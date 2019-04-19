Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

Если вам кажется, что понятия «цифровая экономика» и «умные города» – это еще где-то очень далеко, то спешим вас заверить: будущее уже наступило. И не самую маленькую роль в этом будущем играют мобильные операторы, которые владеют огромным пластом информации и умеют ее анализировать.

В тот момент, когда вы делаете звонок или печатаете сообщение, оператор связи фиксирует массу деталей. Например, где вы сейчас находитесь, какой у вас марки телефон, как долго вы разговариваете или сидите в интернете. И даже больше: оператор знает ваш пол и возраст, как часто вы путешествуете, куда любите ездить и еще много всего другого. Важно отметить, что вся эта информация обезличенная.

Возможность структурировать данные о тысячах пользователей, анализировать их и тем самым делать город удобнее – это и есть Big Data, или «большие данные».

Изначально Big Data использовали, чтобы определить где, например, срочно нужно поставить вышку связи, чтобы каждый пользователь мог спокойно зайти в Instagram и запостить фотографию без перебоев, ну или позвонить маме без всяких «ой, тебя плохо слышно». В дальнейшем стало понятно, что Big Data может изменить к лучшему даже целые районы и города, и не только по части качества мобильного сигнала, но и в целом любых аспектов жизни.

Возьмем свежий пример – в Петербурге построили новый огромный стадион «Газпром Арена», который вмещает 68 тыс. человек. Само собой, что одним из самых первых вопросов стал: «Как сделать так, чтобы людям было удобно передвигаться?» Если вы бывали на массовых мероприятиях таких масштабов, то понимаете, о чем идет речь. Очереди, огромные толпа, готовая тебя затоптать заживо, – все это на самом деле очень серьезно и отчасти даже страшно. Именно Big Data может позволить сократить риски.

Для того, чтобы правильно организовать логистику на «Газпром Арене», компания Tele2 вместе с чиновниками Смольного провела анализ одного из матчей с помощью Big Data.

«Мы посмотрели, сколько абонентов Tele2 пришло на игру и поняли, что это достаточно хорошая выборка. Обычно для результата достаточно информации о 15% всей аудитории, в данном случае показатель был гораздо выше. Для нас было важно понять, каким образом жители и гости Петербурга добираются до стадиона», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2.

По ее словам, в первую очередь оценивали, конечно, метро. Как мы все знаем, рядом с «Газпром Ареной» есть две станции – «Крестовский остров», которая расположена чуть дальше, и недавно открывшаяся «Новокрестовская», которая расположена непосредственно около нового стадиона. Благодаря анализу Big Data удалось понять, что с дальней станции на матч пришло 10% абонентов Tele2, а с ближней – 30%. Остальные посетители матча добирались другими путями – кто-то на такси, кто-то на общественном транспорте или своем автомобиле.

«То есть какая главная задача – чтобы всем понравился матч, чтобы все сосредоточились на игре, чтобы все могли с комфортом организованно прийти и выйти. Опыт анализа данных с помощью Big Data позволяет на будущее спланировать такие условия», – отметила Светлана Скворцова.

Само собой, массовые мероприятия – это не предел. Таким же образом Tele2 может помочь, например, спланировать маршруты общественного транспорта. Возможно, где-то ходит ненужный никому автобус, а в другом районе Петербурга он, напротив, принесет пользу. Технологии Big Data можно использовать и для бизнеса – понять, где лучше всего открыть химчистку или парикмахерскую. Достаточно проанализировать, как далеко абонентам Tele2 приходится ездить за этими услугами. Big Data также используют для удобства регистрации на различных сайтах. Было бы классно сделать так: ты заходишь на Booking.com по номеру телефона или любой другой нужный ресурс, а мобильный оператор уже подгружает всю необходимую «анкету» о тебе. Спектр возможностей «больших данных» только начинают открывать, поэтому к каждому проекту подходят индивидуально, а эксперты с удовольствием берутся за что-то совершенно новое.

«Чем хороша мобильная связь в отличие, например, от интернет-компаний, она именно персональная с точки зрения использования. Я очень люблю пример на основе своей семьи – когда мы с ребенком пользуемся одним и тем же аккаунтом в Google. Если зайти в раздел «что о тебе думает Google», то мне он выдаст какого-то монстра. Год назад он решил, что я – мужчина 25-35 лет, который интересуется детьми, образованием, хип-хопом и химическими мемами! Сейчас мой образ оброс еще какими-то безумными характеристиками, которые по итогу выдают какую-то абсолютно противоречивую личность», – смеется Светлана Скворцова.

Говоря об анализе поведения пользователей, важно понимать, что Big Data – это история не про «мои персональные данные кому-то слили». Данные любого абонента хранятся и никому не передаются, как и прописано в законе. Операторы связи лишь берут наши данные для анализа, но по итогу получаются абсолютно обезличенные характеристики. Именно эти обезличенные выводы помогают сделать жизнь гораздо удобнее и помогают сделать города по-настоящему умными.