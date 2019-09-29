Умный домофон: как «ЭР-Телеком» сделает нашу жизнь легче и безопаснее

Никто не будет спорить – домофоны всегда обеспечивали безопасность и удобство как для жителей ЖК, так и для работников офисных зданий. Есть ощущение, что домофоны занимают своё место у входной двери в подъезд всю нашу жизнь, а замысловатые ключи разного цвета есть у каждого человека. Но кто и когда придумал домофон?

От колоколов до громкоговорителей

Домофону нет и ста лет, а первые образцы дверных громкоговорителей изобрели в Германии. В конце XIX века немецкая семейная компания, которая занималась отливом колоколов, запустила производство телефонов, причём довольно успешно. Уже в 1935 году компания Siedle совместила громкоговорители с звонковой системой – в результате появились привычные нам домофоны. Они были достаточно просты: можно было позвонить в квартиру, поговорить с хозяином и дождаться открытия без того, чтобы он спускался к двери.

Спустя почти 20 лет выпуск громкоговорителей для домов наладила итальянская компания Urmet, которая одной из первых появилась на рынке в России, а в 1995 году даже открыла своё представительство в Петербурге.

Первые видеодомофоны появились в испанской компании Fermax в 80-е годы и были похожи на небольшие телевизоры. Сегодня на дверях обычных многоэтажек до сих пор можно обнаружить самые простые устройства с нехитрым кодом из трёх цифр, читающимся по истертым кнопкам. Но за 80 лет своей жизни домофоны развивались быстрыми темпами. И продолжают развиваться.

В СССР полагались на отечественные домофоны, и практически в каждом регионе был свой производитель. Самые известные компании, которые до сих пор украшают двери многих жилых комплексов, – это «Визит», «Цифрал», «Элтис», «Метаком» и «Факториал».

Фото: «ЭР-Телеком»

Биометрический домофон и далее

С развитием цифровых технологий домофоны тоже стали круче. Зачинщиком домофонов нового поколения стала американская компания Dallas Semiconductors, которая в начале 90-х стала выпускать всем известные ключи-таблетки iButton. Корпус их домофонов был прочным и выдерживал от самых низких до самых высоких температур, а ещё – был рассчитан ровно на один миллион касаний. Единственной проблемой стал вопрос о безопасности, ведь злоумышленник мог позвонить в любую квартиру и ответить «я», а доверчивый хозяин открыл бы ему дверь. Особенно это касается детей.

Сегодняшний домофон передаёт изображение в квартиру, так что гостя можно легко узнать. Помимо прочего, видеозапись позволяет отследить всех посетителей дома за время вашего отсутствия. Скоро нас ждёт биометрический домофон, который не только откроет вам дверь по отпечаткам пальцев, но и сможет, как новые айфоны, открыть вам дверь, узнав ваше лицо. Наличие таких домофонов поможет снизить криминал, а ещё соблюдать чистоту и порядок в самом доме, что весьма актуально для Петербурга.

«Дом.ру» уже в теме

За последние несколько лет домофоны и сопутствующие ему сервисы снабдили самой удобной функцией – переадресацией видеозвонков на смартфоны. Так называемые умные домофоны стали настоящим прорывом, так как теперь можно управлять открытием дверей даже из душа, а если вы находитесь за границей, вам не составит труда узнать, что происходит на улице и на лестничных площадках.

Такие домофоны уже предлагает российская телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком». По словам руководителя проекта «Цифровой дом» Сергея Пухарева, проект от «Дом.ру» сделает жизнь россиян легче и безопаснее.

«Мы берём обычный предмет, самый банальный, как раз что-то из ряда домофонов, подключаем его к нашей платформе, к нашему интернету, а потом думаем, как из него сделать конфетку. Мы создали так называемый единый домофон, который работает как с обычными аналоговыми трубками, так и с новыми экранными телефонами. Мы устанавливаем домофон, а у людей ничего не меняется. Трубки как звонили, так и звонят, но безопасность – повышается».

Платформа от «Дом.ру» – это мобильное приложение для умного дома, в котором можно не только смотреть гостей своей парадной и дистанционно открывать дверь, но даже отсматривать видеоархив. Записи хранятся в приложении в течение семи дней. Помимо личных нужд, видео с камер могут запросить сотрудники правоохранительных органов, управляющая компания или ЖКХ. Тогда видеоархив может хранить файлы более недели.

Фото: «ЭР-Телеком»

Безопасный Петербург

Одним из первых городов с умными домофонами в России стал Петербург, где сейчас установлены порядка 6,5 тыс. домофонов. Адреса, где были установлены домофоны, выбирали исходя из наиболее криминальных районов по обращениям в районные администрации. Как заявляет Сергей Пухарев, уровень преступности снизился до 70% уже в первые дни. «Недавно из одной парадной вынесли велосипед. Уже через два часа человека нашли. Всё благодаря HD качеству камеры видеонаблюдения», – рассказал он.

Проект по установке умных домофонов в Петербурге запустили в июне 2018 года. До конца 2019 года таких домофонов станет около 8,5 тыс. Кроме Северной столицы, «Дом.ру» установит цифровое новшество ещё в 25 городах России.

Как это работает

Система умного домофона – это мини-компьютер. Он подключен к Wi-Fi от «Дом.ру» и работает следующим образом:

– Если на телефоне установлено приложение «Умный дом» от «Дом.ру», то звонок от домофона поступает напрямую на мобильное устройство. Пользователь может онлайн поговорить с гостем и открыть ему дверь в парадную с помощью одного касания экрана. Необходимо лишь быть подключенным к интернету.

– Если на телефоне приложения нет, то звонок идёт на вашу аналоговую трубку (если до подключения была установлена именно она) или же на телефон с экраном, который показывает полное изображение гостя.

Важно, что в некоторых домах можно не просто следить за тем, кто приходит к вам домой, но и следить за своим ребенком на детской площадке, автомобилем на парковке и шлагбаумом при въезде во двор (при определённой договоренности с телекоммуникационной и управляющей компаниями). И всё это – в одном приложении. Если вы вдруг потеряете ключи – не беда. Открыть дверь всегда можно с помощью телефона.

Фото: «ЭР-Телеком»

И даже больше. В четырёх городах России (Пермь, Воронеж, Барнаул и Новосибирск) телеком-оператор пробует распознавание лиц жильцов. Фотографии жильцов вносятся в базу данных домофона, обрабатываются и, при соответствии черт лица, открывают двери. Пока что эта функция лишь в тестовом режиме.

Приложение работает на платформах iOS и Android. Скачать его можно бесплатно, но за использование необходимо оформить подписку стоимостью 100 рублей.