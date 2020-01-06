Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

До революции в Российской империи ещё существовала частная собственность, а торговля в то время шла повсеместно. Ассортимент лавок и базаров был огромен, купечество процветало, и все были сытые.

Так обычно описывается жизнь позапрошлого века в книгах и фильмах, но реальность того времени была далека от красивых картинок. Купить качественные продукты даже в крупных городах было большой проблемой. В уездах об импортном чае или кофе зачастую даже и не слышали.

Во времена императоров по стране разгуливали дизентерия и массовые отравления. В продукты почти всегда подмешивали дорожную пыль, известь, сорные травы и прочие дешёвые добавки. Иногда туда же добавляли серную кислоту, медный купорос, мышьяк, и прочие ядовитые и опасные ингредиенты.

Масло, которое маргарин с морковным соком

На рубеже веков чиновники в московской лаборатории провели исследование десятков образцов дорогого сливочного масла, из которых более половины оказалось низкокачественным маргарином. После такого скандала продажа заменителя была строго запрещена. Но подпольные цеха по производству суррогата только множились из-за дороговизны и дефицита настоящего продукта.

Опытные хозяйки знали, что выбирать масло нужно очень тщательно, и при покупке обязательно дегустировали его на наличие горечи. Даже небольшая примесь маргарина могла вызвать сильное желудочно-кишечное расстройство – зачастую подпольные цеха работали в условиях жуткой антисанитарии.

Настоящее сливочное масло было дорогим, поэтому алчные дельцы разбавляли его крахмалом, рыбим жиром, а также свиным и говяжьим салом. Наличие инородных примесей скрывали за краской, в роли которой выступали морковный сок или отвар из луковой шелухи.

Фото: pixabay.com

Молоко с известью, сливки с мелом

Составные части масла тоже могли оказаться суррогатом. Екатерина Авдеева в 1842 году в своей поваренной книге для хозяек писала: «В молоко для увеличения жирности добавляют известь, в сливки, чтобы они казались гуще, – мел». Молочные продукты бессовестно разбавляли, а содержание жиров компенсировали растопленными бараньими мозгами и говяжьим жиром.

Особо наглые лавочники не гнушались даже мыльным раствором и столярным клеем для придания сходства с оригиналом. Но это частные случаи, за которые отправляли на каторгу.

В повседневной жизни дореволюционной страны торговцы старались подделывать продукты так, чтобы это оставалось незаметным. Вот и молоко аккуратно разбавляли разведённой в воде известью, чтобы оно не скисало. Этот рецепт, кстати, у производителей популярен до сих пор.

Гуси, надутые с помощью трубочки

Базарные продавцы в провинциальных городах всегда отличались особой ловкостью и смекалкой. Они расхваливали свой товар и отдавали его за копейки, а в случае вопросов о качестве – мгновенно исчезали. Прилавки у них всегда были яркими, красивыми и ломились от ассортимента. Хитрые торгаши умели выставить свой товар в продажу «казовым концом», что значит с лучшей стороны.

Интересный фокус на базарах проворачивали с домашней птицей. Продавцы скупали тощих и старых гусей и надували их воздухом через заднее отверстие. Для этих целей использовалась тонкая трубочка. Дырку потом аккуратно зашивали.

Надутая дичь выглядела куда лучше и жирнее, чем была на самом деле. Цена её сразу повышалась в несколько раз. Об этих варварских хитростях Екатерина Авдеева также предостерегала хозяек в своей книге. Впоследствии полезное пособие много раз переиздавалось и даже само по себе стало жертвой подделок.

Пышный хлеб с соляной кислотой

Отравление поддельными продуктами в дореволюционных реалиях было обычным делом. Фальсифицировали буквально всё, не стыдились сэкономить даже на хлебе. Пекари зачастую использовали дешёвую муку, чтобы дело шло прибыльнее. Естественно, они не особо интересовались о её происхождении и качестве. Такие буханки получались неравномерно пористыми, а также более тёмными. Поэтому для маскировки в тесто добавляли медный купорос, разведённую известь и квасцы.

Чтобы усилить поднятие теста в ход шли соляная кислота или фосфат натрия. Помимо едких веществ в булках порой находили смертельно опасные соли мышьяка и ртути. Даже сама мука помимо пшеницы и ржи часто содержала в себе более дешёвые ячмень и бобы или просто крахмал.

При изготовлении популярных макарон вместо яиц добавляли шафран. В их производстве «забывали» использовать даже копеечную соль.

Фото: pixabay.com

Сладкая смерть

Чем дороже и дефицитнее был товар, тем более изощрёнными были способы его подделки. Например, сахар в чистом виде практически отсутствовал на прилавках. В лучшем случае хитрые производители подмешивали в него крахмал и муку, в худшем – добавляли известь, песок и мел.

В лавках, наблюдая за покупателями, продавцы начали пропитывать сахарные головы слабым раствором синьки или анилиновой краски. Оказалось, что люди охотнее покупают куски с «благородным» голубоватым оттенком, а не естественным белым или желтоватым.

Доходило до того, что заменитель сахара – сахарин – становился жертвой мошенников. Хитрые дельцы обнаружили, что аналог в 500-600 раз слаще и в несколько раз дешевле оригинала. Тогда они и начали продавать сахарин дешевле, при этом разбавленным в десять раз. Ведь никто просто так не заметит разницы.

Яркие конфеты из свинца и ртути

Конец XIX века стал кульминацией появления в России всевозможных сладостей. В это время открывались самые известные фабрики по производству шоколада, конфект и других лакомств. Знаменитые кондитеры поставляли свою продукцию ко двору и открывали фирменные магазины, куда захаживали знатные жители столицы.

На лавках городских бакалейных магазинов тоже стали появляться яркие сладости. Их покупали детям в подарок и на праздники. Но впоследствии оказалось, что для производства конфект применяются ядовитые искусственные краски. В 1903 году доктор медицины Анна Фишер-Дюкельман широко осветила своё исследование, в котором описала весь состав ярких леденцов.

Оказалось, что зелёные краски содержали мышьяк, красные – ртуть, белые – цинк, жёлтые – свинец, а синие – кобальт. Такой разноцветный набор тяжёлых металлов был в большинстве сладостей, продававшихся в торговых лавках.

Глина вместо кофе

Если с обычными повседневными товарами было всё так плохо, что уж говорить об импортных продуктах.

Натуральный кофий был привезён в страну Петром I, который ввёл моду потребления «европейского напитка». Первая кофейня в Петербурге появилась уже в 1740 году. Но в начале XX века большая часть сортов молотого и зернового кофе, продающегося в магазинах, представляли подделку, содержащую 30-70% примесей.

Это статистика официального рейда по бакалеям, в результате которого так и не удалось найти настоящий продукт. В порошке были цикорий, ячмень и другие злаки, и даже дорожная пыль.

Оказалось, что основная часть фальсификата поступала сразу из-за границы. В городах не отставали: бродяги в ночлежках умудрялись вручную лепить зёрна кофе из пшеничного, ячменного, бобового или кукурузного теста, поджаренного в патоке. Самые бессовестные дельцы изготавливали подделку из глины или гипса. Затем они рассыпали «кофе» в мешки, которые были предварительно вымочены в настоящем напитке и вкусно пахли.

Фото: pixabay.com

Чай со свинцовыми опилками

Совершенно обыденным делом было подмешивание низших сортов чая к высшим – всё-таки это оставался чистый продукт.

В двух столицах была налажена торговля спитой заваркой, которую собирали по заведениям, подкрашивали сажей, графитом или берлинской лазурью и снова пускали в оборот. Для вкуса туда же подмешивали листья розы, земляники, тополя и кипрея. Такая процедура могла продолжаться несколько раз.

Для дополнительной наживы крупные торговцы могли подмешать в упаковку песок, глину и даже свинцовые опилки. За натуральный китайский чай могли выдать листья березы, рябины или иван-чая. В столицах даже стали выделять наиболее распространённые сорта поддельного напитка, в Москве – «рогожский», а в Петербурге – «копорский».

Виноградное вино без винограда

Одно из первых мест по размаху подделки в царской России занимало виноградное вино. Его пили в крупных городах, куда оно поступало из Крыма, Бессарабии и Кавказа. По уверениям знатоков, лучшие сорта империи не уступали по качеству иностранным — французским и испанским. С лучшими всё понятно, но обычное вино зачастую пить было просто невозможно.

Фальсификацией занимались сразу на производстве. По результатам анализов оказалось, что многие вина южных регионов страны готовятся из воды, сахара и спирта и не содержат ни капли виноградного сока. В некоторых образцах нашли ядовитые химические вещества.

Но даже та часть настоящих вин, что доходила до двух столиц, часто подделывалась. Ни в Москве, ни в Петербурге тогда не было винных заводов, но тем не менее оба города ежегодно экспортировали в губернии сотни литров «настоящего» напитка.

Пиво с полынью

Такая же судьба постигла и пиво. В местах, где пивоварение является традиционным промыслом, претензий к напитку не было, но до столиц он не доходил. Здесь к недорогим сортам бутылочного пива, в которых и так содержатся сивушные масла, подмешивали полынь, стрихнин, алоэ и белену. Гремучая смесь явно не добавляла популярности пенному напитку.

В трактирах предприимчивые владельцы добавляли в скисшее пиво известь, чтобы отбить неприятных запах. Иногда туда же подливали серную кислоту для осветления напитка, а с помощью глицерина маскировали специфический вкус и создавали густую пену.

На утро выявить причину отравления некачественным алкоголем было трудно, поэтому всё списывали на большое количество выпитого или испортившийся бутерброд.