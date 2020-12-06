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На Фарерских островах появилась автомобильная развязка на дне Атлантического океана

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© Фото: twitter.com/@_marogvi

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Первый в мире подводный океанский автомобильный тоннель развязки украсят скульптурами и световыми эффектами.

К сегодняшнему дню было завершено строительство первого в мире тоннеля с автомобильной развязкой под водой, а именно на дней Атлантического океана. Эта развязка будет лишь частью всего автомобильного тоннеля, который будет длинной во все 11 километров. Вся постройка будет готова к открытию только через несколько недель.

По проекту, тоннель на дне океана связывает два крупнейших острова архипелага. Тоннелю дали название Eysturoyartunnilin. Он будет находится на 189 метров ниже уровня самого океана. Eysturoyartunnilin будет украшен подсветкой синим цветом, а также различными рядам скульптур. При помощи этого тоннеля, путь жителей город Торсхавн и двух небольших поселений на острове Эстурой будет сокращён с 55 до 17 километров. На машине путь может быть преодолён за 16 минут.

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