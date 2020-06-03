Раковый корпус. Почему россияне массово умирают?

Онкологическая волна, накрывшая весь мир, грозит перерасти в цунами. Только в 2018 году было диагностировано более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний в мире, почти 10 млн человек скончались от разных видов рака.

За последние десять лет число россиян, которым был поставлен диагноз «рак», выросло на 23,7% – почти на четверть (см. диаграмму 1). В нашей стране с разными видами онкологических заболеваний сегодня борется 3,7 млн человек – это совокупная численность населения Волгограда, Краснодара и Новосибирска. В 2018 году злокачественные новообразования были впервые обнаружены более чем у 600 тыс. человек, рак унёс жизни 300 тыс. россиян. Страшная статистика: ежегодно Россия теряет население города Орла.

Рост онкологической заболеваемости в России

(2008-2018)

Диаграмма 1

Интернациональная команда биологов, врачей и генетиков пытается установить геном возбудителей рака и найти лекарство от этой болезни. Каковы же наиболее вероятные причины «чумы XXI века»?

Топ-10 канцерогенных факторов риска выглядит следующим образом: курение, ожирение и неправильное питание, наследственные и другие факторы, гиподинамия, риски при работе на вредном производстве, алкоголь, загрязнение окружающей среды, злоупотребление фармацевтической продукцией, ультрафиолет. (см. диаграмму 2).

Факторы, влияющие на развитие онкологических заболеваний





Диаграмма 2

От чего следует сознательно оградить себя и своих близких, чтобы наша страна через несколько десятков лет не превратилась в безлюдную пустошь?

1. ТАБАКОКУРЕНИЕ

Курение – один из наиболее мощных факторов, который приводит к повреждению генетической информации клетки и развитию злокачественных опухолей. Потребление табачной продукции в нашей стране за последний год достигло рекордной отметки 300 млрд сигарет, что означает приблизительно 2000 сигарет в год на одного человека с пагубной привычкой.

По данным экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», в 2018 году Российская Федерации в рейтинге самых курящих стран занимает пятое место, а по выкуриванию среднего количества сигарет на душу населения в день – первое место (5,9 сигарет). На втором месте Китай, замыкает тройку Южная Корея. В топ рейтинга вошли Япония, Турция, Германия, Индонезия, США, Филиппины и Индия.

Год от года в нашей стране растёт количество женщин с никотиновой зависимостью и молодых курильщиков, а это – основа генофонда страны, залог её будущего.

2. НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ОЖИРЕНИЕ

Один из агентов онкологии желудочно-кишечного тракта и других внутренних органов – неправильное питание. Диетологи единодушны: следует избегать насыщенных жиров, рафинированных углеводов, а также продуктов высокой степени обработки с повышенным содержанием сахара.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с 2000 года потребление мяса животных выросло больше чем в два раза, ощутимо больше стали покупать и мясопродуктов. Что наиболее опасно с ростом потребления мясной продукции, так это усугубление онкологических проблем с увеличением попадания в организм жиров животного происхождения. Если в 2000 году в год россияне потребляли 7,4 кг животных жиров, то в 2018 – 12,3 кг.

Мясопродукты – не единственный гастрономический «подельник» рака. Традиционно слишком много в России едят сахара: в 2017 году его купили на 834 тыс. тонн больше, чем за 15 лет до этого (2000). Показатель потребления сахара на душу населения уже несколько последних лет подряд составляет 38 кг в год при рекомендованном нормативе 24 кг.

ВОЗ в 2015 году разработало рекомендации по потреблению сахаров взрослыми и детьми. «Мы располагаем убедительными данными о том, что удержание потребляемых свободных сахаров на уровне менее 10% от суммарного энергопотребления ослабляет риск избыточного веса, ожирения и кариеса», – заявил директор департамента ВОЗ по вопросам здорового питания и развития д-р Франческо Бранка.

Ещё одна проблема заключается в том, что «сладкую смерть» сложно контролировать: убойными дозами добавленного сахара утрамбованы газированные напитки, готовые завтраки, десерты, а также нектары. «Сладкая» жизнь, таким образом, к сожалению для многих, может обернуться «белой смертью».

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3. ГИПОДИНАМИЯ И ОБЛУЧЕНИЕ ОТ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Сегодня миниатюрные потомки советских телеящиков – ноутбуки, планшеты, телефоны, игровые приставки – отвоевали львиную долю нашего свободного времени и здоровья.

Число активных абонентов сети интернет в России с каждым годом растёт. За семилетний период (с 2011 год по 2018 год) прирост новых пользователей стационарного доступа составил 14246 тыс. чел., Интернетом с мобильного устройства стало пользоваться на 46836 тыс. чел. больше.

Дозы облучения от гаджетов мы получаем практически круглосуточно: сегодня каждый первый – активный пользователь сети интернет, а мобильный доступ к ней позволяет оставаться на «интернет-игле» 24 часа в сутки. Число интернетозависимых растёт прямо пропорционально числу онкоболезней в стране.

Screen time («экранное время») – количество времени, проведённое с использованием устройств с экраном (телефон, ноутбук, планшет, телевизор и др.). Влияние подобного времяпрепровождения на здоровье пока изучено не до конца, но, тем не менее, так называемый скриннинг также в последнее время был внесён в список потенциальных канцерогенных факторов, как одна из причин гиподинамии (малоподвижности), а, следовательно, и увеличения веса (вплоть до ожирения).

Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство запутавшихся во Всемирной паутине – дети и подростки. Спорт и прогулки с друзьями на свежем воздухе им заменил смартфон. Только вдумайтесь в эти цифры: за последнее десятилетие россияне приобрели около 400 млн мобильных средств связи на сумму почти 3 трлн рублей. Наверняка здоровье нации было бы крепче, если соотечественники инвестировали эти деньги в здоровый образ жизни и правильное питание.

4. АЛКОГОЛЬ

Алкоголь имеет свойство нагнетать окислительный стресс в организме за счёт увеличения выработки генотоксичных форм кислорода. Те, в свою очередь, усиливают риски образования онкологии полости рта, гортани, пищевода, печени и прямой кишки – традиционно «мужских» видов рака. Мужчины болеют ими в два раза чаще прекрасной половины человечества. Эти данные были получены Американским институтом исследования рака по итогам многочисленных исследований.

А как обстоят дела с зелёным змием в России? Сейчас в пересчёте на чистый алкоголь россияне пьют даже больше, чем в «лихие 90-е»: 5 литров на душу населения в 1992-м году против 6,2 литров на душу населения в 2018-м.

Важно отметить, что в последние годы на алкогольном рынке полулегальное положение заняли различные суррогаты, пресловутые пузырьки настоек. По данным Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя, россияне ежегодно травят себя: 170 млн литров аптечных настоек, 250 млн литров кустарного самогона и 425 млн литров спиртосодержащих жидкостей. В 2018 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукции составил 35,5 случаев на 100 тыс. населения. Это самый высокий уровень за последние пять лет.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2018 год, более 75% взятых на проверку образцов оказались фальсификатом. Пугает не только масштаб подделок, но и тот факт, что год от года масштаб бедствия растеё: только за последние три года процент не соответствующего стандартам алкоголя вырос на 10%. Между тем, некачественный алкоголь наносит сокрушительный удар по организму: в 90-е целые поселения слепли от «палёной» водки.

Фото: pixabay.com

5. НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Состояние предприятий по охране водных ресурсов и атмосферы от загрязнений в России оставляет желать лучшего. Станции для очистки сточных вод всего за год снизили свои мощности больше чем в полтора раза. Установки для очищения воздуха перерабатывают на 842 тыс. кубических метров газа в час меньше по сравнению с 1992-м годом.

И наоборот: образование отходов производства и потребления с 2010 года по 2018-й выросло в два раза – с 3734,7 млн. т. в год по 7266 млн. т. в год – на 94,5%. При этом утилизировано менее половины отходов.

Мощности по охране окружающей среды год от года ослабевают, а вот выручка от продажи автомобилей растёт. Почти в два раза больше автомобилей сейчас колесят по российским дорогам по сравнению с 1992-м, а это – в два раза больше вредных выхлопных газов, которые влияют на состояние дыхательной системы человека. Прирост поражения этих органов среди российских онкобольных за последние десять лет составляет 6,2%. 10% от всех видов рака приходится на онкологию трахеи, бронхов и лёгких.

Ультрафиолетовые излучения – ещё один канцерогенный фактор, в окружающей среде могут подавлять клеточный иммунитет, увеличивая тем самым риск возникновения злокачественных образований. К примеру, по данным ВОЗ, каждый пятый случай катаракты обусловлен углубленным воздействием солнца.

На фоне деградации природоохранной деятельности очистительных предприятий в РФ, беспокойство вызывает рост химического производства, особенно минеральных удобрений. Остаточные следы токсичных пестицидов присутствуют в мясе, молоке и яйцах. Наукой доказано: глифосат способен вызывать тяжелейшие болезни у взрослых и мутации у детей.

6. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ

За последние тридцать лет сократилось число больничных организаций почти в 2,5 раза с 12,6 тыс. до 5,3 тыс. учреждений. В условиях пошатнувшейся системы здравоохранения россияне вынуждены заниматься самолечением, а аптечные сети услужливо предлагают широкий ассортимент медикаментов. Объём платных медицинских услуг населению вырос на 7% в 2018 году по сравнению с годом ранее и составил 647,2 млрд. рублей.

Рост продаж фармацевтических препаратов, неконтролируемый приём анальгетиков, гормональных препаратов, а также антидепрессантов – также один из факторов риска возникновения онкологии печени и почки. Заболеваемость раком этих органов за последние десять лет показывает ошеломительные темпы роста: на 40,27% больше выявлено случаев рака печени и на 38,5% – почки. Наращивание объёмов продаж медицинских препаратов сохраняет тенденцию к росту, начиная с 2005 года.

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Среднестатистический россиянин слишком много курит и злоупотребляет алкоголем, не следит за своим питанием, бесконтрольно глотает таблетки, не дружит со спортом и проводит чересчур много времени со смартфоном в руках. Всё это, наряду с ухудшившимся состоянием систем очистки воды и воздуха, вполне симметрично возрастающей кривой онкологической заболеваемости в России.

Похоже, началась самая жёстокая глава в истории российского здравоохранения. Пришло время задуматься о том, как мы живём, что мы едим, что происходит в мире вокруг. Очевидно, назрела необходимость в повышении культуры отношения к себе и своему здоровью в масштабах всей страны.