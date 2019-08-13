Скорость – это важно: как с помощью искусственного интеллекта спасают людей

Искусственный интеллект давно стал неотъемлемой частью нашей жизни, а его помощь годится как для банков, так и для обычных супермаркетов. Недавно в Петербурге его даже научили сочинять музыку. А пока вы читаете это предложение, в Москве и Московской области с его помощью нашли потерявшегося ребёнка.

Нервные рецепторы и кошки

«Нейронные сети» и «искусственный интеллект» – понятия далеко не новые. Обладая достаточным количеством данных, которые имеются на серверах в компьютерах, последние могут анализировать поступающие от человека запросы и выдавать результат всего за несколько секунд.

Нейронные сети в этой цепочке подобны нашим нервным рецепторам, которые достаточно быстро, практически моментально, реагируют на воздействия окружающей среды.

Хороший пример – на кошках. Все ведь любят кошек. Представьте, что вам показывают картинку с изображением кошки. Вы ответите, что это кошка. Пусть это будет детский рисунок, пусть это будет фотография, пусть это будет картинка из учебника. Вы сто раз до этого видели кошек, поэтому без проблем скажете и сейчас: «Это кошка».

Фото: neurohive.io

Есть, конечно, одно очень важное условие – до этого мы получали огромное количество данных, связанных с окружающим миром, поэтому нам проще всё это узнать. Нейронные сети обучаются так же. Они получают входную информацию (миллионы изображений, например), объясняют для себя, что это за информация, запоминают, анализируют ее. Далее она выдает необходимый результат.

Основная особенность нейросетей – самостоятельное обучение и действие на основании предыдущего опыта, причём они постоянно обучаются и совершают меньше и меньше ошибок. Параметры каждого «нейрона» в такой сети меняются в зависимости от предыдущих результатов, изменяя таким образом порядок работы всей системы.

А смысл в «обучении нейросетей», если есть мы – люди?

Зачем вообще нужны нейронные сети и причём тут искусственный интеллект, спросите вы, если человек и сам может без проблем определить, где изображена кошка, а где – мусорное ведро.

Искусственный интеллект – это способность машины или программы находить решения при помощи вычислений. Сегодня его применяют практически везде: от освоения творческих специальностей до сферы услуг. Много лет ведутся споры о том, стоит ли вообще обучать машины? Не ждёт ли нас восстание машин? Не беспокоитесь. Аналитики уверяют – пока электричество можно отрубить вручную, роботы нам не страшны.

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

Искусственный интеллект необходим для одной банальной вещи – сделать жизнь человека проще. Да, упростить, ускорить, сэкономить, помочь и всё в том же духе. Некоторые предприниматели, к примеру, «вливают» в нейросети данные о ситуации на биржах, рынках и валюте в целом, а затем машины выводят будущие прогнозы и обогащают своих «хозяев». Другие загружают в сети данные о различных авиарейсах, датах, отелях, времени вылета и прилета, а машины выводят пользователю наиболее выгодную цену по введенным параметрам. Именно поэтому искусственный интеллект всерьёз стали внедрять и в более важные сферы человеческой деятельности. В спасение людей, например.

Как ИИ спасает людей?

Возьмём социальную сеть «ВКонтакте». Разработчики с помощью искусственного интеллекта смогли выявлять потенциально неприемлемый контент (спам, порнографию, суицидальные публикации и прочее). Как только нейросеть опознает контент как «запрещённый», он автоматически не попадает в новости и поиск или вовсе блокируется. Таким образом, ИИ может предотвратить не только мошенничества, но и, возможно, суициды среди пользователей соцсети.

Помимо опасности в сети, каждый год в Петербурге пропадает около двух тысяч человек, а в России без вести пропадают сотни тысяч человек. Самым эффективным инструментом поиска до сих пор являются отряды людей, которые часами, а то и днями, прочесывают леса. «ЛизаАлерт» – некоммерческая организация, которая занимается такими поисками на добровольной основе, без выходных и круглосуточно. За почти 9 лет своей деятельности добровольцы во главе с председателем Григорием Сергеевым спасли более 32 тысяч человек. В отряде, помимо волонтеров, есть кинологи, следопыты, водители, водолазы, квадроциклисты и джиперы.

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

С 2018 года «ЛизаАлерт» стала использовать в своих поисках дроны – беспилотные летательные аппараты, которые фотографируют предполагаемое местонахождение пропавших людей с высоты 40-50 метров.

«Леса бывают сложные, и прорваться в такие зоны практически невозможно. Тут и помогают беспилотники. Они могут обрабатывать такое место за 15 минут, тогда как люди проходят его лишь за несколько часов. Беспилотник закрывает зоны в разы быстрее, чем обычная пешая группа», – рассказал Александр Ломоносов, руководитель направления по использованию беспилотников в «ЛизаАлерт».

«Фотографии с дрона отправляются на сервер, а специальная группа отсматривает их. Среди таких фото необходимо найти что-то, что отличается от леса, травы, причём – вручную. Но спустя пару часов такой работы добровольцы устают, а ведь в поиске пропавших – на счету каждая секунда», – отметил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт».

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

Для облегчения обработки информации волонтёрам также помогает давний партнер организации – «Билайн». «ЛизаАлерт» сотрудничает с мобильным оператором уже 7 лет. Бесплатная горячая линия для сообщений о пропавших людях, sms-оповещения о поисках человека рядом с пользователем и другие услуги «Билайн» предоставляет на безвозмездной основе.

Чтобы решить проблему со сложностью обработки огромного количества фотографий, специалисты «Билайна» обратились к высоким современным технологиям и разработали нейронную сеть, которая анализирует и убирает фотографии, где не изображены пропавшие люди.

Фото: «Билайн»

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» объяснил, как искусственный интеллект работает с серверами и фотографиями:

«Дрон делает порядка 35 тысяч фотографий. Уровень ошибки – человеческая жизнь. Представьте, что в том самом лесу может потеряться ваш родственник. Если одно фото пропустят, человек попросту может погибнуть. Добровольцы устают и спустя пару часов работы уже не могут разглядеть ничего. Тут на помощь приходит ИИ. Наш продукт «Beeline.AI» просматривает одну фотографию меньше, чем за 4 секунды. 4 секунд и 15-20 минут – большая разница, не правда ли? Он делит слои, производит анализ и отбирает фотографии, на которых точно есть люди. Эти фото передаются в «ЛизаАлерт» и там, по геоданным, пешие группы ищут людей».

Будучи большой телекоммуникационной компанией, «Билайн» обладает огромным количеством данных. По всей России у них расположено 5 дата-центров. 15 петабайт данных! Для примера, который привел Джордж Хелд, Национальная Библиотека США – это 500 терабайт отсканированных данных. Таким образом, если посчитать, они обслуживают почти 60 таких библиотек (на минуточку, Библиотека США – самая большая в мире).

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

Но и это ещё не всё. Компания готовит мобильный интернет пятого поколения, что ускорит передачу данных и сэкономит время для спасателей.

«Сегодня 91% всех базовых станций в Москве готовы к 5G. Чем быстрее мы получим частоты, тем быстрее сможем активно работать, чтобы спасать людей. Насчет регионов, лесных пространств, полей – процесс в разработке, ведь мы должны сначала использовать 5G там, где это нужнее всего – в городском пространстве. Там люди теряются тоже достаточно часто», — отметил Джордж Хелд.

Тестовые режимы «Beeline.AI – Поиск людей» начались 2 месяца назад, тогда как проект разрабатывался примерно 2-3 года. На сегодняшний день он работает в ограниченном режиме, так как каждый день нейронная сеть самообучается и совершенствуется за счёт огромного количества данных, предоставляемых компанией «Билайн».

Пока работа проекта распространяется в пределах Москвы и Московской области, но разработчики обещают – в скором времени ИИ для поиска людей будет работать в максимальном количестве регионов страны.