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Доставка еды в Петербурге: где дешевле, быстрее и вкуснее

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© Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk

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Всё чаще и чаще на улицах Петербурга можно заметить ярко одетых курьеров, разносящих заказы в термосумках за спиной, а также красиво раскрашенные автомобили сервисов, спешащие к клиентам. Разбираемся в огромном разнообразии служб доставки еды по городу.

Агрегаторы

 

На первые позиции мира доставки еды стремительно вырвались крупные агрегаторы, позволяющие заказать на дом всё, что угодно: хоть любимый бургер из Макдака, хоть эксклюзив от шеф-повара из модного ресторана. Работают они все по похожей схеме – вводишь адрес и выбираешь из кафе и ресторанов, которые могут привезти заказ. Каждая компания сама выставляет минимальную сумму заказа, время доставки и район охвата. Сервис лишь следит за тем, чтобы все были довольны.

«Яндекс.Еда»

Люди в ярко-жёлтых костюмах появились в Петербурге с 2018 года. Самокаты, велосипеды, гироскутеры и остальные средства передвижения помогают курьерам быстро перемещаться по городу. У сервиса есть своё мобильное приложение для iPhone и Android, где можно следить за движением курьера и общаться с ним онлайн. Иногда рестораны сами осуществляют доставку, и в таком случае курьеры не носят фирменную экипировку, но этот факт не должен смущать, всё по правилам.

Для оплаты можно использовать банковские карты или наличные. Сервис постоянно рассылает промокоды и проводит различные акции. Рестораны в конкуренции друг с другом тоже предлагают специальные предложения, комбо-наборы и другие скидки.
Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk
 

Delivery Club

Главный конкурент сервиса доставки от «Яндекса» существует около десяти лет. Люди в ярко-зелёном также активно развозят по Петербургу заказы от сотен ресторанов и кафе. Агрегатор позиционирует себя как независимый клубный проект, объединяющий службы доставки еды и продуктов.

Выбор у сервиса огромный, в гонке за первенство на рынке, Delivery Club постоянно заманивает голодных людей акциями и скидками, проводит рекламные кампании и конкурсы с самыми крупными сетями ресторанов. У сервиса есть бонусная система, в которой за каждые потраченные 100 рублей начисляется 10 бонусов. Их можно тратить на еду или другие подарки. У Delivery Club также существует мобильное приложение для iPhone и Android. Для оплаты можно использовать банковские карты или наличные.

ZakaZaka

Ещё один сервис поиска и заказа различных блюд из служб доставки еды. Этот агрегатор работает уже больше пяти лет и заслужил хорошую репутацию в Петербурге. В отличии от «жёлтого» и «зелёного», ZakaZaka работает в первую очередь с онлайн-доставками. У сервиса есть очень хорошая программа лояльности, 10% кэшбек баллами, а также награды за отзывы и активность в соцсетях. Большое сообщество даёт компании объективный рейтинг всех ресторанов и реальные отзывы от клиентов. Сервис имеет мобильное приложение для iPhone и Android. Для оплаты можно использовать банковские карты или наличные.
Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk
 

Службы доставки

 

В Петербурге сформировалась большое количество сервисов, готовящих всевозможную еду для доставки домой или в офис. Каждый из них старается быть удобнее другого, что в конечном счёте всегда выгодно для клиента. Остаться голодным с каждым днём становится всё сложнее и сложнее.

«2 Берега»

Самая старая служба доставки Петербурга остаётся и самой популярной. С 2007 года «2 Берега» предлагает круглосуточно (!!) доставить домой блюда итальянской, японской и паназиатских кухонь. У сервиса широкое покрытие по городу и отдалённым пригородам, время доставки от получаса. Постоянно действуют акции, отличные комбо-наборы, ночные скидки, специальные дневные обеды.

У компании действует своя бонусная программа, с помощью которой можно оплатить до 50% покупок в «2 Берега». Сервис имеет мобильное приложение для iPhone и Android. Для оплаты можно использовать банковские карты или наличные. Можно поискать в интернете промокоды (их рассылают постоянным клиентам) и получить, например, бесплатную пиццу к заказу.
Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk
 

«Токио Сити»

Компания имеет 40 ресторанов во всех районах Петербурга и готовит всю еду непосредственно в них. Скорость доставки средняя, может занять даже полтора часа. «Токио Сити» делает упор на качестве блюд и их упаковке, чтобы всё доехало в целости и при этом не остыло. В меню входят пиццы, суши, роллы, WOK, бургеры, ланчи и многое другое.

В соцсетях постоянно проходят акции, розыгрыши призов и подарков. У сервиса есть своя дисконтная система, которая работает на доставку и в ресторанах. Заказ оформляется через официальный сайт или по телефону. Можно поискать в интернете промокоды, их рассылают постоянным клиентам.

Ollis

Ещё одна крупная сеть ресторанов со своей доставкой. Как правило, доставляют заказ от 30 минут в любую точку Петербурга. В меню ресторана представлены 50 видов пиццы и другая итальянская кухня, суши и роллы, WOK, основные блюда и гарниры, хачапури, закуски, салаты и кондитерские изделия. С 2018 году Ollis стал официальным партнёром ФК «Зенит». Сервис имеет мобильное приложение для iPhone и Android. Для оплаты можно использовать банковские карты или наличные.
Фото: Instagram / @vladislavkarpyuk
 

Наборы продуктов

 

Сервисы доставки постоянно придумывают что-то новенькое. Теперь можно заказать на дом не только готовое блюдо, но и набор продуктов для приготовления еды в домашних условиях. Сервис точно рассчитывает количество продуктов и вместе с подробной инструкцией отправляет на дом. В итоге выходит простой и быстрый способ значительно разнообразить свои ужины.

«Яндекс.Шеф»

Сервис предлагает доставить на дом не готовое блюдо, а набор продуктов для его самостоятельного приготовления. Таким способом «Яндекс.Шеф» решает проблему выбора: «Что же приготовить на ужин?». Пользователям предлагается несколько типов меню на три или пять дней для семьи от двух до четырёх человек. Всё, что нужно, находится в специальной коробке весом около 7 кг вместе с иллюстрированной инструкцией.

Один день – один пакет. Внутри продукты, расфасованные в точном количестве для ужина. Для его приготовления нужно всего 20 минут. К партии еды можно добавить десерты, детское меню, завтраки и молочные продукты. Сервис имеет мобильное приложение для iPhone и Android. Для оплаты можно использовать банковские карты или наличные.

GINZA Доставка

Мы решили выделить ещё один интересный сервис. Дорого, конечно, но любопытно. Доставка из популярных ресторанов проекта GINZA и, в частности, программа DIET, которая предлагает несколько вариантов питания для поддержания веса или похудения. Отдельно у сервиса разработано питание во время беременности и пескетарианское меню.

Каждый тип включает 7-10 наборов на каждый день, чтобы разнообразить питание. Один день включает в себя завтрак, обед, перекус, ужин и напитки. Как говорится на сайте, все системы питания разработаны профессиональными диетологами. Помимо дневного рациона, в сервисе можно заказать еду из любого ресторана проекта GINZA. Действует накопительная система бонусов с кэшбеком в 10%. Есть мобильное приложение для iPhone и Android. Для оплаты можно использовать банковские карты или наличные.

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