С 1 января у петербуржцев будут новые "Подорожники"

Недавно жителям и гостям Северной столицы был представлен новый вид карты "Подорожник". Уже с 1 января 2021 года петербуржцы смогут оплатить проезд в метро новой картой.

Итак, новые карты были разработаны специалистами с новыми дизайнами, их всего 4. На новых "Подорожниках" бдут изображениях самых известных мест и достопримечательностей города. Информация поступила от пресс-службы городского туристско-информационного бюро по городу Санкт-Петербург. Сейчас бюро города сделало розыгрыш новых карт "Подорожников". Принять участие и попробовать выиграть сразу все 4 новых карты вы сможете на официальном Instagram аккаунте @visitppetersburg.

Изображения карт будут следующими:

-Лахта центр

-Нева

-Вечерние улицы Северной столицы

-Китайский дворец в Ораниенбауме.