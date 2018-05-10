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Россиянам запретят жарить шашлыки на время ЧМ-2018

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© Фото: pixabay.com

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Ограничения коснутся 11 городов, в которых с 14 июня по 15 июля пройдут матчи турнира.

В городах, где состоятся матчи Чемпионата мира по футболу, запретят жарить шашлыки. Правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовала регионам ввести особый противопожарный режим, сообщили «Известия».

Согласно документу, подписанному главой МЧС Владимиром Пучковым, в городах нельзя будет разводить костры на землях всех категорий и выжигать сухую траву. Под запрет попадет и использование мангалов, в том числе в лесах, населенных пунктах и прилегающих к ним территориях. Следить за обстановкой будут сотрудники МЧС, добровольные пожарные и сами жители.

Во время противопожарного режима штрафы за нарушение закона повышаются. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, физические лица наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 4-5 тыс. рублей, должностные лица – от 15 тыс. до 30-40 тыс. рублей, юридические – от 200 тыс. до 400-500 тыс. рублей.

В Петербурге нет специальных площадок, на которых разрешено жарить шашлыки. Они существуют только за пределами черты города. Узнать о том, как законодательство относится к приготовлению мяса на открытом воздухе, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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