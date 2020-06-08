Высокие технологии производства пальмового масла

Масличная пальма за последние десять лет стала самым популярным источником растительного масла. Но мало кто знает, что древние люди ещё несколько тысячелетий назад готовили пищу на ярко-красном масле из тех же самых плодов. Пальма – это уникальное дерево с колоссальной урожайностью, которая в 10 раз выше, чем у сои, и в 8 раз, чем у подсолнечника. Дерево стабильно плодоносит четыре раза в год.

За несколько эпох технология производства пальмового масла полностью изменилась. Во время повсеместной пропаганды здорового питания этот вид растительного масла стал очень популярен. В отличии от сливочного масла или любого другого животного жира, оно не содержит трансжиры и холестерин.

Плоды пальмы, которые на 70% состоят из масла, собирают на огромных плантациях в Малайзии и Индонезии. Урожай обрабатывают паром, а затем вываривают при высокой температуре. Из готовой массы выдавливают ярко-красное масло и промывают его водой, удаляя водорастворимые примеси.

Затем вступают в дело современные технологии. Сначала масло рафинируют, чтобы избавить его от всего лишнего. Так продукт становится пригодным для жарки и долго хранится. Дальше масло обрабатывают содой, хорошо промывают и отфильтровывают осадок – из него убираются свободные жирные кислоты. Наконец, жидкость идёт на фильтрацию белой глиной, а затем кизельгуром для дополнительной очистки.

На дезодорации в вакуумной колонне масло смешивается с паром. При этом все ароматические, красящие и вкусовые добавки испаряются. В итоге остаётся прозрачная жидкость без цвета и запаха. Идеальная основа для пищевой промышленности.

Жиры – это 3-глицерид, который под действием ферментов разлагается на глицерин и жирные кислоты. Этот процесс также образует ди- и моноглицериды. Под действием высоких температур эти вещества превращаются в глицидиловые эфиры, которые могут иметь канцерогенные свойства.

Поэтому, на всякий случай, процесс разложения 3-глицерида сводится к минимуму, исключая ферментацию при сборе урожая и доставке его на обработку. На производстве масла остатки глицидиловых эфиров удаляются дополнительной дезодорацией при пониженной температуре.

«Эфко» – крупнейший производитель масложировой промышленности российского агропромышленного комплекса. Компания закупает дезодорированное и рафинированное масло в Азии. Затем на своих заводах проводит дополнительные стадии очистки, рафинирования и фракционирования продукта. Здесь же оно проходит высокотехнологичную фильтрацию от глицидиловых эфиров на оборудовании стоимостью миллиарды рублей.

Современное производство делает из пальмового масла полностью здоровый продукт, в котором вреда меньше, чем в кофе.