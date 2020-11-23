В Петербурге готов первый серийный электромобиль

"Новые производственные технологии" - петербургский центр компетенций, где разработали первый полноценный серийный электромобиль, и он готов к производству. Сообщается, что стоимость такой машины будет составлять около одного миллиона рублей.

Данная разработка представляет собой компактный городской смарт-кроссовер эконом класса. В особенности "Кама-1" можно отнести то, что он сможет проезжать более 250 километров без подзарядки, а также разгоняться до 150 километров в час и выдержать до минус 50 градусов мороза.

По внешним параметрам его длина составит около 3,5 метров, а ширина будет порядка 1,7 метров. Машина рассчитана на 4 пассажиров.

Чтобы зарядить электромобиль хотя бы до 70-80% процентов, вам понадобится около 20 минут, пишут разработчики.

Уже в 2021 году электромобиль будет доступен для покупки за 1 миллион рублей.