит. Нужно и обстановку видеть кругом, все цели. Если ты все не видишь, то ты не знаешь, кто опаснее, куда бить. Чтобы ты всегда был наготове, в любую секунду, ты не должен употреблять ничего, никаких вредностей».

По словам Трунина, водку давали только в стрелковых частях, и случалось это редко. Солдаты часто от водки отказывались, либо обменивали ее на что-то другое.

Фото: ТВЦ

Поваров на войне ценили

Работа повара в военное время была очень уважаемой, а наряды на кухню порой становились пределом мечтаний для солдат. Военно-полевая кухня кормила не только солдат, но и гражданских – для некоторых это была единственная возможность получить хоть какую-то еду.

Многие ветераны войны признавались, что такой вкусной каши, как на войне, они не ели больше никогда.

«Продукты доставал помощник командира батальона по продовольственному обеспечению. Он их откуда-то привозил на грузовике. Распределял по ротам, а у меня была запряженная лошадью полевая кухня с тремя котлами.

На фронте под Яссами мы несколько месяцев сидели в обороне, и кухня стояла укрытой в лощине. Также три котла: первое, второе и в третьем горячая вода. Но кипяток никто не брал. Мы прорыли с передовой трехкилометровые траншеи к этой кухне. Этими траншеями ходили.

Нельзя было высовываться, немцы чуть только увидели каску, как тут же били по нам снарядами и минами. Не давали возможности высунуться. Я никогда в ту кухню не ходил, а только отправлял солдат», – вспоминал пехотинец Павел Гнатков.

Иногда советским солдатам попадались продуктовые трофеи. Например, завладев полевой кухней румын, солдаты могли отведать мамалыги. Случалось, что немецкие пилоты промахивались, когда доставляли продукты вермахту, и паек попадал в руки солдат Красной армии. Там встречался гороховый концентрат, мед со сливочным маслом, колбаса, шоколад.

В основном пища на передовой не отличалась оригинальностью: не было ни приправ, ни времени, ни возможности изощренно готовить. Однако благодаря сноровке и хитрости люди из обычных ингредиентов, соли и перца создавали необычные и порой очень вкусные сочетания. Многие из них любимы нами и сейчас.

Фото: РИА «Новости»