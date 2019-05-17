Сухой Суперджет 100: история создания единственного современного российского пассажирского самолета

В начале XXI века перед российскими авиаперевозчиками остро встал вопрос о дальнейшей судьбе авиации в стране. Большинство среднемагистральных и региональных авиаперевозок выполнялись устаревшими советскими самолетами Ту-134, Ту-154 и Як-42. В это же время внутренний рынок стал наполняться лайнерами иностранного производства, с которыми наши самолеты никак не могли конкурировать. Боинги и Эйрбасы были намного экономичнее и комфортнее отечественных разработок, а удобная политика кредитования от компаний позволяла быстро перейти на использование зарубежных аналогов.

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В таком положении в 2000 году была основана компания АО «Гражданские самолеты Сухого», целью которой стало создание и продвижение новых моделей гражданских самолетов, а уже через год правительство РФ анонсировало федеральную программу по развитию гражданской авиации, по которой предусматривалась государственная поддержка победившего проекта.

В 2003 году в Росавиакосмосе прошло финальное рассмотрение представленных проектов, победил АО «ГСС», однако позже он был доработан в сторону увеличения количества пассажиров. Окончательный проект получил обозначение SSJ100 и международное имя SU95 (Су-95). Компания привлекла к постройке самолета многих мировых знатоков авиастроения: Boeing, Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, Snecma и НПО «Сатурн».

В итоге получился первый современный российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Он способен перевозить до 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Собирается суперджет в Комсомольске-на-Амуре, куда доставляются запчасти со всего мира. Самолет оборудован двумя турбовентиляторными двигателями SaM146, которые производит французская компания PowerJet (совместное предприятие российского НПО «Сатурн» и Snecma). Всего в самолете используется до 80% импортных комплектующих. Такая большая цифра обусловлена получением сертификата Европейского агентства по безопасности гражданской авиации (EASA) и выхода суперджета на мировой рынок.

На 21 апреля 2019 года всего построено 186 самолетов SSJ100, из них 3 для статических испытаний и 182 летных экземпляра, 151 самолет передан заказчикам. Главными российскими авиакомпаниями, использующими суперджет, стали «Аэрофлот» – 50 штук, «Ямал» – 16 штук и «Газпромавиа» – 10 штук. В остальном мире сейчас самолетом пользуется только мексиканская Interjet – 22 штуки. Многие эксперты отмечают наличие в суперджете отличной автоматики и высокий класс безопасности полетов. Выполненные в ЦАГИ расчеты параметров полета позволили SSJ-100 летать на высоте до 12 тыс. км с крейсерской скоростью 830 км/ч. Такие характеристики есть далеко не у всех конкурентов суперджета.

В апреле 2018 года представители АО «ГСС» анонсировали разработку до 2022 года укороченной модификации SSJ-75 вместимостью 75 кресел. Новая модификация должна снизить процент импортных комплектующих, таких как двигатель семейства ПД-14 и новое крыло из композиционных материалов. Почти 10 лет эксплуатации SSJ100 показали, что это достойный самолет среди мировых конкурентов.

Единственное, что не получилось наладить АО «ГСС» – инфраструктуру обслуживания этого самолета. Почти все покупатели перестали эксплуатировать суперджет из-за отсутствия комплектующих и запасных частей. В мире практически нет специалистов по этому авиалайнеру, а часть документации есть только на русском языке. По этой же причине все чаще в нашей стране происходят сбои, неисправности и катастрофы связанные с суперджетом, а в 2017 году от самолетов SSJ100 отказалось даже Министерство обороны России, поэтому дальнейшая судьба суперджета остается под большим вопросом.

Суперджет хоть и считается самолетом с хорошей системой автоматики, но все же и с ним случались катастрофы. 9 мая 2012 года при выполнении демонстрационного полета в Джакарте SSJ100 столкнулся с горой, погибли все 45 человек находившихся на борту. Пилот отключил автоматику и в условиях плохой видимости не справился с управлением. Несколько аварий произошли на земле при движении и буксировке. Последняя катастрофа произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. В самолет ударила молния, и суперджет произвел аварийную посадку. По предварительным данным, пилоты совершили ошибку, что привело к возгоранию самолета. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.